Echecs : le parcours impressionnant d’une jeune Algérienne au Championnat d’Afrique d’échecs

Chez les Nassr à Tizi Ouzou, les échecs sont une affaire de famille. Le père et ses six enfants sont tous des champions de cette discipline peu connue en Algérie. Lina Nassr, 20 ans, étudiante en 3e année médecine à la faculté de Tizi-Ouzou, vient d’être sacrée championne d’Afrique d’échecs en catégorie sénior

👉 Les résultats du tournoi féminin - Les résultats du tournoi mixte

La compétition s’est déroulée à Gizeh en Égypte entre le 4 et le 14 mai derniers. Son parcours et son palmarès sont impressionnants.

Lina Nassr a réalisé un énorme exploit en arrivant à décrocher le titre africain en Égypte. C’est pour la première fois depuis 20 ans que l’Algérie remporte le Championnat d’Afrique d’échecs - Photo © Sa page Facebook

La performance de la jeune Lina a plus de sens quand on sait que les joueuses égyptiennes dominent cette compétition depuis une dizaine d’années. Ce n’était donc pas donné d’aller les battre chez elle alors qu’elles étaient archi-favorites pour le sacre final. Sur son compte Facebook, la jeune Lina enveloppée du drapeau algérien pose fièrement avec son trophée.

Lina Nassr donne ses impressions sur l’exploit qu’elle vient de réaliser, sur les prochaines échéances et sur les dessous de la pratique des échecs en Algérie.

« Il y avait les favorites du continent. Plusieurs joueuses qui ont le titre de grand maître internationale, le plus haut grade dans les échecs, y ont participé. La Coupe d’Afrique est dominée par les Égyptiennes depuis une dizaine d’années. La dernière fois que l’Algérie a remporté le titre, c’était en 2003, l’année de ma naissance », explique fièrement la championne algérienne.

Dans un pays dominé par les sports collectifs, notamment le football, une discipline comme les échecs ne trouve pas sa place, ni auprès des autorités, ni auprès du public.

Les échecs, une affaire de famille

Preuve en est, l’exploit réalisé par la jeune Lina est passé presque inaperçu d’un point de vue médiatique. Justement, qu’est-ce qui a poussé le jeune Lina à faire carrière dans les échecs ? Visiblement, cette discipline est une tradition familiale chez les Nassr. Lina confie avoir baigné dans les échecs depuis son plus jeune âge.

« J’ai commencé à jouer aux échecs à un très jeune âge. Ma première compétition au niveau national, je l’ai faite alors que je n’avais que sept ans. C’est mon père qui nous a initiés. Il a commencé avec mes grands frères puis c’était mon tour. C’est devenu une passion, maintenant cela fait partie de ma vie », raconte Lina.

Lina Nassr a remporté le titre africain après vingt ans de disette pour les échecs algériens au niveau continental. La prochaine échéance est toute proche : la Coupe du monde qui aura lieu à partir du 29 juillet à Baku, en Azerbaïdjan. La championne d’Afrique est ambitieuse, mais reste lucide sur ses chances dans la compétition mondiale.

Le palmarès impressionnant de Lina

« Mon objectif est de faire mieux que les dernières participations algériennes en Coupe du monde. Il est encore tôt pour penser à la gagner vu le niveau, mais je vais faire de mon mieux pour aller plus loin que les dernières participations algériennes », assure Lina.

Après avoir remporté le Championnat arabe en mars 2023, Lina Nassr a enchaîné avec un titre africain acquis avec brio en Égypte face à des concurrentes égyptiennes, parties favorites de la compétition et qui bénéficient de meilleures conditions de préparation que la représentante algérienne.

« Je n’ai pas d’entraîneur dédié. Je m’entraîne toute seule avec mon père. Je n’ai pas eu de stages de préparation aussi. Vous pouvez dire que c’est un effort personnel de ma part pour arriver à ce résultat. Mes concurrentes disposent de plus de moyens bien évidemment », explique Lina Nassr qui lance un appel aux autorités afin de mettre plus de moyens à la disposition des joueurs d’échecs en Algérie.

À 20 ans, le palmarès de Lina est impressionnant. Son premier titre de championne de wilaya, elle l’a décroché à l’âge de 6 ans. Depuis, elle n’arrête pas d’empiler les médailles. À 8 ans, elle est championne d’Algérie, un titre qu’elle gagne dix fois dans les jeunes catégories.

Lina est aussi quatre fois championne d’Algérie junior et championne d’Algérie senior. Au niveau international, Lina a gagné six fois le titre de championne d’Afrique en jeunes catégories (2014-2015-2016- 2017-2018-2019).

Toujours en Afrique, elle s’est imposée dans la catégorie junior à trois reprises (2017-2021-2022), avant de gagner le Championnat d’Afrique sénior en 2023. Au niveau arabe, elle a été trois fois championne dans les jeunes catégories (2015-2016-218), a remporté le titre de championne en sénior en 2023. « Je suis maître internationale féminine et j’ai le titre de grand maître Internationale », ajoute Lina, très fière.

Lina doit sa réussite à son père, entraîneur diplômé par la Fédération internationale des échecs, ancien membre de l’Équipe nationale.

C’est lui qui mérite une distinction pour avoir réussi l’exploit de faire aimer et de former ses six enfants dans les jeux d’échecs dans un pays où les jeunes, surtout les garçons, aiment taper dans le ballon dès le jeune âge. Quand Lina présente ses deux frères et ses trois sœurs, les échecs sont présents.

Elle égrène. Ali, le frère aîné, est maître international dans les jeux d’échecs. Médecin généraliste, il a été plusieurs fois champion d’Afrique et arabe dans les jeunes catégories, raconte Lina. Son second frère, Ahmed, est aussi maître international. Il a été deux fois champion d’Afrique des jeunes catégories. Ses trois sœurs ont également brillé avec des titres en Afrique et au niveau arabe.

« À la maison, on a tous la passion et on est tous des champions », résume Lina. « Les échecs m’aident dans la concentration et à développer ma mémoire. Je n’ai plus de temps vide ».

L'intégralité de cet article est à retrouver sur TSA Algérie sous la plume de Zine Haddadi.