La Roche-sur-Yon réussit un joli coup aux échecs

📆 Samedi 1er juillet, de 13h à 20h et dimanche 2 juillet, de 10h à 16h, parc-expo des Oudairies (hall B), à La Roche-sur-Yon. Entrée libre et gratuite.

« En direct, il émane quelque chose des joueurs concentrés sur leur partie durant des heures »​, pense Jérôme Houdin. Pour les autres, les compétitions seront retransmises en vidéo sur le site www.echecs.asso.fr et la chaîne Twitch de la Fédération. Les parties, commentées par les streamers, seront alors visibles par des 66 000 licenciés français et les millions de pratiquants en France et dans le monde.

Au total, 40 clubs et 160 joueurs et joueuses, venus de toute la France, vont s’affronter sur l’échiquier. La compétition d’échecs, devenue une discipline sportive à part entière, « au même titre que le tir à la carabine ou le billard » est ouverte au public. « Il pourra déambuler sur site sur des parcours dédiés et s’approcher au plus près des joueurs en respectant le silence », ajoute Fabrice Hodecent, cofondateur de la revue Route 64. Une expérience unique pour tous les nombreux joueurs amateurs plus habitués à jouer en ligne chez eux.

Au programme : la finale de la Coupe de France par équipes, soit quatre clubs de quatre joueurs « une occasion rare de voir les meilleurs joueurs français et quelques-uns des meilleurs mondiaux », explique l’organisateur, Jérôme Houdin. Le top 12 sera disputé par quatre clubs , Asnières, Monaco, Vandoeuvre et Bischwiller. Il est réservé aux équipes professionnelles féminines.

« C’est un événement inédit en Vendée ! », pour Philippe Porté, adjoint de La Roche-sur-Yon délégué aux relations internationales, à l’Europe, à l’identité napoléonienne et au musée. Le département accueille les quatre finales des coupes nationales de la Fédération française des échecs, organisées pour la deuxième fois sous ce format réunissant professionnels et amateurs, en un même endroit. « La ville de La Roche-sur-Yon, bien placée sur l’échiquier français avec ses Trophées Napoléon couronnés de succès, a été choisie pour l’organiser avec le média Route 64, spécialisé en événements échiquéens », indique l’élu.

Chesstips c’est aussi un premier pas pour découvrir des notions de stratégie, tactique, les ouvertures ou les finales. Un premier pas qui donnera envie ensuite d’en apprendre plus et de progresser aux échecs 👇

⭐ Testez votre niveau en tactique

⭐ Trouvez 3 mats en 2, 3 et 4 coups

Les 3 exercices tactiques sont suivis des solutions

Échec et mat en 2 coups

Les Blancs jouent et matent en 2 coups

Xavier Tartacover vs Richard Réti, Vienne, 1920

Les échecs aident à développer des compétences analytiques

A chaque partie, un joueur se retrouve face à des problèmes à résoudre et des défis à surmonter. Les échecs aident à anticiper, à ne pas se précipiter et à bien peser le pour et le contre de chaque décision. Comme dans la vie de tous les jours, où l'on essaie de prendre les meilleures décisions possibles pour obtenir des résultats positifs.

Échec et mat en 3 coups

Les Blancs jouent et matent en 3 coups

Lembit Oll vs Vladimir Tukmakov, Moscou, 1992

Les échecs apprennent à gérer la pression

C'est lors d'une partie d'échecs intense, dans laquelle on donne tout, que l'on apprend à rester calme malgré la pression. Prendre la décision critique en temps limité pour assurer la victoire nécessite une concentration totale et un calme profond, qui permet à votre cerveau de fonctionner au maximum de ses capacités. Toute notre vie, nous sommes confrontés à des dates-butoirs, à des défis difficiles, au trac des entretiens... Comme dans une partie d'échecs, il faut savoir rester confiant et calme malgré la pression pour réussir au mieux.

Échec et mat en 4 coups

Les Blancs jouent et matent en 4 coups

Anatoly Karpov vs George Trammell, St Martin, 1992

Les échecs favorisent la bonne santé du cerveau

Le jeu d'échecs stimule la croissance de dendrites, ces corps qui envoient des signaux aux cellules neuronales du cerveau. Avec plus de dendrites, la communication neurale dans le cerveau s'améliore et devient plus rapide. L'interaction et les activités avec d'autres personnes stimulent également la croissance de dendrites. Pratiquer régulièrement le jeu d'échecs en famille, avec des amis ou dans un club est ainsi une expérience idéale.

Les solutions des 3 exercices tactiques

Échec et mat en 2 coups : 1. Txb6+ Txb6 2. Da8#

Échec et mat en 3 coups : 1. Txd6+ Dxd6 2. Df6+ Re8 3. Cg7#

Échec et mat en 4 coups : 1. Df1+ Tg1 2. Df3+ Tg2 3. De4 Rg1 4. De1#

💡 Parce que la pratique jeu d'échecs développe les softskills appréciées du monde de l'entreprise : la vision, la stratégie, la résolution de problèmes, la gestion du stress, la capacité à prendre des décisions, la gestion du temps...

Nous vous proposons chaque jour 3 exercices d'échecs tirés de tournois internationaux pour progresser durablement. De difficulté progressive, mat en 2 coups en vert, mat en 3 coups en orange et mat en 4 coups en rouge, nous vous conseillons de vous concentrer pendant 5 minutes maximum sur chaque diagramme.

Si vous ne trouvez pas une solution dans le temps maximum imparti, pas de panique ni d'acharnement thérapeutique ! Revenez sur cet exercice un peu plus tard dans la journée. Enfin, comparez vos solutions avec celles qui sont données en fin d'article sur un échiquier dynamique. Une manière efficace de progresser est de chercher par soi-même avant de découvrir la solution 🔑

🏆 Pour aller plus loin, feuilletez notre catalogue de cours en vidéo pour apprendre simplement à jouer aux échecs et/ou vous perfectionner 🚀