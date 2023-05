Une grande école met les échecs à son programme

⭐ Informez-vous avec l'actu du jour

Innovation pédagogique par l’apprentissage des échecs : l'ISTEC Business School, une grande école parisienne de Management, met les échecs à son programme.

Un interview vidéo très intéressante et que je vous recommande vivement. Cette innovation pédagogique pourrait bien donner l'envie à d'autres écoles de Management (Business School) de se lancer également en ajoutant les échecs à leur cursus pédagogique.

Eric le Deley, est le directeur académique de l’ISTEC Business School, membre du chapitre des grandes écoles. Il est interviewé par Jean-Philippe Denis, professeur agrégé de l’Université de Paris-Saclay au sujet de l'introduction des échecs dans son établissement supérieur - Vidéo © Xerfi Canal

Comment tout a commencé à l’ISTEC ?

Un professeur de l’ISTEC est venu voir Eric Le Deley en proposant de faire jouer les étudiants aux échecs. L’ISTEC a décidé de mettre des échiquiers un peu partout dans l’école pour que les étudiants jouent y compris un grand échiquier dans la salle des profs. Par ailleurs, l’ISTEC a mis au programme des cours d’échecs obligatoires dans le programme Bachelor et le programme grande école.

Cela fait le lien avec les enseignements qu’ils reçoivent. Les grandes écoles sont grandes car elles ont toujours donné plus que juste les disciplines de gestion et parce que les échecs font partie des sociaux codes que les étudiants doivent acquérir.

Finalement quand on fait une grande école ce n’est pas juste pour aller travailler en entreprise mais c’est avant tout pour devenir un adulte intègre éclairé qui soit capable d’interagir dans la vie économique, politique, sociale du pays, c’est cette dimension qui nous intéresse et c’est pour cela qu’on a mis en place le jeu d’échecs.

Les valeurs pédagogiques développées par les échecs

Les échecs développent de nombreuses qualités : la concentration accrue utile pour suivre les cours, la rigueur, la mémoire, l’attention, la stratégie, le sens de la compétition l’anticipation qui sont des qualités dont ont besoins les étudiants pendant leurs études et dans les entreprises.

Quel lien entre le jeu d’échecs et la vie professionnelle

Les échecs sont un jeu avec des règles simples et les combinaisons sont infinies, un peu comme la vie professionnelle. Finalement aux échecs et dans la vie professionnelle on retrouve les mêmes 3 grands principes de la stratégie qu’on appelle les principes de Foch :

La concentration des forces : chercher à agir où on est le plus fort là où on a le plus d’atout, L'économie de moyens : comment je peux chercher à faire mieux avec moins de moyens, c'est à dire l’efficience, La liberté d’action : notre liberté d’agir est toujours entravée par un certain nombre de contraintes. Aux échecs, la limite est de 64 cases et dans la vie professionnelle les contraintes légales, les contraintes familiales, les contraintes financières… qu'il faut essayer d’optimiser.

Finalement, le lien se fait naturellement.

Les échecs sont une langue universelle comme les maths. On le remarque avec nos étudiants internationaux qui ne maîtrisent pas parfaitement la langue française mais qui peuvent jouer aux échecs avec nos étudiants français car c’est une langue universelle.

Autre lien, aux échecs il y a toujours un début de partie (une ouverture), un milieu de partie et une fin de partie. Quand on le rapproche d’une entrée dans la vie professionnelle, il y a toujours une prise de poste. Aux échecs, le but de l’ouverture ou du début de partie c’est d’abord de développer ses pièces, de montrer ses atouts, d’occuper le centre pour pouvoir contrôler son écosystème et son environnement et puis surtout de roquer pour mettre son roi à l’abris et donc de savoir ce qui est essentiel pour soi. Le lien entre le jeu d’échecs et la vie professionnelle se fait donc extrêmement facilement.

Présentation de l’ISTEC

L'ISTEC Business School Paris est une Grande école de management créée en 1961 qui propose des cursus post-bac possibles en alternance dès la première année d'études ; Bac+3 programme Bachelor en management, Bac+5 programme Grande Ecole et des MBA.

Ecole reconnue par l'Etat, diplômes Bac+3 et Bac+5 Visés, Grade Master. Bachelor en management : 4 majeures - Business development & innovation - Marketing digital & communication - Finance et gestion d'entreprise - International management (1 semestre d'études à l'étranger) Programme Grande Ecole : 6 majeures - Entrepreneuriat & business développement - Evénementiel & industries créatives - Luxury & customer care (english track)) - Digital, data et ecommerce - Management de la santé & silver economy"

