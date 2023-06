⭐ Informez-vous avec l'actu du jour

Sète : échec et mat sur le ring pour la grande soirée chessboxing

Une soirée de chessboxing gratuite est organisée au Théâtre de la mer à Sète le dimanche 28 mai. Quatre combats, dont le dernier pour le titre de champion du monde, d'un sport un peu fou mêlant échecs et boxe. Un événement filmé et présenté par Monsieur Poulpe.

Le Montbéliardais Kamel Boudjahlat champion du monde de chessboxing.

Le chessboxing alterne des phases d'échecs et de boxe - Photo © Yann Castanier

Une rencontre au sommet entre “les meilleurs chessboxers du monde”, promet le Sétois Guillaume Salançon, organisateur de cette 4e édition de l’IFC (Intellectual Fight Club) et président de la fédération française de chessboxing. Un sport un peu fou mêlant échecs et boxe dans lequel on doit terrasser son adversaire à coups de poings et de pions bien placés.

Un sport imaginé par Enki Bilal

Sorti tout droit de l’imagination prolifique du célèbre auteur de bande-dessinée Enki Bilal (Froid équateur, 1992), ce sport fictif est devenu réalité au début des années 2000 sous l’impulsion du néerlandais Iepe Rubingh (1974-2020). Cet artiste a été le premier à monter sur le ring, les mains dans les gants et les pions dans les poches, avec une vision performative de cette nouvelle discipline demandant aux combattants des capacités aussi bien physiques qu’intellectuelles. Petit aperçu en images :

Le Sétois Guillaume Salançon, président de la fédération française

Depuis, le sport ne cesse de faire des adeptes : il compte plusieurs milliers de pratiquants tout autour de la planète. Une fédération internationale organise les championnats du monde et des clubs ouvrent leur ring et leurs échiquiers aux compétiteurs ici et là. Dans l’excellent documentaire “Mental combat”, réalisé par deux Héraultais, on suit Guillaume Salançon dans l’évolution de son engouement pour ce sport à part entière, de sa découverte de la discipline aux côtés du Montpelliérain Thomas Cazeneuve – champion du monde en 2017 et 2019 – jusqu’à son épopée en tant créateur de la première fédération française de chessboxing.

Le Sétois Guillaume Salançon, président de la fédération française

Une passion qu’il souhaite faire découvrir au plus grand nombre en ouvrant gratuitement les gradins du Théâtre de la Mer aux spectateurs de l’événement du 28 mai prochain (il suffit juste de s’inscrire en ligne). “On va tout filmer pour essayer d’en faire une émission de télé, explique Guillaume Salançon. On voulait un public le plus nombreux possible, une sorte de portes ouvertes pour leur montrer ce que c’est. On croit qu’une fois que l’on a vu un combat de chessboxing, notre vision des choses change. Au début les gens pensent que c’est loufoque ou rigolo, mais quand vous voyez vraiment ce qui se passe, ça enlève tout ça.”

Des lives, des guests et du sang

L’évènement fera en effet l’objet d’une captation audiovisuelle et sera présenté par Monsieur Poulpe, co-producteur avec Guillaume Salançon du documentaire “Mental combat” cité plus haut. Quatre combats se succèderont pour un titre de champion du monde. Côté règles, les combattants alternent 6 rounds d’échecs et 5 rounds de boxe de trois minutes chacun sur un ring. Pour remporter le match, quatre options : KO, échec et mat, au temps, sur décision de l’arbitre.

Enki Bilal, père spirituel du chessboxing, couronnant un champion - Photo © Yann Castanier

“Le line-up sera révélé très prochainement. Les combats seront entrecoupés de lives, de surprises et de nombreux guests”, annonce l’organisation. Une soirée originale donc, ouverte à tous mais pas aux plus jeunes. “Je déconseille aux enfants en bas âge, ça tape quand même, c’est vraiment de la boxe”, prévient Guillaume Salançon. Du sang et des neurones, que demande le peuple ?

L'intégralité de cet article est à retrouver sur Hérault Trubune sous la plume de Cyril Durand.