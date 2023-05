⭐ Informez-vous avec l'actu du jour

L’équipe féminine du C’Chartres Échecs jouera au plus haut niveau national pour la première fois de son histoire

En remportant le tournoi à Chartres, ce week-end, l'équipe accède au Top 12, au plus niveau national, le même niveau où évolue déjà l'équipe masculine du C'Chartres Échecs.

Performance. L’équipe féminine du C’Chartres Échecs rejoint l’élite française - Photo © C’Chartres échecs

« Dimanche, le niveau était très relevé et l’équipe devait obligatoirement terminer première pour accéder au Top 12. Bilan, elle a signé onze victoires pour une défaite », souligne le président de C’Chartres Échecs, François Gilles. Sept clubs étaient opposés dans ce tournoi à Chartres : Lisieux, Paris, Tremblay-en-France, Lille, Saint-Quentin, Franconville et Gonfreville.

Un sans-faute le dimanche

Après les parties du samedi, Chartres était premier ex aequo avec Lisieux : « Sur une partie, samedi, on s’est fait “découper” par une très forte joueuse de Saint-Quentin », reconnaît le président. Mais les quatre joueuses chartraines - Deimante Cornette, Julia Osmak, Elisa Tomasi (championne de France 2023) et Marina Martsynovskaya (Inoue Prime, championne régionale des moins de 12 ans, était remplaçante) - ont fait un sans-faute dimanche.

Nous étions favoris de cette compétition mais c’était très tendu, très serré durant les deux jours

De son côté, la capitaine, Deimante Cornette, commente : « Je n’ai pas ressenti de pression particulière. C’est vraiment différent quand on joue en équipe. Notre force, c’est la solidarité. On s’encourage. Il y a une bonne ambiance. » Si elle mesure que le repos et l’alimentation sont importants dans la préparation d’un tournoi, « l’essentiel, c’est de faire un bon coup sur l’échiquier », sourit-elle.

Sitôt l’accession en poche, les yeux sont déjà tournés vers la saison prochaine du côté du président : « Si on se trouve dans la poule basse des six moins bons, on veut vraiment se maintenir. Si on est dans première moitié, on essayera de jouer le podium voire le titre. »

