Le champion des échecs Marc Llari défait 500 classes

⭐ Informez-vous avec l'actu du jour

À seulement 9 ans, Marc Llari, champion d'échecs, affronte 500 classes d'élèves en simultané

Le champion du monde d'échecs des moins de 8 ans face à la France entière ! Marc Llari, le "futur des échecs français", a affronté 10.000 élèves de toute la France, lors d’une partie géante qui s’est déroulée à Paris. Une rencontre inédite pour récompenser les efforts des "apprentis joueurs" du programme scolaire Class’Échecs... Récit de cet échec et mat.

👩 Si on te met face à une machine, qui gagne ? « Personne ne peut battre la machine », répond Marc Llari à Sonia Mabrouk.

A lire aussi 👉 L'interview de Mar Llari par Sonia Mabrouk

Neuf ans seulement et champion du monde d'échecs, c'est le grand espoir français de la discipline. Il s'appelle Marc Llari et il a encore démontré mardi l'étendue de son génie. Le champion du monde junior a affronté 500 classes simultanément.

Dans ce match peu commun, le jeune palois, seul face à son ordinateur, était confronté, de l'autre côté des lignes, à des enfants du même âge ou presque. Tous ont été mis échec et mat.

Un calme impressionnant

"Il est 10 heures, Marc, tu peux jouer ton premier coup". Bras croisés et visage détendu, le champion du monde d'échecs des moins de huit ans s'apprête à affronter les élèves de 500 classes. Et chez les compétiteurs présents, ce calme impressionne.

"On dirait qu'il n'a pas peur. Lui, il est concentré a son ordinateur et il nous fixe comme ça", décrit Sirine, une élève. Malgré cela, elle reste combative. "On a travaillé dur et il ne faut jamais abandonner", ajoute Sirine. "Cavalier en a3 ? ; "Et pourquoi on ne met pas le fou ?".

Les stratégies s'enchaînent mais rien n'y fait

"Victoire du champion, victoire express en onze coups", annonce l'animateur de l'évènement. Une partie remportée malgré un petit bug informatique au désavantage du champion. "J'ai eu une position avec une pièce de plus. Ils m'ont mis une position avec un pion en moins", décrit Marc Llari.

Mais le champion en a vu d'autres : "Ma partie la plus longue a duré six heures, j'avais fini à minuit. Là c'était la partie la plus courte", dit-il en rigolant. "Ça se voit que c'est un champion du monde très fort. L'année prochaine, je pense qu'on va bien faire mieux. Il va nous battre mais en 15 coups au moins c'est déjà pas mal", espèrent les élèves pour la prochaine fois.

Une partie expéditive de Marc en 11 coups avec un sacrifice de Dame !

Le jeune prodige a joué ses coups via une application spécialement développée pour cette occasion. Les élèves des écoles ont voté pour choisir collectivement les coups joués. Marc Llari a tendu un piège, en déplaçant son cavalier, laissant sa dame en prise.

Dans la position du diagramme, les écoliers ont capturé la dame de Marc, qui a fait échec et mat. Voyez-vous comment ?

L'intégralité de cet article est à retrouver sur Europe 1 sous la plume de Delphine Schiltz.