Le festival international d'échecs de Saint-Lô

En urgence, la Région a missionné un bureau technique, Dekra. Ce dernier a réalisé « les investigations nécessaires, en tout début d’après-midi afin d’élaborer un nouveau rapport après travaux. Rapport favorable ». La Région a sollicité auprès de la préfecture « une nouvelle visite exceptionnelle demain après-midi ». Le rapport établi par Dekra et cette visite « doivent permettre au Sdis et à la préfecture de lever la dernière réserve. La Ville de Saint-Lô pourra alors prendre l’arrêté correspondant, en fin de journée demain normalement ».

La Région « s’est mobilisée cette semaine afin d’organiser des visites sur site, des tests du SSI et a fourni des documents qui ont permis de prouver que le SSI était totalement fonctionnel. Toutefois, cela n’a pas permis de lever totalement la réserve désormais uniquement administrative et non plus technique, qui porte sur la non-présentation de ce rapport après travaux ».

La Région, propriétaire du lycée, explique : « Lors de la dernière visite de la commission de sécurité, le Sdis (N.D.L.R. : Service départemental d’incendie et de secours de la Manche) et la préfecture, conformément à la réglementation, ont demandé un Rapport de vérification réglementaire après travaux (RVRAT), à la suite de travaux sur le Système de sécurité incendie (SSI) du lycée effectués en 2014. Ce rapport était à ce jour manquant, archivé dans un des très nombreux dossiers techniques de l’établissement scolaire. »

« On a appris que nous n’étions pas autorisés à utiliser l’internat du lycée Curie-Corot pour héberger des joueurs », explique Hubert Bénéteau, président du club d’échecs Agneaux/Saint-Lô. Le festival international d’échecs se déroule à partir de ce samedi 8 et jusqu’au samedi 15 juillet 2023. Les matches débutent dès samedi, à 15h30, au gymnase Saint-Ghislain.

Les organisateurs ont appris une bonne nouvelle : 230 joueurs pourront bel et bien être hébergés dans l’internat du lycée Curie-Corot, comme prévu initialement. « On a eu l’assurance qu’on pourra utiliser les lieux », se réjouit Hubert Bénéteau, président du club. Ne reste plus qu’à « prévenir tout le monde ». Et le temps presse : les joueurs étrangers arrivent à Saint-Lô dès ce vendredi 7 juillet 2023.

Le coup d'envoi du festival a été donné samedi 8 juillet 2023. Le 23e Festival international d'échecs de Saint-Lô (Manche) revient cette année au gymnase Saint-Ghislain où vont s'affronter 399 joueurs. Quatre tournois sont organisés. Deux pour les plus jeunes et deux autres aussi pour les adultes.

⭐ Testez votre niveau en tactique

⭐ Trouvez 3 mats en 2, 3 et 4 coups

Les 3 exercices tactiques sont suivis des solutions

Échec et mat en 2 coups

Les Blancs jouent et matent en 2 coups

Hassan Al Mutairi vs Rishon Bastienne, Batoumi, 2018

Les échecs aident à développer des compétences analytiques

A chaque partie, un joueur se retrouve face à des problèmes à résoudre et des défis à surmonter. Les échecs aident à anticiper, à ne pas se précipiter et à bien peser le pour et le contre de chaque décision. Comme dans la vie de tous les jours, où l'on essaie de prendre les meilleures décisions possibles pour obtenir des résultats positifs.

Échec et mat en 3 coups

Les Blancs jouent et matent en 3 coups

Ali Roy vs Darla Charlhess Ntolo, Batoumi, 2018

Les échecs apprennent à gérer la pression

C'est lors d'une partie d'échecs intense, dans laquelle on donne tout, que l'on apprend à rester calme malgré la pression. Prendre la décision critique en temps limité pour assurer la victoire nécessite une concentration totale et un calme profond, qui permet à votre cerveau de fonctionner au maximum de ses capacités. Toute notre vie, nous sommes confrontés à des dates-butoirs, à des défis difficiles, au trac des entretiens... Comme dans une partie d'échecs, il faut savoir rester confiant et calme malgré la pression pour réussir au mieux.

Échec et mat en 4 coups

Les Blancs jouent et matent en 4 coups

Marcel Mannhart vs Mrtyn Del Castilho, Batoumi, 2018

Les échecs favorisent la bonne santé du cerveau

Le jeu d'échecs stimule la croissance de dendrites, ces corps qui envoient des signaux aux cellules neuronales du cerveau. Avec plus de dendrites, la communication neurale dans le cerveau s'améliore et devient plus rapide. L'interaction et les activités avec d'autres personnes stimulent également la croissance de dendrites. Pratiquer régulièrement le jeu d'échecs en famille, avec des amis ou dans un club est ainsi une expérience idéale.

Les solutions des 3 exercices tactiques

Échec et mat en 2 coups : 1. Cb7+ Re7 2. Fb4#

Échec et mat en 3 coups : 1. Fe4+ Rg4 2. f3+ Rh3 (si 2... Rh5 3.Txh7#) 3. Ff5# ou 3.Txh7#

Échec et mat en 4 coups : 1. Txb5+ axb5 2. Dxb5+ Ra7 3. Cc6+ Ra8 4. Da6#

