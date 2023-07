La victoire du C’Chartres Échecs en Coupe Loubatière

Certains pensent-ils à devenir Grand maître ? Nathan Février se veut prudent : "Il y a d’autres étapes à franchir avant de penser à cela. J’aime monter en niveau à chaque rencontre, car c’est un jeu complexe, on ne s’ennuie jamais." Un avis partagé par Léo Merland-Simon : "Ce jeu offre beaucoup des possibilités infinies et on ne fait jamais deux fois la même partie." Arthur Gambier complète : "On progresse régulièrement aux échecs, avec toujours de nouvelles choses à apprendre."

"C’était assez relevé comme compétition, ajoute Nathan Février. Même si c’est un jeu individuel, il y a un côté tactique pour faire gagner l’équipe. On peut pousser pour faire un match nul, si cela peut suffire." Sébastien Sobry confirme : "Tout le monde s’est accroché et s’est battu pour l’équipe." Ce résultat vient couronner les efforts engagés par le C’Chartres échecs au quotidien.

"Cette coupe a débuté en novembre dernier et le club avait sept équipes engagées parmi environ 700 dans tout le pays, précise Sébastien Sobry, directeur sportif du C’Chartres Échecs et capitaine de l’équipe. La compétition comporte quatre phases. La première, départementale, s’est déroulée à Châteaudun, jusqu’à la finale, en Vendée, où les seize meilleures équipes étaient réunies."

Le C’Chartres échecs a remporté la coupe Loubatière, tournoi national amateur organisé à La Roche-sur-Yon (Vendée), ce week-end des 1er et 2 juillet 2023. "Une des plus belles réussites du club", confie le directeur Sébastien Sobry.

⭐ Testez votre niveau en tactique

⭐ Trouvez 3 mats en 2, 3 et 4 coups

Les 3 exercices tactiques sont suivis des solutions

Échec et mat en 2 coups

Les Blancs jouent et matent en 2 coups

Jacek Tomczak vs Johnny Ortiz Q, Batoumi, 2018

Les échecs aident à développer des compétences analytiques

A chaque partie, un joueur se retrouve face à des problèmes à résoudre et des défis à surmonter. Les échecs aident à anticiper, à ne pas se précipiter et à bien peser le pour et le contre de chaque décision. Comme dans la vie de tous les jours, où l'on essaie de prendre les meilleures décisions possibles pour obtenir des résultats positifs.

Échec et mat en 3 coups

Les Blancs jouent et matent en 3 coups

Qing Aun Lee vs Wadmilson Lourenco de Lima, Batoumi, 2018

Les échecs apprennent à gérer la pression

C'est lors d'une partie d'échecs intense, dans laquelle on donne tout, que l'on apprend à rester calme malgré la pression. Prendre la décision critique en temps limité pour assurer la victoire nécessite une concentration totale et un calme profond, qui permet à votre cerveau de fonctionner au maximum de ses capacités. Toute notre vie, nous sommes confrontés à des dates-butoirs, à des défis difficiles, au trac des entretiens... Comme dans une partie d'échecs, il faut savoir rester confiant et calme malgré la pression pour réussir au mieux.

Échec et mat en 4 coups

Les Blancs jouent et matent en 4 coups

Marie San Diego vs Cheila Andre Sitoe, Batoumi, 2018

Les échecs favorisent la bonne santé du cerveau

Le jeu d'échecs stimule la croissance de dendrites, ces corps qui envoient des signaux aux cellules neuronales du cerveau. Avec plus de dendrites, la communication neurale dans le cerveau s'améliore et devient plus rapide. L'interaction et les activités avec d'autres personnes stimulent également la croissance de dendrites. Pratiquer régulièrement le jeu d'échecs en famille, avec des amis ou dans un club est ainsi une expérience idéale.

Les solutions des 3 exercices tactiques

Échec et mat en 2 coups : 1. Txh7+ Rxh7 2. Dh5#

Échec et mat en 3 coups : 1. Td8 Ff5 2. Dxh6+ Fh7 3. Df6#

Échec et mat en 4 coups : 1. Cg5 f5 2. exf6 Df5 3. Dxf5 h4 4. Dxh7#

💡 Parce que la pratique jeu d'échecs développe les softskills appréciées du monde de l'entreprise : la vision, la stratégie, la résolution de problèmes, la gestion du stress, la capacité à prendre des décisions, la gestion du temps...

Nous vous proposons chaque jour 3 exercices d'échecs tirés de tournois internationaux pour progresser durablement. De difficulté progressive, mat en 2 coups en vert, mat en 3 coups en orange et mat en 4 coups en rouge, nous vous conseillons de vous concentrer pendant 5 minutes maximum sur chaque diagramme.

Si vous ne trouvez pas une solution dans le temps maximum imparti, pas de panique ni d'acharnement thérapeutique ! Revenez sur cet exercice un peu plus tard dans la journée. Enfin, comparez vos solutions avec celles qui sont données en fin d'article sur un échiquier dynamique. Une manière efficace de progresser est de chercher par soi-même avant de découvrir la solution 🔑

