Le ping-pong continue entre Nepo et Ding

⭐ Informez-vous avec l'actu du jour

La bataille est acharnée au championnat du monde entre Ian Nepomniachtchi et Ding Liren. Le Chinois a répliqué au Russe dans la 6ème partie du championnat du monde d'échecs.

💥 Le Chinois Ding Liren bat à nouveau le Russe Ian Nepomniachtchi et revient au score 3-3. Journée de repos ce lundi puis changement d'ordre des couleurs. Ding doublera les Blancs demain dans la 7ème partie

A voir 👉 Le site officiel ➕ Jouer une partie ➕ Télécharger les parties

Le coup de cérémonie a été joué par la vice-présidente du conseil d'administration de la FIDE Dana Reizniece-Ozola qui a donné ensuite une belle conférence sur l'équilibre vie professionnelle / vie personnelle - Photo © FIDE / David Llada

Revoir la partie n°6 de championnat du monde d'échecs

Partie 6 : Ding Liren (2788) 1-0 Ian Nepomniachtchi (2795)

Les parties commentées en direct en anglais sur le site de la FIDE

Le résumé de la partie n°6 de championnat du monde d'échecs

Ils se rendent coup pour coup. « J'espère que je pourrai me remettre de cette dure défaite », disait samedi Ding Liren. Il faut croire que le Chinois a de la ressource, et peut-être même plus qu'il ne le soupçonne lui-même. Le numéro 3 mondial est revenu ce dimanche sur l'échiquier avec la bave aux lèvres et dans l'intention de ne pas laisser Nepo s'échapper à la faveur de cette sixième partie.Il s'est imposé avec les blancs et revient à 3-3 dans le match.

Ding a fait totalement déjouer Nepo qui a multiplié les mauvais choix. « J'ai joué aujourd'hui une de mes pires parties, a reconnu le Russe, visage fermé. Quasiment tous mes coups étaient mauvais. D'une certaine manière, c'était comme un miroir de la partie d'hier - le même matériel, les mêmes schémas. La tension est élevée. Parfois, vous ne pouvez pas donner le meilleur de vous-même. ».

Le Chinois au contraire s'est félicité de n'avoir pas été perturbé par la défaite de la veille. Difficile à ce stade de faire des projections même si cette défaite sévère pourrait être dure à encaisser pour le Russe. Le numéro 2 mondial aura une nouvelle journée de repos (la troisième) pour se remettre les idées en place comme il avait réussi à le faire lors de la deuxième.

Quoi qu'il en soit, avec seulement deux parties nulles sur six disputées, ce qui n'était plus arrivé depuis le match Korchnoï-Karpov en 1981, ce championnat du monde tient toutes ses promesses en ce qui concerne le spectacle et le suspense.

Le résumé de la partie n°5 de championnat du monde d'échecs

Ian Nepomniachtchi a repris l'avantage samedi au championnat du monde à l'issue de la 5e partie. Le Russe s'est imposé avec les blancs.

Décidément les journées de repos changent tout dans ce championnat du monde. Après la première, Ding Liren avait semblé enfin entrer dans le match et avait fini par égaliser en mettant la pression sur son adversaire. La deuxième a permis à Ian Nepomniachtchi de retourner la dynamique à son avantage. Le Russe avec les pièces blanches a déjoué les pronostics de nombreux observateurs qui l'imaginaient avoir du mal à surmonter un retour du Chinois.

Le Russe Ian Nepomniachtchi dans un moment décisif face à Ding Liren - Photo © FIDE / David Llada

Au contraire, Nepo a semblé avoir fait abstraction des deux dernières parties mal négociées pour repartir à l'offensive et s'est imposé après 48 coups et 3h15. Il mène désormais 3-2 « Cette défaite fait plus mal que la précédente, a déclaré Ding toujours très transparent sur son état d'esprit. Je pensais aller mieux mais il reste encore beaucoup de parties. J'espère que je pourrai me remettre de cette dure défaite ».

Les règles du match de championnat du monde d'échecs

Un nouveau champion du monde sera couronné, alors que le Russe Ian Nepomniachtchi et le Chinois Ding Liren s'affronte du 7 au 30 avril 2023 pour s'emparer du trône laissé vacant par le retrait du champion du monde d'échecs norvégien Magnus Carlsen.

Le match se déroule à Astana au Kazakhstan en 14 parties, deux jours on, un jour off avec une seule partie lors de la ronde 7 pour le changement de l'ordre des couleurs. Les parties d'échecs débutent à 11h, heure de Paris, chaque jour. Le premier joueur totalisant 7,5 points sera déclaré champion du monde d'échecs.

Première partie le dimanche 9 avril, Nepomniachtchi a les Blancs. Les deux joueurs d'échecs sont très proches au classement Elo de la Fédération Internationale. Ils occupent respectivement les rangs 2 et 3 dans la hiérarchie mondiale. Jusqu'ici Ian Nepomniachtchi mène face à Ding Liren sans écart majeur dans leurs confrontations précédentes +3 -2 =8.

La cadence de jeu est fixée à 2h pour les 40 premiers coups, puis 1h pour les 20 coups suivants et 15 minutes pour finir la partie avec un incrément de 30 secondes par coup à partir du 61ème coup. Les joueurs ne peuvent pas convenir d'une nulle avant le 40ème coup.

Le total des prix s'élève à 2 millions d'euros, à raison de 60% au vainqueur et 40% au perdant. En cas de départage en rapide, la répartition du prix passerait à 55% pour le champion et 45% pour le vice-champion du monde d'échecs.