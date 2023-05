Ding Liren sacré champion du monde d'échecs

« Je suis très content de gagner le match. C'était très dur et difficile. Je tiens à remercier les sponsors et les organisateurs et je tiens également à remercier mon adversaire, Ian, pour avoir été un grand combattant et s'être battu jusqu'à la toute fin », a déclaré Ding.

🏆 Un moment historique : Ding Liren reçoit le trophée du Championnat du monde FIDE 2023 des mains du président de la FIDE Arkady Dvorkovich et de Timur Turlov, président de la Fédération des échecs du Kazakhstan et PDG de Freedom Holding Corp., partenaire général du match du… pic.twitter.com/qzAtrzThbb

Enfin, il était temps pour le Champion du Monde de monter sur scène et d'être couronné de son nouveau titre. Il a été rejoint par Ian Nepomniachtchi qui a également trouvé la force de sourire et de paraître calme.

"Alors que nous célébrons ce moment historique, reconnaissons également que le jeu d'échecs transcende les frontières, les cultures et les langues, et c'est grâce à notre amour partagé pour ce jeu que nous pouvons continuer à favoriser la compréhension, le respect et l'amitié entre toutes les nations. », a conclu Dvorkovitch.

"Nous sommes heureux que le match ait eu lieu ici au Kazakhstan, le pays situé entre deux nations d'échecs représentées dans ce match, et cela s'est avéré être un endroit formidable", a déclaré Dvorkovich en remerciant les sponsors, les organisateurs locaux, les bénévoles et les partenaires.

Décrivant le match, Dvorkovich a déclaré que "nous assistions à un combat que tout le monde pensait sans fin, mais il fallait qu'il se termine... Les joueurs ont montré leur engagement à se battre jusqu'au bout et à trouver des moyens de récupérer après d'énormes coups. Ils ont montré qu'ils étaient de grands joueurs et tout le monde des échecs leur en est reconnaissant ».

Timur Turlov, directeur de Freedom House, le principal sponsor de l'événement, a noté que l'événement « était bien au-delà de nos attentes [en tant qu'organisateurs locaux]. Il y avait beaucoup d'attention du public partout dans le monde, et c'était l'un des événements d'échecs les plus regardés au monde, avec des millions de personnes à l'écoute ».

La soirée a commencé par un spectacle mettant en vedette la musique et la danse traditionnelles de la Grande Marche, célébrant la culture et le patrimoine du pays hôte, le Kazakhstan.

Le moment où Ding Liren devient le champion du monde d'échecs🏆 Après plus de 4 heures de tie-break, Ding a remporté la dernière partie rapide et a obtenu le titre ! Quelle journée pour le GM chinois ! Quelle journée pour les échecs♟️ #NepoDing pic.twitter.com/AJFaX1SfKs

Chesstips c’est aussi un premier pas pour découvrir des notions de stratégie, tactique, les ouvertures ou les finales. Un premier pas qui donnera envie ensuite d’en apprendre plus et de progresser aux échecs 👇

⭐ Testez votre niveau en tactique

⭐ Trouvez 3 mats en 2, 3 et 4 coups

Les 3 exercices tactiques sont suivis des solutions

Échec et mat en 2 coups

Les Blancs jouent et matent en 2 coups

Gregory Kaidanov vs Eric-Thierry Petit, Torcy, 1991

Les échecs aident à développer des compétences analytiques

A chaque partie, un joueur se retrouve face à des problèmes à résoudre et des défis à surmonter. Les échecs aident à anticiper, à ne pas se précipiter et à bien peser le pour et le contre de chaque décision. Comme dans la vie de tous les jours, où l'on essaie de prendre les meilleures décisions possibles pour obtenir des résultats positifs.

Échec et mat en 3 coups

Les Blancs jouent et matent en 3 coups

Carl Poschauko vs Jan-Heim Donner, Helsinki, 1952

Les échecs apprennent à gérer la pression

C'est lors d'une partie d'échecs intense, dans laquelle on donne tout, que l'on apprend à rester calme malgré la pression. Prendre la décision critique en temps limité pour assurer la victoire nécessite une concentration totale et un calme profond, qui permet à votre cerveau de fonctionner au maximum de ses capacités. Toute notre vie, nous sommes confrontés à des dates-butoirs, à des défis difficiles, au trac des entretiens... Comme dans une partie d'échecs, il faut savoir rester confiant et calme malgré la pression pour réussir au mieux.

Échec et mat en 4 coups

Les Blancs jouent et matent en 4 coups

Abram Zamikhovsky vs Alexander Kostiuchenko, Kiev, 1958

Les échecs favorisent la bonne santé du cerveau

Le jeu d'échecs stimule la croissance de dendrites, ces corps qui envoient des signaux aux cellules neuronales du cerveau. Avec plus de dendrites, la communication neurale dans le cerveau s'améliore et devient plus rapide. L'interaction et les activités avec d'autres personnes stimulent également la croissance de dendrites. Pratiquer régulièrement le jeu d'échecs en famille, avec des amis ou dans un club est ainsi une expérience idéale.

Les solutions des 3 exercices tactiques

Échec et mat en 2 coups : 1. Cf3 Dxe6 2. Fg5#

Échec et mat en 3 coups : 1. Fg7+ Txg7 2. Dh6+ Th7 (ou 1...Rg 3.Dxg7#) 3. Dxh7#

Échec et mat en 4 coups : 1. Fxh7+ Rh8 2. Fg8+ Dh6 (ou 2...Rxg8 3.Dh7#) 3. Txh6+ Fxh6 4. Dh7#

💡 Parce que la pratique jeu d'échecs développe les softskills appréciées du monde de l'entreprise : la vision, la stratégie, la résolution de problèmes, la gestion du stress, la capacité à prendre des décisions, la gestion du temps...

Nous vous proposons chaque jour 3 exercices d'échecs tirés de tournois internationaux pour progresser durablement. De difficulté progressive, mat en 2 coups en vert, mat en 3 coups en orange et mat en 4 coups en rouge, nous vous conseillons de vous concentrer pendant 5 minutes maximum sur chaque diagramme.

Si vous ne trouvez pas une solution dans le temps maximum imparti, pas de panique ni d'acharnement thérapeutique ! Revenez sur cet exercice un peu plus tard dans la journée. Enfin, comparez vos solutions avec celles qui sont données en fin d'article sur un échiquier dynamique. Une manière efficace de progresser est de chercher par soi-même avant de découvrir la solution 🔑

🏆 Pour aller plus loin, feuilletez notre catalogue de cours en vidéo pour apprendre simplement à jouer aux échecs et/ou vous perfectionner 🚀