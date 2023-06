⭐ Informez-vous avec l'actu du jour

Un jeu d’échecs où les pièces se déplacent seules pour jouer face à une Intelligence Artificielle.

Alors que les applications mobiles et jeux virtuels ont le vent en poupe, les amateurs d’échiquier ne vous le diront jamais assez : rien ne vaut une véritable partie autour d’un vrai support. La société Particula basée à Tel Aviv a alors imaginé GoChess, le premier échiquier interactif doté d’une intelligence artificielle.

Visuellement, le plateau ressemble à n’importe quel jeu d’échecs ordinaire. Toutefois, ce dernier a été entièrement robotisé pour proposer un game play unique en son genre. Il dispose en effet de capteurs magnétiques qui suivent à la trace les mouvements effectués par les joueurs.

GoChess s’adapte à tous les profils de joueurs grâce à ses 32 niveaux de compétences, que l’on soit débutant avec une avide envie d’apprendre les échecs ou que l’on soit déjà un mordu qui souhaite se perfectionner. De plus, nous savons tous à quel point une partie d’échecs peut parfois être longue et fastidieuse. De ce fait, l’entreprise a ainsi développé une fonctionnalité qui permet de reprendre une partie là où elle avait été laissée.

Le plateau propose aussi une multitude d’options dont une aide lumineuse pour faire avancer les stratégies, un mode de jeu individuel face à l’IA mais également un mode à distance qui peut se connecter aux jeux en ligne les plus populaires tels que lichess.org et chess.com. Afin de convenir à la plus grande audience possible, GoChess dispose aussi de commandes vocales pour dicter ses déplacements et permettre ainsi aux personnes à mobilité réduite de partager des parties d’échecs.

Deux modèles de plateau sont actuellement disponibles : une première version moderne en noir et blanc et une seconde plus traditionnelle avec des pièces en bois. Pour se procurer GoChess, les premiers prix débutent à 185 euros et peuvent aller jusqu’à 332 euros en fonction des finitions désirées.

Le jeu d’échecs 5.0 est proposé via la plateforme de financement participatif Kickstarter et a connu un succès inespéré en seulement quelques jours avec plus de 1,3 million d’euros récoltés sur les 18 495 euros attendus. Toutefois, il faudra s’armer de patience car les expéditions ne sont pas prévues avant le printemps 2024.

L'intégralité de cet article est à retrouver sur Creapills sous la plume de Justine M.