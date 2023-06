Les enfants plébiscitent les échecs

⭐ Informez-vous avec l'actu du jour

À Quimper, les écoliers et collégiens plébiscitent les échecs

Grâce au Projet éducatif local de la Ville de Quimper (Finistère), au Fonds de développement de la vie associative et à l’Agence nationale du sport, des élèves des écoles primaires de Kermoysan et du collège Max-Jacob ont participé à un programme de développement du jeu d’échecs, organisé par l’Échiquier quimpérois.

Kilian, Emma et Leny (avec la coupe), vainqueurs du tournoi Segpa, avec leurs camarades, Andrew Baudon et Michel Plouzennec, lors de la remise des récompenses - Photo © Ouest-France

Entraîneur de l’Échiquier quimpérois, Andrew Baudon a initié à la pratique du jeu d’échecs dans les classes de CM1 et de CM2 de Kerjestin, dans la classe de CE2-CM1 de Paul-Langevin et dans la 5e Segpa (Section d’enseignement général et professionnel adapté) de Max-Jacob. Depuis octobre 2022, tous y ont consacré une heure par semaine, sur le temps scolaire.

Motivés, les écoliers ont progressé rapidement. Dès janvier 2023, chaque classe a même commencé une partie d’échecs, par correspondance, avec la maire de Quimper.

« Un déplacement de pièces a eu lieu chaque semaine, de chaque côté de l’échiquier, après réflexion et argumentation. Chaque déplacement d’une pièce s’est fait après avoir obtenu la majorité des voix, chacun prenant conscience de participer à une opération collective »,explique Michel Plouzennec, président de l’Échiquier quimpérois.

Les derniers déplacements de la partie appelée finale ont été joués, la semaine dernière, à l’Hôtel de Ville, en présence de la maire. Ils ont permis aux classes de CE2-CM1 de Paul-Langevin et de CM2 de Kerjestin de remporter leur partie, tandis que la maire a gagné contre la classe de CM1 de Kerjestin.

Tournois dans chaque école et récompenses pour tous

Et pour finir l’année scolaire et les apprentissages du jeu d’échecs, plusieurs tournois ont été organisés dans chaque école. Le principe était le même. Sous l’œil avisé d’Andrew Baudon, une quinzaine de parties ont été organisées sur plusieurs semaines et toujours sur le temps scolaire.

Pour chaque partie de dix minutes, un élève différent était désigné comme juge arbitre et, à la fin, les points étaient comptés en fonction du nombre de pièces restantes sur l’échiquier. Soixante et onze élèves se sont donc rencontrés et, dans chaque classe, les coupes et les médailles ont été distribuées.

« On a appris beaucoup avec Andrew et Michel, on voudrait bien continuer l’année prochaine », ont dit, à l’unanimité, les élèves de Segpa. Cela se fera si l’Échiquier quimpérois trouve les moyens financiers de poursuivre l’expérimentation.

En attendant, tous ces jeunes joueurs pourront venir se mesurer à un plus large public à l’occasion de la fête du Jeu d’échecs, samedi 24 juin 2023, au jardin de l’Évêché, à Quimper. En 2022, celui-ci a accueilli plus de 320 participantes et participants.

Samedi 24 juin 2023, de 14 h à 17 h 30, fête du Jeu d’échecs, jardin de l’Évêché, à Quimper : initiation, jeux libres, échiquiers géants, tournoi amical par catégories. Inscription gratuite à contact@echiquierquimperois.fr

