Des joueuses d'échecs françaises dénoncent des violences sexuelles et sexistes

La Fédération française des échecs (FFE) a affiché son soutien à la démarche, pour « sortir de parcours solitaires, qui dissuadent de prendre la parole », selon son vice-président, Jean-Baptiste Mullon. « Nous nous tiendrons systématiquement aux côtés des victimes », a-t-il encore dit vendredi à l’AFP. « Libérer la parole est une très bonne chose, mais il faut être en capacité de l’accueillir » a poursuivi le dirigeant, évoquant le travail effectué par la fédération depuis 2021, avec une simplification des procédures de signalement et un accompagnement financier pour les victimes via l’assurance fédérale.

La Fédération française des échecs a encouragé la libération de cette parole en affirmant dans un message publié sur X se tenir « aux côtés des victimes et témoins de violences sexistes et sexuelles ». La Fédération, qui apporte son « soutien total », a mis en place, comme il est possible de le lire dans la lettre ouverte, « des ressources disponibles » sur son site, « ainsi qu’une procédure de signalement au ministère des sports », accessible sur le site de l’association Colosse aux pieds d’argile. L’association, qui reconnaît cette « prise de parole courageuse », a annoncé sur son compte X qu’elle travaillerait avec la Fédération française des échecs pour qu’elle soit « entendue et suivie d’actions ».

« Face à ces violences, nous nous sommes tues trop longtemps » : quatorze joueuses d’échecs françaises dénoncent les violences sexistes ou sexuelles qu’elles ont subies, de la part de « joueurs d’échecs, d’entraîneurs, d’arbitres ou de dirigeants ». Dans la lettre ouverte que les signataires ont publiée sur Twitter (rebaptisé X) jeudi 3 août, on peut lire qu’il a fallu du « temps » et rassembler du « courage », pour que cette prise de parole existe. « Nous, joueuses d’échecs », est titrée la lettre ouverte, ainsi que le compte X créé pour rendre visible le communiqué. Mais celles qui ont subi ces violences, « qu’elles soient verbales, écrites ou physiques », sont des joueuses, des entraîneuses, des arbitres, des dirigeantes qui évoluent toutes dans le monde de cette discipline sportive que sont les échecs.

Petit à petit, la parole se libère dans tous les milieux, même ceux qui semblent les plus feutrés, pour dénoncer des violences sexistes et sexuelles. Dernière preuve en date : la lettre ouverte publiée jeudi par 14 joueuses françaises d’échecs sur X, le nouveau nom de Twitter. « Nous, joueuses d’échecs, entraîneuses, arbitres et dirigeantes avons subi des violences sexistes ou sexuelles, qu’elles soient verbales, écrites ou physiques, perpétrées par des joueurs d’échecs, entraîneurs, arbitres ou dirigeants », explique le document.

La Fédération française des échecs a encouragé la libération de cette parole en affirmant dans un message publié sur twitter, rebaptisé X récemment, se tenir « aux côtés des victimes et témoins de violences sexistes et sexuelles ».

Chesstips c’est aussi un premier pas pour découvrir des notions de stratégie, tactique, les ouvertures ou les finales. Un premier pas qui donnera envie ensuite d’en apprendre plus et de progresser aux échecs 👇

⭐ Testez votre niveau en tactique

⭐ Trouvez 3 mats en 2, 3 et 4 coups

Les 3 exercices tactiques sont suivis des solutions

Échec et mat en 2 coups

Les Blancs jouent et matent en 2 coups

Liem Le Quang vs Phemelo Khetho, Khanty Mansyisk, 2010

Les échecs aident à développer des compétences analytiques

A chaque partie, un joueur se retrouve face à des problèmes à résoudre et des défis à surmonter. Les échecs aident à anticiper, à ne pas se précipiter et à bien peser le pour et le contre de chaque décision. Comme dans la vie de tous les jours, où l'on essaie de prendre les meilleures décisions possibles pour obtenir des résultats positifs.

Échec et mat en 3 coups

Les Blancs jouent et matent en 3 coups

Panayotis Pandavos vs AB Arnold, Salonique, 1984

Les échecs apprennent à gérer la pression

C'est lors d'une partie d'échecs intense, dans laquelle on donne tout, que l'on apprend à rester calme malgré la pression. Prendre la décision critique en temps limité pour assurer la victoire nécessite une concentration totale et un calme profond, qui permet à votre cerveau de fonctionner au maximum de ses capacités. Toute notre vie, nous sommes confrontés à des dates-butoirs, à des défis difficiles, au trac des entretiens... Comme dans une partie d'échecs, il faut savoir rester confiant et calme malgré la pression pour réussir au mieux.

Échec et mat en 4 coups

Les Blancs jouent et matent en 4 coups

Jan Timman vs Marcel Sisniega, Taxco, 1985

Les échecs favorisent la bonne santé du cerveau

Le jeu d'échecs stimule la croissance de dendrites, ces corps qui envoient des signaux aux cellules neuronales du cerveau. Avec plus de dendrites, la communication neurale dans le cerveau s'améliore et devient plus rapide. L'interaction et les activités avec d'autres personnes stimulent également la croissance de dendrites. Pratiquer régulièrement le jeu d'échecs en famille, avec des amis ou dans un club est ainsi une expérience idéale.

Les solutions des 3 exercices tactiques

Échec et mat en 2 coups : 1. Cf7+ Rg8 2. Ch6#

Échec et mat en 3 coups : 1. Dxh7+ Rxh7 2. Th4+ Rg6 3. Th6#

Échec et mat en 4 coups : 1. Ch7+ Re8 2. Cf6+ Rd8 3. Td7+ Rc8 4. Fa6#

💡 Parce que la pratique jeu d'échecs développe les softskills appréciées du monde de l'entreprise : la vision, la stratégie, la résolution de problèmes, la gestion du stress, la capacité à prendre des décisions, la gestion du temps...

Nous vous proposons chaque jour 3 exercices d'échecs tirés de tournois internationaux pour progresser durablement. De difficulté progressive, mat en 2 coups en vert, mat en 3 coups en orange et mat en 4 coups en rouge, nous vous conseillons de vous concentrer pendant 5 minutes maximum sur chaque diagramme.

Si vous ne trouvez pas une solution dans le temps maximum imparti, pas de panique ni d'acharnement thérapeutique ! Revenez sur cet exercice un peu plus tard dans la journée. Enfin, comparez vos solutions avec celles qui sont données en fin d'article sur un échiquier dynamique. Une manière efficace de progresser est de chercher par soi-même avant de découvrir la solution 🔑

🏆 Pour aller plus loin, feuilletez notre catalogue de cours en vidéo pour apprendre simplement à jouer aux échecs et/ou vous perfectionner 🚀