Ding Liren entre dans l'histoire des échecs

Ding Liren est entré dans l'histoire en devenant le 17e champion du monde FIDE d'échecs, en battant Ian Nepomniachtchi lors de la dernière partie rapide des tie-breaks

La cadence de jeu des 4 parties en rapide était de 25 minutes par joueur (plus un ajout de 10 secondes par coup). Après 3 nulles, le grand maître de Wenzhou a gagné la 4e partie rapide du départage à Astana au Kazakhstan.

Le Chinois Ding Liren a joué courageusement sa chance en prenant tous les risques et cela lui a finalement sourit lors de la 4ème partie des départages - Photo © FIDE / Stev Bonhage

L'atmosphère était chargée de tension alors que Ding Liren et Ian Nepomniachtchi s'affrontaient au luxueux hôtel St. Regis, où ils avaient été enfermés pour une bataille pendant trois semaines exténuantes. L'hôtel était rempli de spectateurs qui suivaient de près le commentaire en direct, anticipant avec impatience le moment décisif.

Aux échecs en cadence rapide, classés séparément des échecs classiques, Ding Liren occuê la seconde place mondiale, juste derrière Magnus Carlsen. Quant à lui, Ian Nepomniachtchi est classé septième. Bien que Ding ait un classement Elo rapide légèrement plus élevé, leur bilan en tête-à-tête suggère qu'ils sont à égalité. Au cours des 21 parties rapides qu'ils ont jouées l'un contre l'autre, Ding en a remporté huit, Ian en a remporté sept et six se sont soldées par un match nul.

Lors du tirage au sort effectué samedi après la conférence de presse de la quatorzième partie, Ding Liren a écopé des pièces blanches lors de la première partie. Une partie extraordinaire d'inventivité de la part des deux joueurs que nous analysons ci-dessous.

Ian a été le premier à apparaître dans la salle de jeu, dans une chemise bleue sans veste. Ding est arrivé deux minutes plus tard. Contrairement aux jours précédents, un trophée a été placé près des joueurs, leur rappelant ce qu'ils avaient à gagner ou à perdre.

Partie 1 : Un fantastique sacrifice de Dame par Nepomniachtchi

Partie Rapide n°1/4 👉 Ding Liren (2788) 1/2 Ian Nepomniachtchi (2795)

Sur 1.d4, les deux adversaires ont suivi les lignes d'une partie du secondant de Ding, Richard Rapport, qu'il a joué contre Sam Shankland en 2019. Au sixième coup, Nepo a dévié et les deux joueurs ont atteint une nouvelle position assez rapidement. Les joueurs sont entrés dans une ligne aigüe avec des menaces et des tactiques mutuelles partout.

Après les échanges, les blancs ont obtenu une position légèrement meilleure parce que leurs pièces étaient plus actives et avaient plus de contrôle sur le centre, mais les noirs étaient très bien.

Cependant, au fur et à mesure que le jeu progressait, Ding a pris le dessus, réussissant à planter un cavalier extrêmement fort en d6 et ayant plus d'espace ouvert pour l'activité.

Les Blancs sont mieux, mais la position est à double tranchant. 23.Dc2 et 23.Db2 étaient les meilleures options, selon les moteurs d'échecs. Ici, Ding a fait une gaffe.

23.Tb1? Nepomniachtchi lança à Ding un regard qui disait – « es-tu sûr de vouloir jouer ça » ? Maintenant, l'avantage des Blancs a disparu et l'initiative a été transférée aux Noirs.

"Le pouvoir de la prophylaxie - 23.Tfc1! (ou 23.Dc2) au lieu de 23.Tb1? aurait tué l'idée des Noirs et conservé un solide avantage", a déclaré le grand-maître chroniqueur du British Chess Magazine Alex Colovic.

23…Ce5 24.e4 b6 25.cxb6 axb6! par ce dernier coup extraordinaire, Ian Nepomniachtchi laisse sa Dame en prise

Les Blancs ne peuvent pas prendre la dame avec 26.Txc7 à cause de 26…Cf3+ 27.Fxf3 Fxf3 et les blancs ne peuvent éviter l'échec et mat. Si 27.Rf1 alors 27…Cxd2+ récupère la tour. Dans les deux cas, les Blancs seraient perdus.

Bien que la situation sur l'échiquier soit extrêmement dangereuse, la barre d'évaluation ne donne ici qu'un léger avantage aux Noirs.

Ding a passé un certain temps à réfléchir à quoi faire et a joué le seul coup ici - 26.Cb5!, en échangeant les dames.

26...Txd2 27.Cxc7 Fh3 28.Fxh3 Txh3 29.Kg2 Th5 30.Tb5 !

Ding riposte - activant sa tour blanche en b5 en clouant la tour des Noirs.

30…Td1, prévoyant d'obtenir une tour en h1, ce qui semble menaçant mais conduit à une nulle forcée après 31.Cd5 Tdh1 32.Ce7+ Rh7 33.Txe5 T1h2+ 34.Rg1 Th1+ 35.Rg2. La nulle est signée par triple répétition

L'ancien champion du monde Vishy Anand a félicité les joueurs pour leur initiative et leur créativité lors de la première partie rapide des éliminatoires : "La profondeur des idées m'a vraiment impressionné."

La suite des départages ? Ce sera un feu d'artifice échiquéen pendant près de 4 heures, la durée totale du tie-break en 4 parties rapides d'un niveau incomparable. Nous vous proposons un résumé en vidéo ci-dessous. Félicitations aux deux joueurs !

L'analyse des parties de départage du championnat du monde par Kevin Bordi et Fabien Libiszewski.