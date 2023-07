En Corse, une révolution des échecs

⭐ Informez-vous avec l'actu du jour

Les échecs, version corse: découverte d’un club d’échecs à Bastia, où l’apprentissage de la discipline se réinvente.

Depuis que l’île a développé un programme d’apprentissage des échecs, elle se fait une place dans les compétitions mondiales. Et la Corse imprime même sa patte sur la discipline, adaptant le vocabulaire et les méthodes d’enseignement, relate “The Guardian”.

Le jeune grand-maître des échecs de 15 ans, Marc Andria Maurizzi, est sorti vainqueur du Corsican Circuit 2022 - Photo © Corse Net Infos

Le portrait de Marc'Andria Maurizzi sur France 3 Corse Via Stella.

Le contraste est saisissant : dans la salle de compétition du Corsica Chess Club de Bastia, une poignée de joueurs sont enfermés dans un silence monacal, concentrés sur leur plateau, tandis que, dans la salle d’attente, une quinzaine de visages juvéniles sont agglutinés contre la vitre de séparation, plusieurs dizaines d’autres enfants et leurs parents entassés derrière eux. En ce dimanche de février, ils bavardent, rient et font les imbéciles, mais tous n’attendent qu’une chose : pouvoir retourner dans la salle pour participer à la prochaine manche.

Ce tumulte en est la preuve vivante : une révolution des échecs est en marche sur l’île de Beauté. La Corse compte désormais près de 7 000 licenciés pour 340 000 habitants, soit plus de 25 fois plus que le ratio du continent. Elle a vu émerger son premier maître international, Michael Massoni, en 2013, et son premier grand maître international, Marc’Andria Maurizzi, en 2021 – à 14 ans à peine, il était le plus jeune Français à recevoir ce titre.

Ces exploits sont le fruit d’un vaste programme lancé il y a vingt-cinq ans pour enseigner les échecs aux écoliers corses. Au-delà du jeu, le véritable objectif du projet est de “contribuer à [sa] façon à former les citoyens de demain”, détaille Akkhavanh Vilaisarn, le président de la ligue régionale. Le niveau des enfants est secondaire, l’essentiel est ailleurs : les échecs servent de socle pour enseigner le respect – celui des règles et des autres.

Improvisation

La réflexion était de mise - Photo © Agathe Joubert

Le chaos règne tout autour de la zone de jeu, où se déroulent les qualifications pour le championnat régional des jeunes. Mais cette ambiance est fidèle à l’esprit populaire d’i scacchi (en langue corse, “les échecs”), bien loin de l’image élitiste souvent associée à ce sport (la discipline est reconnue comme telle par le Comité international olympique depuis 1999).

Derrière le comptoir, Lucie, la mère de Marc’Andria, sert des parts de pizza pendant que Fares, 7 ans, m’explique : “J’aime les échecs parce qu’il y a un pion et un roi, comme dans la vraie vie.” Ici, les adultes et les enfants se mélangent spontanément, les joueurs novices sont encouragés à affronter les plus expérimentés. Le mur de la salle est orné d’un tigre déchirant un plateau d’échecs : un hommage à l’ancien champion du monde Viswanathan Anand, le Tigre de Madras, qui a un jour rendu visite au club.

Dans la salle de compétition, la manche suivante va commencer. Akkhavanh Vilaisarn, 49 ans, demande le silence, en français et en corse. Bientôt, on n’entend plus que le cliquetis des pièces en plastique sur les plateaux.

Plutôt que la stratégie pure, Vilaisarn préconise l’improvisation. C’est le style corse, explique-t-il. “Il y a la méthode classique d’apprentissage, qui consiste à retenir par cœur et à reproduire les coups des grands-maîtres, mais chez nous, c’est l’inverse : on commence par jouer avec les enfants, par analyser leur style et les idées qu’ils veulent développer. Si les coups sont beaux, même si ce ne sont pas les meilleurs sur le papier, ça nous suffit, car ils joueront à leur manière.”

Et pourtant, après plus de 3 heures de jeu, le maître a failli être vaincu par Henk Brongers, président du comité varois des échecs.

La réputation corse

Contrairement à la méthode académique, cette approche souple permet de former des joueurs intrépides. Avec une bonne maîtrise tactique, on parvient toujours à renverser le cours d’une partie, même lorsqu’on est en difficulté, assure Vilaisarn. À l’inverse, après une formation très théorique, le joueur finit inévitablement par se retrouver livré à lui-même, sans pouvoir compter sur les manuels, poursuit-il. Et s’il n’est pas habitué à se battre, il perdra.

Une autre règle locale encourage ce style de jeu téméraire : en 2003, les Corses ont interdit le match nul par consentement mutuel – qui évite à chacun des deux adversaires de perdre un match et des points au classement.

