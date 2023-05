Magnus Carlsen remporte le tournoi d'échecs de Varsovie

Le montant total des prix du Grand Chess Tour est de 1,4 Million de dollars répartis entre 5 événements : deux tournois en cadence classique et trois tournois en cadence rapides et blitz à travers l'Europe et les États-Unis.

La compétition se déroule d'abord en parties rapides sur 3 jours les 21, 22 et 23 mai, avant d'accélérer en blitz sur 2 jours, les 24 et 25 mai. Une cadence particulièrement appréciée par le Français, champion du monde de blitz en 2021.

Après un tournoi de parties rapides avec un résultat mitigé, Magnus Carlsen s'est totalement repris en Blitz, avec d'abord une belle première journée. Le Norvégien a ensuite tout balayé lors de la dernière journée et remporté le Superbet Rapid & Blitz de Pologne. Le Français Maxime Vachier-Lagrave partage la troisième place avec Wesley So.

Chesstips c’est aussi un premier pas pour découvrir des notions de stratégie, tactique, les ouvertures ou les finales. Un premier pas qui donnera envie ensuite d’en apprendre plus et de progresser aux échecs 👇

⭐ Testez votre niveau en tactique

⭐ Trouvez 3 mats en 2, 3 et 4 coups

Les 3 exercices tactiques sont suivis des solutions

Échec et mat en 2 coups

Les Blancs jouent et matent en 2 coups

Alexander Motylev vs David Baramidze, Allemagne, 2012

Les échecs aident à développer des compétences analytiques

A chaque partie, un joueur se retrouve face à des problèmes à résoudre et des défis à surmonter. Les échecs aident à anticiper, à ne pas se précipiter et à bien peser le pour et le contre de chaque décision. Comme dans la vie de tous les jours, où l'on essaie de prendre les meilleures décisions possibles pour obtenir des résultats positifs.

Échec et mat en 3 coups

Les Blancs jouent et matent en 3 coups

Maxim Dlugy vs Ricardo Calvo Minguez, Londres, 1986

Les échecs apprennent à gérer la pression

C'est lors d'une partie d'échecs intense, dans laquelle on donne tout, que l'on apprend à rester calme malgré la pression. Prendre la décision critique en temps limité pour assurer la victoire nécessite une concentration totale et un calme profond, qui permet à votre cerveau de fonctionner au maximum de ses capacités. Toute notre vie, nous sommes confrontés à des dates-butoirs, à des défis difficiles, au trac des entretiens... Comme dans une partie d'échecs, il faut savoir rester confiant et calme malgré la pression pour réussir au mieux.

Échec et mat en 4 coups

Les Blancs jouent et matent en 4 coups

Larry Christiansen vs Glenn Flear, Szirak, 1987

Les échecs favorisent la bonne santé du cerveau

Le jeu d'échecs stimule la croissance de dendrites, ces corps qui envoient des signaux aux cellules neuronales du cerveau. Avec plus de dendrites, la communication neurale dans le cerveau s'améliore et devient plus rapide. L'interaction et les activités avec d'autres personnes stimulent également la croissance de dendrites. Pratiquer régulièrement le jeu d'échecs en famille, avec des amis ou dans un club est ainsi une expérience idéale.

Les solutions des 3 exercices tactiques

Échec et mat en 2 coups : 1. Fxd6+ De7 (ou d'ailleurs toute autre pièce noire venant s'interposer en e7) 2. Dxf7#

Échec et mat en 3 coups : 1. Ce5+ Rh6 2. Th8+ Rg5 3. f4#

Échec et mat en 4 coups : 1. Cf6 Fxf6 (Les Noirs ne peuvent pas prendre la Dame blanche par 1...gxf4 à cause de la menace de mat en 1 coup par 2.Txh7) 2. De4 h5 3. Txh5+ Rg8 4. Dh7#

💡 Parce que la pratique jeu d'échecs développe les softskills appréciées du monde de l'entreprise : la vision, la stratégie, la résolution de problèmes, la gestion du stress, la capacité à prendre des décisions, la gestion du temps...

Nous vous proposons chaque jour 3 exercices d'échecs tirés de tournois internationaux pour progresser durablement. De difficulté progressive, mat en 2 coups en vert, mat en 3 coups en orange et mat en 4 coups en rouge, nous vous conseillons de vous concentrer pendant 5 minutes maximum sur chaque diagramme.

Si vous ne trouvez pas une solution dans le temps maximum imparti, pas de panique ni d'acharnement thérapeutique ! Revenez sur cet exercice un peu plus tard dans la journée. Enfin, comparez vos solutions avec celles qui sont données en fin d'article sur un échiquier dynamique. Une manière efficace de progresser est de chercher par soi-même avant de découvrir la solution 🔑

🏆 Pour aller plus loin, feuilletez notre catalogue de cours en vidéo pour apprendre simplement à jouer aux échecs et/ou vous perfectionner 🚀