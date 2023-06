Les échecs, recette miracle pour être meilleur en maths ?

⭐ Informez-vous avec l'actu du jour

« Ça favorise la concentration » : les échecs à l’école, recette miracle pour être meilleur en maths ?

Le programme Class’Echecs permet à des professeurs de se former pour enseigner ce jeu à leurs élèves. Un dispositif qui doit contribuer à améliorer le niveau en mathématiques, alors les enquêtes internationales révèlent des scores en baisse chez les élèves français depuis une vingtaine d’années.

L’école Louis-Pasteur de Clichy-la-Garenne (Hauts-de-Seine) a rejoint cette année le programme Class’Echecs - Photo © Le Parisien /Philippe Lavieille

Les élèves se prennent la tête dans la main, ferment les yeux pendant quelques secondes puis soufflent un bon coup. La partie peut débuter. C’est le rituel qu’opèrent tous les mardis après-midi les CE2 de l’école Louis-Pasteur de Clichy-la-Garenne (Hauts-de-Seine). Pendant une heure, ces enfants, encadrés par leur professeure Kenza Plumet et un intervenant extérieur, enchaînent les parties d’échecs. Une tradition vieille de 13 ans dans ce groupe scolaire, qui a rejoint cette année le programme Class’Échecs, imaginé par la Fédération française d’échecs en partenariat avec le ministère de l’Education nationale.

Il s’agit d’un programme d’accompagnement complet pour les professeurs qui souhaitent initier leurs élèves à la pratique de ce jeu. « C’est intéressant, car nous avons accès à une formation de base sur le nom des pièces, leurs déplacements ou des stratégies », explique Kenza Plumet, qui ne savait pas jouer il y a peu.

« Il faut savoir où placer les pièces et utiliser la bonne stratégie »

Dans la salle où le calme règne, Liv et Nelia analysent les positions de part et d’autre de l’échiquier. Pas question de toucher les pièces. La réflexion, d’abord, le coup, ensuite. Après trois ans de pratique, les deux amies ont un peu de recul.

« Moi, les échecs m’ont permis de bien me concentrer et de bien réfléchir. En CE1, j’avais un peu la tête en l’air », confesse Nelia. « Ça développe notre intelligence, car il faut savoir où placer les pièces et utiliser la bonne stratégie », ajoute sa copine Liv.

Après le cours, les élèves de l'école Louis-Pasteur de Clichy peuvent aussi prolonger les parties à l'heure de la récréation - Photo © Le Parisien /Philippe Lavieille

Autour d’elles, les élèves changent de place et d’adversaire dès que les parties sont terminées. Dans cette école, les échecs ont même gagné la cour de récréation et ce mardi, ce sont des élèves de CP qui s’emparent des échiquiers et des pièces en accès libre. Une pratique qui fait partie de l’écosystème de l’établissement au même titre que d’autres activités plus traditionnelles (jardinage, jeux de ballon…).

Déjà 100 000 élèves initiés

Ce groupe scolaire de banlieue parisienne n’est pas un cas isolé. En un an, le programme Class’Échecs a permis d’équiper 2 000 écoles, former 4 400 professeurs et initier 100 000 élèves. « C’est un énorme succès, commente Éloi Relange, le président de la Fédération française d’échecs. À l’horizon 2025, nous visons 5 000 établissements, ce qui permettrait de toucher 10 % des écoles françaises. »

L'intégralité de cet article est à retrouver sur le Parisien sous la plume de Frédéric Gouaillard.