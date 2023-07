Les échecs aléatoires inventés par Bobby Fischer

⭐ Informez-vous avec l'actu du jour

Les échecs aléatoires, une discipline pour dépoussiérer le jeu millénaire au festival d'échecs de Bienne 2023

Les échecs aléatoires Fischer (en anglais, Fischer Random Chess ou Chess 960) sont une variante du jeu d'échecs dans laquelle l'emplacement initial des pièces de la première et de la dernière rangée est tiré au sort, et identique pour les deux camps. Ils sont nommés d'après le joueur d'échecs américain Bobby Fischer.

Robert James Fischer, dit Bobby Fischer, né le 9 mars 1943 à Chicago aux États-Unis et mort le 17 janvier 2008 à Reykjavik en Islande, est un joueur d'échecs américain, naturalisé islandais en 2005 - Photo © New York Times

Bobby Fischer été un maître d'échecs qui est devenu le plus jeune joueur à remporter le championnat américain d'échecs à 14 ans, et le premier joueur d'origine américaine à remporter le championnat du monde d'échecs.

Selon Fischer, le fait de tirer au hasard la position initiale des pièces offre l'avantage d'empêcher les parties préarrangées et favorise la créativité échiquéenne et le talent plutôt que la mémorisation et l'analyse de multiples variantes d'ouvertures.

La discipline des échecs aléatoires est expérimentée par les grands maîtres au Festival d’échecs de Bienne (BE)

La Tour, le Cavalier, le Fou, la Dame, le Roi et les pions pour garder tout ce petit monde: la disposition des pièces d'échecs semble immuable et tout autre choix paraît hérétique. Mais au festival d'échecs de Bienne, on a tenté une nouvelle discipline avec tirage au sort de la position des pièces.

Les échecs sont un jeu plusieurs fois millénaire et les règles sont établies avec rigueur, que ce soit le placement des pièces en début de partie ou leur déplacement durant la partie. Mais d'aucuns entendent bien donner un nouveau souffle aux parties, voire rajeunir les participants, en changeant un peu les règles.

Ainsi, les joueurs du traditionnel festival d'échecs de Bienne, une compétition relevée qui attire chaque année plusieurs des meilleurs compétiteurs au monde, ont pris l'habitude de donner un peu de piquant au jeu: pour leurs premiers affrontements, ces grands maîtres ont tiré au sort la position des pièces sur l'échiquier.

960 positions possibles au départ

Pour ces parties d'échecs aléatoires, l’ordre des pièces est choisi au hasard juste avant la partie. Il est donc impossible pour les grands maîtres de s'y préparer, puisqu'il existe 960 positions possibles au départ.

On appelle ce mode de jeu la Fischer Random, du nom de son inventeur, Bobby Fischer, une légende des échecs. Dans les années 90, il n’était plus à la pointe sur les nouvelles théories et a voulu créer autre chose pour amener davantage de créativité et éviter les parties monotones où tout semble pré-arrangé.

Bobby Fischer déplorait le fait que, avec le développement des écoles d'échecs un peu partout, on avait affaire à beaucoup de "bons fonctionnaires", selon les mots de Paul Kohler, directeur du festival d'échecs de Bienne, dimanche dans le 12h45 de la RTS. Il décrit des gens qui étudiaient bien et qui apprenaient toutes les variantes et tous les systèmes d'ouverture. Et s'ils manquaient de créativité, ils arrivaient à arracher des nuls et même battre certains joueurs créatifs.

Seules quelques règles de base doivent être respectées lors du tirage au sort: le roi doit se trouver quelque part entre les deux tours pour que le roque puisse être possible; les fous doivent être placés sur des cases de couleurs opposées; les pions sont positionnés de façon habituelle sur la rangée devançant les autres pièces; la position de toutes les pièces est identique pour les deux joueurs: les pièces noires sont disposées symétriquement aux pièces blanches.

Une discipline qui pourrait se développer

Cette année à Bienne, ces parties d'échecs aléatoires ont ouvert les deux semaines du festival avant de laisser la place aux parties classiques. C'était un simple tour de chauffe, puisque la discipline reste encore marginale.

Mais cela pourrait bien changer. Jules Moussard, grand maître international français, relève que les ordinateurs ont pris le contrôle complet de des échecs ces dernières années et on ne peut plus s'en passer.

A ses yeux, "les joueurs en ont un peu marre de passer des heures derrière l'écran à travailler, à essayer de se rappeler de micro-détails". Cette nouvelle technique pourrait donc prendre une place assez importante dans les prochaines années.

"Le jeu de la dame", une série qui a relancé l'intérêt pour les échecs

Le Jeu de la dame, série de Netflix, est synonyme de regain de popularité pour le jeu d'échecs

L'intégralité de cet article est à retrouver sur Radio Télévision Suisse sous la plume de Vincent Jacquat.