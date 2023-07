⭐ Informez-vous avec l'actu du jour

Laurent Fressinet, le Français qui coache Magnus Carlsen aux échecs

Lui-même double champion de France et vice-champion d’Europe d’échecs, ce grand maître français est l’un des assistants du champion du monde norvégien.

Le grand-maître français des échecs Laurent Fressinet - Photo © Sébastien Soriano

Il n’est pas fou comme le furent Fischer, Morphy et Steinitz. Il n’est pas mathématicien, ne porte pas une barbe fournie d’intellectuel, ni de petites lunettes de rat de bibliothèque. À 41 ans, sous ses faux airs de gavroche, Laurent Fressinet est pourtant grand maître du jeu d’échecs. Et pas n’importe lequel, puisqu’il entraîne Magnus Carlsen, la star des 64 cases depuis maintenant plus d’une décennie. Le champion norvégien l’a pris dans son équipe pour ses qualités d’analystes, bien sûr, mais aussi parce qu’il est «un indispensable bon compagnon».

C’est presque par hasard que le Français a été attiré par l’échiquier, lorsqu’il était gamin à Dax: «Avec mon grand-père, je jouais aux dames. Mais dans ma ville, il n’y avait qu’un club d’échecs. Mes parents se sont dit que c’était à peu près la même chose.» Très vite cependant, sa vivacité et sa capacité de calcul phénoménale le propulsent dans les compétitions: à 9 ans, il termine 7e au championnat départemental. «J’étais tellement déçu que je me suis dit: plus jamais!» Mais le joueur talentueux se révèle un compétiteur hors pair: quatre ans plus tard, le voilà vice-champion du monde minimes et cadets. Il comprend alors qu’il peut prétendre à devenir un «professionnel d’échecs»: «J’étais encore un gosse et je gagnais déjà plus d’argent que mes parents! Naturellement, ils m’ont laissé faire», se souvient-il.

Le métier de joueur se révèle pourtant difficile. Après ses fulgurantes jeunes années, le crack landais constate que le talent seul ne suffit pas. Pour atteindre les sommets, aidé par la mécène d’un grand club parisien, il prend des leçons de stratégie avec Razouvaïev, un ancien entraîneur de Karpov, et Spassky, l’ancien champion du monde d’échecs. Au contact de l’école russe, son sens positionnel s’affine et son caractère se forge.

Sur les cinq continents

Les résultats ne se font pas attendre. Il rentre dans le cercle très fermé des 25 meilleurs joueurs du monde. Sa vie ressemble à celle d’un champion de tennis globe-trotter. Sur les cinq continents, il passe de tournoi en tournoi. En 2012, il remporte à Pékin le championnat du monde SportAccord World Mind Games de parties rapides devant la crème de la crème du moment. Pense-t-il alors à la place de numéro 1 mondial? Avec le recul, sans regret aucun, il avoue: «Je suis un autodidacte… Si j’étais né à Moscou, peut-être aurais-je eu cette ambition.»

À 32 ans, Fressinet arrive à un carrefour dans sa carrière. «Le jeu d’échecs est un art», affirmait Marcel Duchamp. Le grand maître français comprend qu’il peut enseigner cette discipline à très haut niveau. Dans les salles d’analyse des tournois, il rencontre Magnus Carlsen. Le courant passe. Le prodige norvégien, qui alors n’a que 20 ans, s’entend bien avec cet aîné qui marie si bien la décontraction, la loyauté et évidemment l’essentiel, la précision analytique. Le secondant Fressinet, - c’est le terme employé par les joueurs d’échecs - sera la cheville ouvrière des cinq matchs de championnat du monde joués et gagnés par le phénomène scandinave. L’une des expériences les plus incroyables de sa carrière: «J’ai pu toucher au Graal. Il y a dans ces tournois une tension que l’on ne retrouve nulle part ailleurs.» Mais il ne livrera jamais son secret «pour fabriquer» un champion. Laconique, il avoue: «On ne dit pas à Nadal comment il doit jouer ses cinquièmes sets. À part, peut-être, en lui soumettant une bonne nouveauté théorique.»

Champion devenu coach, Fressinet a fait il y a quatre ans sa dernière mue en se changeant en commentateur expert des tournois en ligne, sous le pseudonyme de «Tech Fress». Depuis la crise du Covid et le formidable succès de la série Le Jeu de la dame, ceux-ci ont en effet connu un développement vertigineux: la plateforme Chess.com, numéro un mondial de la spécialité, revendique quelque 90 millions de membres. Une véritable révolution: «On peut suivre en direct les joutes des grands maîtres, jouer contre eux, prendre des cours et même discuter en ligne», s’enthousiasme celui qui peinait, comme jeune joueur, à trouver des adversaires à sa taille.

Une nouvelle pratique qui présente aussi des inconvénients: elle a poussé Magnus Carlsen à abandonner son titre de champion du monde de parties classiques pour mieux se consacrer à ces nombreuses compétitions en ligne, plus richement dotées (50.000 euros pour quelques jours seulement de compétition). Autre point noir: la triche, plus facile à mettre en œuvre devant un écran. Un fléau que Laurent Fressinet relativise: «Chess.com dispose d’un algorithme antitriche particulièrement efficace. Personne n’en connaît le fonctionnement exact bien sûr, mais je peux témoigner du fait qu’il donne d’excellents résultats.»

«Magnus Carlsen restera le maître»

Le champion du monde norvégien des échecs Magnus Carlsen en janvier 2021 au tournoi de Wijk aan Zee - Photo © Remko De Waal

Si internet et les blitz - les parties ultrarapides - ont transformé le monde des échecs, les grandes confrontations internationales n’en demeurent pas moins centrales: «La popularité du rap n’empêche pas d’aimer la musique classique», plaisante le Français. Si l'on connaît le nom du nouveau champion du monde 2023, le Chinois Ding Liren, pour lui, il n’y a aucun doute: «Magnus Carlsen restera le maître incontesté de cette discipline.»

