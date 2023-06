Les échecs, du jeu des rois au Jeu de la dame

⭐ Informez-vous avec l'actu du jour

Chers passionnés du monde enchanté des 64 cases,

Notre jeu favori fascine les hommes depuis près de deux mille ans. En Inde, au VIe siècle, il se nommait le chaturanga. Puis de l'est vers l'ouest, les Persans l'ont appelé shatranj.

Il a continué son périple à travers les civilisations, pour devenir les échecs modernes que nous connaissons en Europe. La dame «enragée», parce que surpuissante, rendit les affrontements des champions plus dynamiques.

L'ex-champion du monde des échecs Magnus Carlsen et Philippe Dornbusch fondateur et Directeur d'Echecs & Stratégie - Photo © Echecs & Stratégie

En 1570, le prêtre Ruy Lopez de Segura aura été le premier à comprendre que la partie espagnole ouvrirait la voie à la stratégie. Deux siècles plus tard le grand Philidor, musicien à la cour de Louis XV écrivit, comme une prescience avant la Révolution que «les pions sont l'âme des échecs».

La métaphore de la politique, - et de son acmé la guerre -, trouvait là son aboutissement. Sur l'échiquier, toutes les pièces doivent jouer leur rôle. Avant le «Shah mat», la mort du roi, l'échec et mat final, les fous, les cavaliers, les tours, la dame, mais surtout le bon agencement des pions déterminent et orientent le combat cérébral.

Depuis maintenant deux siècles de grands champions, formant une chaîne de pensée à l'instar des maîtres de la peinture, ont petit à petit raffiné la théorie échiquéenne. Les noms de Morphy, Capablanca, Alekhine, Tal, Spassky, Fischer, Karpov, Kasparov, Kramnik, Anand, parmi les plus grands calculateurs, mais aussi, Steinitz, Lasker, Nimzovitch, Réti, Bronstein, Sveshnikov, Zaïtsev parmi les plus grands penseurs ont inscrit leur nom au firmament du jeu.

Comme vous l'avez compris, l'histoire du jeu qui se poursuit au XXIe siècle avec autant de force. La passion qui m'anime depuis le match historique Karpov-Kortchnoï de 1974 et qui m'a amené à étudier la stratégie et la théorie des ouvertures, notamment, me permettront de percer un peu les mystères d'un jeu, qui comme le disait le grand Siegbert Tarrasch, «possède le don, comme la musique, les arts et l'amour, de rendre les hommes heureux».

La peur des ordinateurs

Anya Taylor-Joy dans Le Jeu de la Dame (The Queen's Gambit) - Photo © Abaca/Everett

Le Jeu de la dame, un succès stratosphérique

Jouer donc, s'amuser, lutter, inventer de nouvelles lignes… les échecs art et science à ses prémices est devenu un sport cérébral pour les grands maîtres et un refuge ludique infini pour la grande majorité des amateurs, qui sont paraît-il, près de six cents millions dans le monde et quelque six millions en France.

Le succès stratosphérique du Jeu de la dame, avec l'excellente Anya Taylor-Joy dans l'habit de la prodigieuse Beth Harmon, nous a rappelé que le génie féminin maîtrisait avec une fantaisie digne des rêves de l'Alice de Lewis Caroll les variantes combinatoires les plus folles. La fiction rejoignait ici la pénétrante inspiration qui fit écrire l'une de ses plus belles nouvelles à Stefan Zweig à la fin de sa vie.

L'intégralité de cet article est à retrouver sur Le Figaro sous la plume de Bertrand Guyard