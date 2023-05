250 passionnés au 1er tournoi d’échecs de Saint-Maur

⭐ Informez-vous avec l'actu du jour

Val-de-Marne : 250 passionnés réunis pour le premier tournoi international d’échecs de Saint-Maur

En plein air, sur la place du marché de Champignol à Saint-Maur-des-Fossés, près de 250 joueurs d’échecs, de différentes nationalités, de tous âges et de tous niveaux, s’affronteront pour la première fois ce dimanche 14 mai de 10 heures à 17 heures. Un tournoi organisé par le club d’échecs de Saint-Maur, deuxième club de France. De multiples animations y sont prévues.

Les résulats 👉 Le Tournoi A - Le Tournoi B

Saint-Maur-des-Fossés, en 2022, lors du tournoi d'échecs international d'essai - Photo © Club d'échecs de Saint-Maur

C’est une première ! Ce dimanche 14 mai, de 10 heures à 17 heures, se tiendra le tournoi international d’échecs en plein air, sur la place du marché de Champignol à Saint-Maur-des-Fossés. Un tournoi homologué par la Fédération internationale des échecs. Près d’une dizaine de nationalités et environ 250 joueurs seront de la partie. « Après un essai l’année dernière, c’est le premier tournoi officiel et le plus grand en plein air de France. On lance l’évènement ! C’est déjà une belle réussite car il est complet ! », se réjouit Marc Wittman, président du club d’échecs de Saint-Maur-des-Fossés et organisateur du tournoi.

Des échecs… Mais pas que !

Au programme, deux tournois auront lieu en parallèle. Le tournoi principal, ouvert aux professionnels et aux joueurs des clubs. Mais aussi, un tournoi dédié aux débutants et aux plus jeunes. Sept rencontres seront programmées au total, d’une durée de 40 minutes chacune. Trois arbitres seront présents lors des rencontres, dont un jeune en formation qui « obtiendra son diplôme à la fin ». Plus de 1 000 euros de prix sont à gagner lors de ces tournois.

« Les jeunes sont rapides et finissent plus tôt leurs tournois. C’est pourquoi nous avons décidé de proposer des animations à côté pour qu’ils s’occupent entre les parties, se changent les idées et passent une belle journée », détaille le président du club. Ainsi, tous les participants pourront se divertir avec le tir à l’arc, les structures gonflables, la pêche aux canards ou encore la formation de premiers secours, et se restaurer dans les food-trucks sur place. « C’est un grand évènement festif, ludique et familial, qui permet d’animer le quartier et de profiter de l’extérieur », ajoute-t-il.

Le 2e meilleur club de France

Créé en 1984 et avec près de 400 licenciés, le club d’échecs de Saint-Maur-des-Fossés est le « plus grand de France en taille ». Il a récemment obtenu la place de « 2e meilleur club de France, derrière Marseille, en termes de résultats collectifs, se félicite son président. Certains joueurs font partis de la première division nationale qui regroupe les 16 meilleures équipes jeunes de France. Du côté scolaire, tous les champions académiques sont Saint-Mauriens. »

L’organisation d’évènements comme celui-là n’est pas le seul axe d’action du club. Il veille notamment au développement des échecs au féminin. « Nous avons encore du mal à faire jouer la gent féminine », soutient-il. 15 à 20 % de filles participeront aux tournois ce dimanche, mais « c’est la norme ! ». À l’occasion des Championnats de France à Agen, deux jeunes filles du club ont remporté les titres de championnes de France : Séléna Khichane (en moins de 8 ans) et Sophia Lordier (en moins de 18 ans). Le club envisage également un partenariat dans le domaine de la santé : évaluer l’impact cognitif des échecs sur des femmes atteintes de cancers du sein.

L'intégralité de cet article est à retrouver sur Le Parisien sous la plume d'Emma Forton .