Echecs et management en entreprise

⭐ Informez-vous avec l'actu du jour

Depuis jeudi 18 mai, a débuté à l'Hôtel Mercure Gare de Mulhouse, le Top 12 féminin, une compétition par équipe organisés par le club local en partenariat avec la Fédération Française des Echecs (FFE).

A cette occasion, j'aimerais vous partager mon expérience du management d'équipe dans le sport échecs et les similitudes qui existent dans le management d'une équipe de collaborateurs et collaboratrices en entreprise.

La maître internationale Almira Skripchenko d'origine moldave - Photo © Echecs & Stratégie

Partons d'un premier constat empirique. Manager s'apprend un peu dans les formations en entreprise mais surtout beaucoup par la pratique sur le terrain et encore plus quand on est confronté à la difficulté.

Et pour cela, le sport et le jeu d'échecs en particulier nous donne une occasion précieuse de développer son leadership et affiner ses techniques de management dans la vraie vie quand on recherche la performance d'une équipe.

Cette pratique dans le sport échecs est totalement transposable dans le monde de l'entreprise.

Par exemple dans mon club d'échecs de Monaco, quand on doit coacher une équipe de 5 joueuses d'échecs de haut-niveau (grands-maîtres) ayant des origines culturelles diverses : deux Ukrainiennes, une Russe, une Moldave et une Suédoise, rien ne semble évident au départ...

La grand-maître Dina Belenkaya, d'origine russe, une nouvelle recrue de notre équipe de Monaco - Photo © Echecs & Stratégie

Il faut d'abord trouver la langue qui permettra les échanges entre tous les membres de l'équipe pour constituer une tribu / une vraie Team.

Puis, manager c'est gérer la motivation individuelle des membres de l'équipe en les connaissant bien. Car la motivation est intrinsèquement personnelle et il n'y a pas de recette miracle. Je dirais qu'il faut s'attacher à bien connaître chaque membre de son équipe pour comprendre les propres leviers de motivation de chaque personne. Et cela se fait avec du temps et de l'écoute active.

En tant que manager, il faut aussi décider chaque jour qui va jouer le prochain match, c'est à dire choisir la composition de l'équipe (4 joueuses à aligner sur 5), et cela peut engendrer des frustrations.

Mais quand on réussit petit à petit à créer cet esprit d'équipe, à développer une authentique solidarité dans l'équipe et de la proximité entre les individualités de sa Team. Et finalement qu'on arrive à générer de la performance de l'ensemble, on peut assurément être fier du collectif construit.

Enfin, dernier conseil pratique, surtout n'oubliez pas de savourer le plaisir du chemin parcouru et de fêter les succès en rassemblant le collectif régulièrement. Remercier son équipe se fait essentiellement pour valoriser ses efforts et pas uniquement pour ses bons résultats.

Notre équipe d'échecs de Monaco réunie lors d'un bon repas convivial - Photo © Echecs & Stratégie

Le manager aura avantage à organiser régulièrement des moments conviviaux et créer ainsi toujours plus de liens entre les membres de son équipe. Cela constitue la richesse de ce métier de manager.

Notre équipe de Monaco a remporté jeudi et vendredi ses deux premiers matchs de Top12 féminin à Mulhouse et ce n'est pas fini ! La compétition continue aujourd'hui samedi à 10h et à 16h et dimanche à 9h45...

Bravo Mesdames ! Je suis très fier de vous.