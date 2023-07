La belle promotion des échecs à Néris-les-Bains

⭐ Informez-vous avec l'actu du jour

« TOUS EN CEN ! faites des échecs », partenariat avec l’office de tourisme, « tri-club »… Telles sont quelques-unes des actions de promotion menées par le club d’échecs local.

«Le Club d’Échecs de Néris-les-Bains (CEN), créé en 2017, a développé plusieurs actions de promotion de ce sport intellectuel avec beaucoup de succès », s’est réjouie Caroline Favreau-Loy, la présidente, lors de l’assemblée générale. Un club fort d’une quarantaine de membres dont les plus jeunes ont 6 ans et la doyenne plus de 80 ans.

« TOUS EN CEN ! Faites des échecs » a ainsi été l’évènement phare de la saison. Toute la journée du samedi 13 mai, sous la Halle Rolin, plus de deux cents visiteurs ont pu découvrir de nombreuses animations échiquéennes et une exposition alliant l’histoire et l’art des échecs. Les collectivités et plusieurs partenaires, ayant aussi contribué au succès de cette journée.

Des actions locales

À cette occasion, un concours de dessins sur le thème des échecs a été organisé en direction des moins de 18 ans de l’agglomération montluçonnaise. Et les trois jeunes primés étaient des écoliers de la cité thermale, là où la présidente anime des clubs d’échecs depuis deux ans.

De son côté, l’office de tourisme intercommunal bénéficie d’un atelier « jeux cérébraux » à destination des curistes et des touristes. Une convention a aussi été signée cette année entre le CEN et l’établissement thermal afin d’offrir aux curistes la possibilité de s’initier aux échecs grâce à deux séances « découverte des échecs » et « principes de base ». En saison thermale, les curistes sont également accueillis au club pour pratiquer cette activité.

La saison a vu la renaissance du « tri-club », un tournoi amical entre le CEN, la Tour Noire d’Huriel et les Cavaliers de la Tour de Boussac. Avec une trentaine de participants et six journées, les responsables ont décidé de reconduire ce tournoi.

En compétition aussi

Le CEN n’étant plus un club affilié FFE, ses membres tout comme ceux de Boussac qui souhaitent faire de la compétition, prennent leur licence au club d’Huriel. L’équipe de la Tour Noire d’Huriel, ainsi renforcée, a réalisé une excellente saison qui lui a permis d’accéder à la Nationale III. Cette équipe, qui sera le petit poucet de la compétition en région AuRA, aura la lourde tâche de défendre les couleurs de l’ouest du département de l’Allier

Ainsi, Caroline Favreau-Loy se montre optimiste pour 2023-2024. « Gageons que les très nombreuses activités proposées au cours de la saison précédente auront permis de faire découvrir les échecs au plus grand nombre et auront séduit quelques personnes qui n’hésiteront plus à pousser la porte de notre club convivial, proactif, familial et intergénérationnel. »

Pratique. Pour tous renseignements, contacter le 06.76.44.33.16, ou caroline–favreau@orange.fr, ou le 06.23.48.73.39 ou philippe-zoude@orange.fr. Les séances ont lieu le samedi de 14 heures à 17 heures, à la salle Athéna, sous le gymnase, 22, rue du Chevalier-de-Malte. La cotisation est de 20 € et de 10 € pour les moins de 13 ans. La reprise a été fixée au samedi 2 septembre, à 14 heures.

