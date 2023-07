⭐ Informez-vous avec l'actu du jour

Quelques petites philosophies de joueurs d'échecs

Les maximes du grand maître Tartacover, d'Oscar Wilde, de Stefan Zweig, de Marcel Duchamp nous aident à réfléchir au moyen de conduire habilement les joutes sur 64 cases. Ils sont artistes ou psychanalystes comme Marcel Duchamp et Sigmund Freud. Ils sont enfin grands maîtres, et c'est bien naturel, comme Xavier Tartacover, José Raúl Capablanca, Alexandre Alekhine, Boris Spassky et consorts.

Pour commencer ce petit tour des philosophies échiquéennes, il semble nécessaire de s'intéresser à Tartacover le polyglotte surdoué qui nous a laissé le meilleur des manuels d'initiation, le fameux Bréviaire des échecs. Cet aventurier du jeu, qui parlait et écrivait le français, le russe, l'allemand et l'anglais en les truffant de citations latines n'a pas seulement promu et développé une vision hypermoderne du jeu. Il a, tel La Bruyère avec ses Caractères, délicieusement croqué à coups de reparties définitives le code du savoir-vivre et du savoir-gagner aux échecs.

Il n'est pas impossible d'imaginer que Mikhaïl Tal, le magicien de Riga, ait médité sur ces mots: « Celui qui prend des risques peut perdre; celui qui n'en prend pas perd toujours.» Cette phrase pourrait choquer. Dans un premier temps d'analyse, elle s'appliquerait plus à la mentalité d'un joueur de casino qu'à celle d'un joueur d'échecs.

Mais tout bien pesé, elle résume parfaitement la tâche du stratège qui doit décider du bon moment pour attaquer, c’est-à-dire savoir quand prendre le risque de brûler ses ponts. Tal, pour revenir à lui, savait mieux que tous les autres, choisir cet instant, où il devient nécessaire de frapper. Il devait avoir médité la devise de Tartacover. Un conseil qui fait que cette position de «gambler» devient le fil directeur qui doit guider nos choix et nos coups.

L'humour parsemait les dictons du bretteur franco-polonais. Tout pour lui était occasion de rire. Théoricien facétieux, il créa le début Orang-outan (1.b4 !?) parce que lors de sa promenade du matin avant une partie de tournoi, il observa un grand singe grimper avec une étonnante facilité en haut d'un arbre. La théorie gagna ainsi son ouverture la plus originale. Magnus Carlsen lui rendra hommage en employant cette arme «grimpante» un siècle plus tard face à Hikaru Nakamura.

«Le champion des journalistes d'échecs», qui collabora pour une trentaine de journaux durant sa carrière croyait aussi, comme le grand Emmanuel Lasker, que le jeu des rois étaient avant tout un combat, une lutte entre deux volontés où la psychologie devenait le paramètre le plus important. Facétieux, il divisa en trois les duels en blanc et noir: « une partie d'échecs est divisée en trois phases. La première, où vous espérez posséder l'avantage. La seconde où vous croyez posséder l'avantage. Et la troisième... où vous savez que vous êtes en train de perdre».

Cette dernière maxime pourrait nous désespérer.

Il n'y aurait aucune formule magique qui nous aiderait donc à maîtriser ne serait-ce qu'un tantinet les aventures sur l'échiquier. Degré extrême de la psychologie, la psychanalyse a posé les yeux sur notre jeu. Sigmund Freud usera de la métaphore entre le destin d'une vie et les bagarres sur 64 cases: «Il est trop triste de savoir que la vie ressemble à un jeu d'échecs, où seul une fausse démarche peut nous obliger à renoncer à la partie. Avec cette aggravation, que dans la vie nous ne pouvons même escompter une revanche».

Le peintre Marcel Duchamp, le plus fort joueur d'échecs parmi les personnages célèbres.

Tous les philosophes de la danse des rois, des pions et des fous n'ont pas versé dans le terrible pessimisme freudien. Le peintre Marcel Duchamp, le plus fort joueur d'échecs parmi les personnages célèbres, ne croyait que les échéphiles se résumait à de froids scientifiques épris de raisonnement, comme un cliché souvent répété tend à le faire accroire. Au contraire, il pensait que l'imagination propre à ses congénères qu'ils soient dadaïstes ou classiques, étaient un atout indispensable.

Son aphorisme aurait pu servir d'épitaphe sur la tombe d'Alekhine qui défendit toute sa vie ses conceptions tel un art: «... Grâce à mes contacts avec les artistes et les joueurs d'échecs, j'en arrive à une conclusion personnelle: si tous les artistes ne sont pas joueurs d'échecs, tous les joueurs sont des artistes...».

Les échecs, ce puits sans fond selon Oscar Wilde.

Quelques sentences, quelques conseils, deux ou trois devises, un nombre certain de paradoxes, les échecs échappent, et c'est heureux, à toute classification, à tout ordonnancement. Une seule vérité perdure, il est infini et ses figures géométriques ensorcellent le débutant comme les plus grands maîtres. Oscar Wilde, qui posséda le sens de la formule mieux que tout le monde, comprit que c'était un puits sans fond où l'on pouvait disparaître: «Si vous voulez détruire un homme, apprenez-lui à jouer aux échecs...».

Tartacover, toujours lui, ne le contredira pas en écrivant, avec certainement une part de lucidité: «Les échecs on peut en vivre, mais on peut en mourir».

