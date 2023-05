J’ai hâte d’assister au nouveau spectacle que seront les prochaines parties de Blitz et je pense à tous les streamers et influenceurs qui auront encore plus de matière au service du divertissement échiquéen !

Demain, l’IA permettra de donner encore plus de sensations à ce sport en créant de nouveaux coups, des surprises et en permettant aux joueurs de toujours dépasser leur capacité intellectuelle.

Aujourd’hui la FFE bénéficie de 5 ordinateurs supercalculateurs haute performance qui aident les joueurs de l’équipe de France à anticiper et préparer les meilleures parties et stratégies, je voudrais ici remercier Microsoft Azure pour son partenariat et son soutien.

De Deep Blue à Alpha Zero , IBM, Google et Microsoft Azure continuent d’éprouver leurs supercalculateurs face à l’intelligence humaine.

@EloiRelange , le charismatique président de la @ffechecs , était l'invité de BFM Business dans l'émission Tech & Co : Comment l'IA s'est imposée dans les échecs

Ce mercredi 3 mai 2023, Eloi Relange, président de la Fédération Française des Echecs, Grand maître international et ancien capitaine de l'équipe de France, est revenu sur la manière dont l’Intelligence Artificielle s’est imposée dans les échecs, dans l'émission Tech & Co présentée par François Sorel.

Chesstips c'est aussi un premier pas pour découvrir des notions de stratégie, tactique, les ouvertures ou les finales.

⭐ Testez votre niveau en tactique

⭐ Trouvez 3 mats en 2, 3 et 4 coups

Les 3 exercices tactiques sont suivis des solutions

Échec et mat en 2 coups

Les Blancs jouent et matent en 2 coups

Grigory Serper vs Alexei Shirov, Moscou, 1991

Les échecs aident à développer des compétences analytiques

A chaque partie, un joueur se retrouve face à des problèmes à résoudre et des défis à surmonter. Les échecs aident à anticiper, à ne pas se précipiter et à bien peser le pour et le contre de chaque décision. Comme dans la vie de tous les jours, où l'on essaie de prendre les meilleures décisions possibles pour obtenir des résultats positifs.

Échec et mat en 3 coups

Les Blancs jouent et matent en 3 coups

Olafsson vs James Sherwin, Copenhague, 1953

Les échecs apprennent à gérer la pression

C'est lors d'une partie d'échecs intense, dans laquelle on donne tout, que l'on apprend à rester calme malgré la pression. Prendre la décision critique en temps limité pour assurer la victoire nécessite une concentration totale et un calme profond, qui permet à votre cerveau de fonctionner au maximum de ses capacités. Toute notre vie, nous sommes confrontés à des dates-butoirs, à des défis difficiles, au trac des entretiens... Comme dans une partie d'échecs, il faut savoir rester confiant et calme malgré la pression pour réussir au mieux.

Échec et mat en 4 coups

Les Blancs jouent et matent en 4 coups

Lev Polugaevsky vs Gyorgy Szilagyi, Moscou, 1960

Les échecs favorisent la bonne santé du cerveau

Le jeu d'échecs stimule la croissance de dendrites, ces corps qui envoient des signaux aux cellules neuronales du cerveau. Avec plus de dendrites, la communication neurale dans le cerveau s'améliore et devient plus rapide. L'interaction et les activités avec d'autres personnes stimulent également la croissance de dendrites. Pratiquer régulièrement le jeu d'échecs en famille, avec des amis ou dans un club est ainsi une expérience idéale.

Les solutions des 3 exercices tactiques

Échec et mat en 2 coups : 1. Dxe6+ Txe6 2. Tf8#

Échec et mat en 3 coups : 1. Dd8+ Rh7 (ou 1...Fe8 2.Dxf6+ Rg8/h7 3.Dg7#) 2. Ff5+ Rxh6 3. Dxf6#

Échec et mat en 4 coups : 1. Ff8+ Txf8 2. Td3 Fe1 3. Th3+ Fh4 4. Txh4#

💡 Parce que la pratique jeu d'échecs développe les softskills appréciées du monde de l'entreprise : la vision, la stratégie, la résolution de problèmes, la gestion du stress, la capacité à prendre des décisions, la gestion du temps...

Nous vous proposons chaque jour 3 exercices d'échecs tirés de tournois internationaux pour progresser durablement. De difficulté progressive, mat en 2 coups en vert, mat en 3 coups en orange et mat en 4 coups en rouge, nous vous conseillons de vous concentrer pendant 5 minutes maximum sur chaque diagramme.

Si vous ne trouvez pas une solution dans le temps maximum imparti, pas de panique ni d'acharnement thérapeutique ! Revenez sur cet exercice un peu plus tard dans la journée. Enfin, comparez vos solutions avec celles qui sont données en fin d'article sur un échiquier dynamique. Une manière efficace de progresser est de chercher par soi-même avant de découvrir la solution 🔑

