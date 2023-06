Faut-il être bon en maths pour jouer aux échecs ?

⭐ Informez-vous avec l'actu du jour

Rennes. « Pas besoin d’être bon en maths pour jouer aux échecs »

On connaissait Tout Rennes court, Tout Rennes nage… Voici Tout Rennes mat, un autre genre de compétition qui, samedi 17 juin 2023, a fait suer les participants sur une place du Parlement-de- Bretagne écrasée de chaleur. Chapeau !

L’animation a attiré beaucoup d’enfants place du Parlement - Photo © Ouest-France

« J’aurais voulu laisser mon fils jouer quelques parties mais là, ce n’est pas possible, avec ce soleil, il va cuire. On n’a même pas pris de chapeau », regrette cette maman venue avec son fils participer à Tout Rennes mat, le tout premier rendez-vous du genre, place du Parlement-de-Bretagne, à Rennes.

« C’est vrai qu’il fait chaud, mais bon, on a quand même quelques parasols. Et puis, pour ceux qui ne supportent pas la chaleur, nous organiserons une autre journée comme celle-ci, le 16 septembre », remarque Raphaël Lemasle, vice-président du club Rennes échecs.

Il en fait depuis ses 14 ans et il ne s’en lasse pas, au point d’en avoir fait son métier comme enseignant professionnel d’une discipline qui plaît, reconnue comme un sport à part entière, depuis mars 2022, en France. Les confinements liés au Covid où il fallait bien tuer le temps et la série de Netflix Le Jeu de la dame ont suscité des vocations.

« Plein de gens se sont mis à jouer en ligne et nous avons craint un moment que cela désertifie les clubs, mais pas du tout ! », explique l’entraîneur. Car pour progresser, rien ne remplace le contact humain et la confrontation à plus fort que soi.

« Si vous jouez toujours contre les mêmes personnes, vous ne progresserez pas. En club, vous pouvez appliquer des stratégies, en découvrir d’autres, prendre des cours. »

Les joueurs d’échecs se sont mesurés tout l’après-midi, en plein cagnard, sur la place du Parlement-de-Bretagne, à Rennes - Photo © Ouest-France

Tous les amateurs vous le diront, les échecs sont beaucoup plus qu’un loisir. D’ailleurs de plus en plus d’écoles s’en servent pour des animations sur le temps périscolaire.

« C’est un bon moyen de canaliser l’énergie des enfants hyperactifs. Cela aide aussi à se concentrer, à prendre des décisions, à respecter les règles, à gérer la défaite. »

Plusieurs dizaines d’amateurs ont profité des tables installées par le club Rennes échecs - Photo © Ouest-France

L’autre objectif de Tout Rennes mat vise à combattre les idées reçues. Comme celle-ci : il faut être matheux pour jouer aux échecs ! « Trop de gens s’interdisent de jouer à cause de ça, or tout le monde peut s’y mettre. » En revanche, c’est vrai, cela aide à développer un esprit logique, à être rationnel, anticiper, prendre les bonnes décisions.

« Aucune chance face à l’IA »

On se souvient des duels opposant les stars Anatoli Karpov et Garry Kasparov, qui ont contribué à populariser la discipline. Il leur est même arrivé de se confronter, avec succès, à des ordinateurs. « Mais aujourd’hui, ce ne serait plus possible, vu le niveau de connaissances des outils d’intelligence artificielle, même les champions du monde n’ont aucune chance », souligne Raphaël Lemasle.

En revanche, l’IA est un excellent sparring-partner pour des champions en chair et en os, comme les Bretons Pierre Bailet (grand maître) et Tangui Migot. Tous les deux ont fait monter un peu plus la température, ce samedi, en jouant seuls contre une vingtaine d’amateurs en même temps. Chapeau !

Thomas, 9 ans et demi, graine de champion

« Si le roi a joué une fois, il ne peut plus roquer », explique Thomas au petit Matthis, 3 ans, à peine plus haut que les pièces géantes installées sur les gravillons du Parlement. Thomas, lui, a 9 ans et demi et déjà une solide expérience de l’échiquier. Il joue souvent avec son frère Vincent, mais aussi le samedi, lors des compétitions contre d’autres clubs, à Liffré par exemple. « C’est mon père, donc son grand-père, qui m’avait dit : « Tu devrais l’inscrire dans un club, il a la stratégie, il est méthodique ». »

C’était il y a deux ans. Depuis, Thomas ne s’en lasse pas. Il ne saurait dire pourquoi d’ailleurs. Juste qu’il « aime bien observer les attaques des adversaires, pour les anticiper ensuite ». Sa mère ajoute : « En club il a beaucoup progressé et il maîtrise aujourd’hui des stratégies que son grand-père ne connaît pas. » Un jour, c’est sûr, l’élève dépassera le maître.

Thomas et Vincent sont frères et malgré leur jeune âge, ils ont déjà acquis une solide expérience - Photo © Ouest-France

Rennes échecs propose des entraînements chaque mercredi, salle Rabelais, 96, rue de l’Alma à Rennes (métro Jacques-Cartier) : adhésion 95 € l’année : 150 € avec des cours.

