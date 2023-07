Coupe du Monde d'échecs 2023

⭐ Informez-vous avec l'actu du jour

Tous les regards sont tournés vers Bakou alors que l'élite des échecs débarque en Azerbaïdjan pour la Coupe du monde.

L'événement est doté de prix sans précédent pour le montant global de 2,5 millions de dollars. Pour la première fois, les trois meilleures joueuses de l'Open et de la section féminine se qualifieront pour les tournois des candidats au championnat du monde.

Pendant près d'un mois, le centre du monde des échecs se déplacera à Bakou, en Azerbaïdjan. Du 30 juillet au 24 août 2023, le pays du Caucase accueillera l'élite des échecs en lice pour les premières places, qualificatives pour les tournois des Candidats 2024. Avec un prix sans précédent de 2,5 millions de dollars américains, les enjeux sont plus élevés que jamais.

L'Open mixte et le tournoi féminin de la Coupe du monde se dérouleront en même temps.

Le format de l'événement a été modifié par rapport au précédent (Sotchi, 2021) en ajoutant un tour supplémentaire, ce qui a permis de faire passer la section mixte de 128 à 206 concurrents. La section féminine comptera 103 joueuses.

L'événement 2023 apporte un autre changement : au lieu des deux premiers, les trois meilleurs joueurs de chaque événement se qualifieront pour le prochain tournoi des candidats, qui aura lieu en avril prochain à Toronto, au Canada.

Cet événement sera d'une importance particulière pour Magnus Carlsen. L'actuel numéro un mondial a terminé troisième du tournoi précédent. Carlsen n'a jamais remporté la Coupe du monde, et il n'a même jamais atteint la finale - un échec surprenant étant donné qu'il a tout gagné aux échecs.

Bien qu'il s'agisse de la dixième compétition dans la section Open, l'événement en Azerbaïdjan ne sera que le deuxième événement du genre pour les femmes (le premier était à Sotchi en 2021).

Le Norvégien Magnus Carlsen à la coupe du monde 2021 - Photo © Anastasiia Korolkova / FIDE

Les favoris

La décision de 2021 d'augmenter le nombre de joueurs signifiait que les meilleures têtes de série rejoindraient l'événement à partir du deuxième tour. La liste des meilleures têtes de série comprend tous les meilleurs et les plus forts du monde, sauf l'actuel champion du monde, Ding Liren et le n ° 6 au classement Fide de Juillet 2023 Alireza Firouzja.

Les leaders de la section mixte incluent Magnus Carlsen, Ian Nepomniachtchi, Fabiano Caruana, Hikaru Nakamura (qui a obtenu une wild card), Anish Giri, Wesley So, Gukesh D et Maxime Vachier-Lagrave ainsi que les favoris locaux - les poids lourds azerbaïdjanais et les meilleurs joueurs mondiaux - le vainqueur de la Coupe du monde 2019 Teimour Radjabov et Shakhriyar Mamedyarov.

Le champion en titre Jan-Krzysztof Duda (photo ci-dessous) rejoindra la formation étoilée. Après avoir remporté l'événement 2021, Duda cherchera à remporter une deuxième victoire. Il n'a été atteint qu'une seule fois auparavant - par Levon Aronian, qui a remporté la Coupe du monde en 2006 et 2017.

Le Polonais Jan-Krzysztof Duda - Photo © Eric Rosen / FIDE

Parmi les participants les plus chevronnés, l'événement mettra en vedette Etienne Bacrot et les vainqueurs de la Coupe du monde FIDE Boris Gelfand (2009) et Peter Svidler (2011, qui a reçu une wild card pour l'événement 2023). Le légendaire joueur ukrainien Vasyl Ivanchuk sera également présent. Le monde des échecs a demandé aux autorités ukrainiennes de lui accorder une exemption pour pouvoir quitter le pays en guerre.

Dans la section féminine, tous les regards seront tournés vers Ju Wenjun, la championne du monde féminine en titre (photo ci-dessous), et la candidate 2020 Aleksandra Goryachkina. Elles affronteront une rude concurrence des anciennes championnes du monde féminines Alexandra Kosteniuk (qui a remporté la première Coupe du monde féminine en 2021), Tan Zhongyi, Mariya Muzychuk et Anna Ushenina, ainsi que des joueuses de haut niveau telles que Humpy Koneru, Kateryna Lagno, Anna Muzychuk, Nana Dzagnidze et autres.

La Chinoise Ju Wenjun, championne du monde d'échecs - Photo © David Llada / FIDE

Les appariements et potentiels clashs notables

Avec l'arbre des appariements déjà publié (ici), des matchs passionnants peuvent déjà être anticipés.

La tête de série Magnus Carlsen a un parcours relativement simple lors des deux premiers tours avant de se heurter soit au jeune GM allemand Vincent Keymer, soit à l'Iranien Amin Tabatabaei.

L'ancien champion du monde rapide Nodirbek Abdusattorov affrontera probablement Anton Korobov, tandis qu'Ivanchuk affrontera Wei Yi. Vainqueur du spectaculaire Grand Swiss de l'île de Man 2019, Wang Hao affrontera l'Anglais David Howell, en supposant que les deux se qualifient pour le troisième tour. Peter Svidler a également un chemin relativement facile vers le troisième tour, où son plus grand défi sera probablement Jorden Van Foreest. Nepomniachtchi, Caruana, Nakamura, Duda, So et Vachier-Lagrave semblent également avoir la tâche facile dans les deux premiers tours.

Toute l'attention dans la section féminine sera rivée à la championne du monde Ju Wenjun et candidate 2020 Aleksandra Goryachkina, qui ne devraient pas avoir trop de difficultés lors des premiers tours. Les autres meilleures confrontations potentielles dans la section féminine seront probablement Assaubayeva contre Paehtz, la confrontation ukrainienne entre Anna Muzychuk et Anna Ushenina, ainsi qu'un duel entre Irina Krush et Polina Shuvalova.

La meilleure et la seule opportunité pour beaucoup

La prochaine Coupe du Monde à Bakou sera la seule opportunité pour de nombreux joueurs de se qualifier pour les Candidats et d'avoir une chance de concourir pour la prestigieuse couronne du Championnat du Monde. Pour le monde des échecs, ce sera l'occasion d'assister à certaines des confrontations les plus improbables, car des joueurs moins connus du monde entier auront une chance de combattre - et de contrarier - les meilleurs poids lourds du monde.

Cette opportunité sans précédent enflammera l'espoir et la combativité parmi les participants. Mais la grandeur n'attend que quelques privilégiés.

À propos de l'événement.

La Coupe du monde FIDE existe depuis 2005 et a lieu tous les deux ans. La première Coupe du monde féminine a été organisée en 2021.

Le règlement des événements de cette année, ainsi que la répartition des prix, peuvent être consultés dans la section Informations officielles du site officiel de l'événement