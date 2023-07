Mikhaïl Botvinnik, le père des échecs soviétiques

« Son style était basé sur une profonde maîtrise de la stratégie, dira de lui Garry Kasparov : un répertoire d’ouvertures solide et sérieux ; doté d’une préparation psychologique et d’une excellente technique. »

Pour s’habituer au bruit qui régnait alors dans les compétitions en Urss, il demandait à ses entraîneurs de travailler et de jouer avec lui avec la radio allumée et le volume à fond. Il était non-fumeur ; pour s’endurcir, il leur demandait aussi de fumer des cigarettes et des cigares et de lui souffler la fumée au visage.

En parcourant des livres et de vieux bulletins de tournois achetés en Pologne, en Bulgarie, en Yougoslavie et en Russie, j’avais été étonné de découvrir que, malgré l’invasion allemande, on continuait à jouer aux échecs en Union soviétique. Dans ses Mémoires, Victor Kortchnoï, vice-champion du monde de 1975 à 1982, racontait qu’adolescent pendant le siège de Leningrad, il jouait aux échecs :

En 1925, lors d’une simultanée à Moscou, un adolescent de 14 ans battait José Raúl Capablanca, champion du monde de 1921 à 1927. Dix ans plus tard, le garçon, nommé Mikhaïl Moïseevitch Botvinnik, faisait son entrée dans l’arène internationale en disputant le prestigieux tournoi de Hastings de 1935. Dix ans plus tard encore, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, il était le meilleur joueur du monde.

Échec et mat en 2 coups

Les Blancs jouent et matent en 2 coups

Luciano Oliveira vs Tyeoulou Kouya, Batoumi, 2018

Les échecs aident à développer des compétences analytiques

A chaque partie, un joueur se retrouve face à des problèmes à résoudre et des défis à surmonter. Les échecs aident à anticiper, à ne pas se précipiter et à bien peser le pour et le contre de chaque décision. Comme dans la vie de tous les jours, où l'on essaie de prendre les meilleures décisions possibles pour obtenir des résultats positifs.

Échec et mat en 3 coups

Les Blancs jouent et matent en 3 coups

Iulija Osmak vs Andreea-Marioara Cosman, Batoumi, 2018

Les échecs apprennent à gérer la pression

C'est lors d'une partie d'échecs intense, dans laquelle on donne tout, que l'on apprend à rester calme malgré la pression. Prendre la décision critique en temps limité pour assurer la victoire nécessite une concentration totale et un calme profond, qui permet à votre cerveau de fonctionner au maximum de ses capacités. Toute notre vie, nous sommes confrontés à des dates-butoirs, à des défis difficiles, au trac des entretiens... Comme dans une partie d'échecs, il faut savoir rester confiant et calme malgré la pression pour réussir au mieux.

Échec et mat en 4 coups

Les Blancs jouent et matent en 4 coups

Le Thao Nguyen Pham vs Alnaimat Raya, Batoumi, 2018

Les échecs favorisent la bonne santé du cerveau

Le jeu d'échecs stimule la croissance de dendrites, ces corps qui envoient des signaux aux cellules neuronales du cerveau. Avec plus de dendrites, la communication neurale dans le cerveau s'améliore et devient plus rapide. L'interaction et les activités avec d'autres personnes stimulent également la croissance de dendrites. Pratiquer régulièrement le jeu d'échecs en famille, avec des amis ou dans un club est ainsi une expérience idéale.

Échec et mat en 2 coups : 1. De8+ Rg7 2. h6#

Échec et mat en 3 coups : 1. Th7+ Rxh7 2. Txf7+ Rh8 3. Dg7#

Échec et mat en 4 coups : 1. Ch6+ Fxh6 2. Dg6+ Rf8 3. Dxh6+ Rg8 4. Dg7#

