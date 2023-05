Marseille-échecs élu meilleur club de jeunes

Et il a été entendu puisque l’édition 2024 se fera une nouvelle fois à Agen. "Je vous donne rendez-vous l’année prochaine à Agen" , a confirmé le président de la FFE. Une nouvelle étape se profile pour les jeunes, ils ont douze mois pour jouer, s’entraîner, et parfaire leurs stratégies.

"La fédération était placée devant deux choix, a précisé le maire Jean Dionis lors de la cérémonie de clôture : soit ce championnat tournait chaque année dans une ville française et elles étaient nombreuses à le vouloir, soit il s’ancrait en un seul et même lieu. Agen l’avait accueilli, il y reste !"

C’est un grand bonheur d’avoir vécu ce moment, attendu et espéré. Il y avait aussi de l’émotion avec des déceptions et des joies. Félicitations aux gagnants, mais je tiens à dire à celles et ceux qui n’ont pas gagné que même s’ils n’ont pas atteint la première marche cette semaine, je comprends leur déception mais il ne faut rien lâcher et continuer à progresser ! Avoir été sélectionné, c’est déjà une victoire. Être à ces championnats de France, être ici à Agen, c’est déjà être dans l’excellence."

Cette épreuve organisée pour la quatrième fois à Agen, et qui accueille aussi des champions du monde, est maintenant devenue incontournable dans le paysage sportif local. Ce sont 1 694 jeunes venus de la métropole et d’outre-mer, qui y ont participé. "Nous avons battu un record d’affluence cette année. Les chiffres parlent d’eux-mêmes : 16 tournois, 19 arbitres, une centaine de bénévoles, 4 000 personnes présentes sur l’événement.

Les jeunes compétiteurs sont qualifiés soit par le championnat précédent, soit par les qualifications régionales. Les champions de chaque catégorie sont qualifiés pour les championnats d’Europe et du monde jeunes. Au fil du temps, le championnat s’est étoffé avec l’introduction en 2002 de deux opens parallèles au championnat de France : l’Open A (minimes à pupilles) et celui des petits, l’Open B (poussins et petits poussins) qui octroient chacun des places qualificatives pour le prochain championnat.

Après huit jours de compétitions, le championnat de France d’échecs jeunes s’est achevé ce dimanche à Agen pour les 18 catégories de joueurs (14 pour les championnats de France, 2 opens, meilleure ligue et meilleur club) et autant de lauréats. Une édition 2023 particulièrement réussie.

Chesstips c'est aussi un premier pas pour découvrir des notions de stratégie, tactique, les ouvertures ou les finales.

⭐ Testez votre niveau en tactique

⭐ Trouvez 3 mats en 2, 3 et 4 coups

Les 3 exercices tactiques sont suivis des solutions

Échec et mat en 2 coups

Les Blancs jouent et matent en 2 coups

Almira Skripchenko vs Ralph Zimmer, Bad Mondorf, 1991

Les échecs aident à développer des compétences analytiques

A chaque partie, un joueur se retrouve face à des problèmes à résoudre et des défis à surmonter. Les échecs aident à anticiper, à ne pas se précipiter et à bien peser le pour et le contre de chaque décision. Comme dans la vie de tous les jours, où l'on essaie de prendre les meilleures décisions possibles pour obtenir des résultats positifs.

Échec et mat en 3 coups

Les Blancs jouent et matent en 3 coups

Samuel Reshevsky vs Miguel Najdorf, Buenos Aires, 1953

Les échecs apprennent à gérer la pression

C'est lors d'une partie d'échecs intense, dans laquelle on donne tout, que l'on apprend à rester calme malgré la pression. Prendre la décision critique en temps limité pour assurer la victoire nécessite une concentration totale et un calme profond, qui permet à votre cerveau de fonctionner au maximum de ses capacités. Toute notre vie, nous sommes confrontés à des dates-butoirs, à des défis difficiles, au trac des entretiens... Comme dans une partie d'échecs, il faut savoir rester confiant et calme malgré la pression pour réussir au mieux.

Échec et mat en 4 coups

Les Blancs jouent et matent en 4 coups

Mark Taimanov vs Osvaldo Bazan, Buenos Aires, 1960

Les échecs favorisent la bonne santé du cerveau

Le jeu d'échecs stimule la croissance de dendrites, ces corps qui envoient des signaux aux cellules neuronales du cerveau. Avec plus de dendrites, la communication neurale dans le cerveau s'améliore et devient plus rapide. L'interaction et les activités avec d'autres personnes stimulent également la croissance de dendrites. Pratiquer régulièrement le jeu d'échecs en famille, avec des amis ou dans un club est ainsi une expérience idéale.

Les solutions des 3 exercices tactiques

Échec et mat en 2 coups : 1. Tg8+ Txg8 2. Cxf7#

Échec et mat en 3 coups : 1. Cf6+ Rg7 2. Dg8+ Rxf6 3. Dxf7#

Échec et mat en 4 coups : 1. Cg5 Fxf2+ 2. Rh1 Txa8 3. Dh7+ Rf8 4. Dh8#

Nous vous proposons chaque jour 3 exercices d'échecs tirés de tournois internationaux pour progresser durablement. De difficulté progressive, mat en 2 coups en vert, mat en 3 coups en orange et mat en 4 coups en rouge, nous vous conseillons de vous concentrer pendant 5 minutes maximum sur chaque diagramme.

Si vous ne trouvez pas une solution dans le temps maximum imparti, pas de panique ni d'acharnement thérapeutique ! Revenez sur cet exercice un peu plus tard dans la journée. Enfin, comparez vos solutions avec celles qui sont données en fin d'article sur un échiquier dynamique.

