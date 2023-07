Echecs et football avec Magnus Carlsen et Christian Pulisic

⭐ Informez-vous avec l'actu du jour

Magnus Carlsen et Christian Pulisic parlent des similitudes entre le football et les échecs

PUMA, l’entreprise sportive mondiale, annonce la collaboration entre le quintuple champion du monde d’échecs Magnus Carlsen et le joueur de football professionnel Christian Pulisic. Les deux icônes du sport se sont rencontrées sur un terrain de football pour discuter des différences et des similitudes entre les échecs et le football.

Qu’est-ce qu’un footballeur et un joueur d’échecs peuvent s’apprendre mutuellement ?

Si la conversation entre Magnus et Christian a démontré quelque chose, c’est qu’il existe de nombreux éléments pertinents pour les deux disciplines.

“Je suis un joueur offensif et j’aime être créatif et mettre les défenseurs sur leurs gardes. J’aime être très agressif et viser des buts, c’est vraiment mon style”, a déclaré Pulisic. Au football comme aux échecs, il est important d’éviter les erreurs critiques, de penser stratégiquement et de prendre des décisions rapidement.

“Aux échecs, je suis assez universel, mais je penche plus vers le jeu de position que vers le jeu tactique”, a expliqué Carlsen.

Découvrez les autres analogies et idées que Magnus Carlsen et Christian Pulisic ont formulées au cours de leur conversation

PUMA a fait un pas de plus dans le monde des échecs et s’est à nouveau associé à Chess.com et Christian Pulisic pour le lancement d’un robot d’échecs Christian Pulisic.

Il s’agit d’un robot IA inspiré par le joueur de football professionnel et ambassadeur mondial de PUMA, Christian Pulisic. Le 13 juillet, les amateurs d’échecs du monde entier auront la possibilité de tester leurs compétences et de jouer une partie contre Pulisic. Les fans peuvent s’inscrire gratuitement sur Chess.com et jouer contre Christian Pulisic à partir du 13 juillet sur la page « Play Computer » du site.

