Il n'avait plus participé à une compétition évaluée depuis un an, depuis sa victoire au Tournoi des Grands Maîtres de Bienne en 2022.

Mais au cours des dix derniers jours, il a montré qu'il faisait toujours partie de l'élite mondiale absolue : Lê Quang Liêm a remporté le Triathlon des Grands Maîtres du Festival international d'échecs de Bienne 2023. Lors de la dernière ronde, il lui a suffi pour cela d'un match nul contre David Navara, qui a terminé le tournoi en troisième position.

👉 Le classement final du triathlon des grands-maîtres

Lê Quang Liêm vainqueur du triathlon d'échecs de Bienne - Photo © Festival de Bienne

Lê a profité du fait que Vincent Keymer a dû perdre sa dernière partie contre Arjun Erigaisi après une longue lutte. La décision s'est également faite dans le tournoi principal, remporté par Alexey Khanabiev, et dans le tournoi général, remporté par Thomas Mani.

L'issue du tournoi est amère pour Vincent Keymer. Certes, pour sa quatrième participation, il obtient son meilleur classement au tournoi des Grands Maîtres de Bienne en terminant deuxième. Mais c'est justement le jour de la clôture qu'il a subi sa première défaite dans les parties classiques, contre Arjun Erigaisi, qui s'est ainsi hissé à la quatrième place finale.

Lê en a profité pour obtenir la nulle contre Navara par répétition de coups après 37 coups, alors qu'il n'était pas encore certain de l'issue de la partie de son adversaire Keymer. Lê, qui enseigne aujourd'hui en grande partie les échecs, n'a plus disputé une seule partie de compétition depuis le tournoi de Bienne 2022. Néanmoins, avec 19 points, il s'est avéré être le joueur le plus fort du peloton dans les parties classiques et, grâce à ce résultat, il atteindra probablement son meilleur classement Elo jamais obtenu dans le classement mondial.

La cérémonie publique de remise des prix au vainqueur du Triathlon des Grands Maîtres aura lieu le jeudi 27.7.2023 à 10h30. La cérémonie de clôture sera suivie d'un apéritif.

Tournoi des maîtres : Bu Xiangzhi devant Aryan Chopra

👉 La 10ème et dernière ronde du tournoi de maîtres

Contrairement au tournoi des grands maîtres, au HTO et à l'ATO, seule l'avant-dernière ronde a été jouée aujourd'hui au tournoi des maîtres et aucun vainqueur n'a encore été désigné. Le favori reste Bu Xiangzhi, qui a battu Pranav Anand aujourd'hui et conserve ainsi un demi-point d'avance. Son peloton de poursuivants s'est toutefois réduit, car seul Aryan Chopra a pu remporter une victoire aujourd'hui, contre Samant Aditya S. Derrière les 7½ points de Bu, Chopra est désormais son seul poursuivant avec 7 points.

Khanabiev remporte le tournoi principal, Mani le tournoi amateur

👉 Le classement final du tournoi principal - Le classement final du tournoi amateur

La décision est également tombée aujourd'hui lors des dernières rondes du tournoi principal HTO et du tournoi des amateurs ATO. Le vainqueur du HTO, organisé cette année pour la première fois après une longue pause, est le Biélorusse Alexey Khanabiev. Il est resté invaincu pendant les neuf rondes, n'a fait que trois fois match nul et a donc terminé le tournoi avec 7½ points. Michal Mirski (POL) et Lukas Oestmann de Münsingen, le meilleur Suisse, occupent respectivement les deuxième et troisième places avec 7 points. Le meilleur junior, l'Allemand Shourya Vihan (né en 2009), suit immédiatement à la quatrième place, tandis que la meilleure femme, Long Siyu (CHN), se classe sixième.

Le tournoi des amateurs a été remporté par Thomas Mani (SUI), qui a gagné huit de ses neuf parties. Sa seule défaite a été concédée contre son compatriote Athanasios Zafeiridis, qui s'est classé deuxième derrière Mani avec un point de retard. Le podium est complété par le Turc Furkan Colak.

En perspective : Ça continue !

Après la fin du tournoi des grands maîtres, le festival d'échecs de Bienne n'est pas encore terminé ! Le tournoi des maîtres MTO entame demain une dixième et dernière ronde.

Le leader Bu devra affronter avec les noirs son compatriote Peng Xiongjian, actuellement classé quatrième, tandis que son premier poursuivant Aryan Chopra rencontrera également un compatriote, Rathanvel V S.

Ensuite, les trois événements suivants sont encore au programme :