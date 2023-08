Carlsen pousse Praggnanandhaa dans les départages

⭐ Informez-vous avec l'actu du jour

👀 Tous les regards sont tournés vers Bakou alors que l'élite mondiale des échecs est présente en Azerbaïdjan pour disputer la Coupe du Monde 2023.

🏆 Match nul dans la 1ère partie Praggnanandhaa vs Carlsen et rematch nul ce mercredi dans la seconde. Caruana égalise dans la seconde partie face à Abasov. Tout se jouera dans les départages

Résultats de la finale de la coupe du monde mixte et du match pour la 3ème place

Praggnanandhaa R 1-1 Magnus Carlsen

Nijat Abasov 1-1 Fabiano Caruana

👉 Le site officiel - Télécharger les parties en pgn

Aynur Sofiyeva, première femme grand maître d'Azerbaïdjan et vice-présidente du Comité d'État pour les affaires de la famille, des femmes et des enfants, a fait le premier coup cérémoniel dans le match entre Magnus Carlsen et Praggnanandhaa - Photo © Stev Bonhage

⌚ Magnus Carlsen, victime d'une intoxitation alimentaire depuis 2 jours, joue la montre pour recouvrer sa forme et son énergie

Magnus Carlsen : "Je suis très reconnaissant envers les organisateurs, la FIDE et les médecins et infirmières, qui m'ont bien soigné. Aujourd'hui, je me sens un peu mieux mais je n'ai toujours pas l'impression d'avoir l'énergie nécessaire pour un combat complet, alors j'ai pensé, prenons un jour de repos de plus. J'espère que j'aurai plus de force demain".

Magnus Carlsen 1/2 Praggnanandhaa R, finale - partie 2

Après une seconde partie nulle, la finale de la Coupe du Monde 2023 se jouera demain, aux départages, entre Magnus Carlsen et Praggnanandhaa R. L'étonnant Azeri Nijat Abasov, classé seulement 2646 points Elo et 97ème joueur mondial, n'avait besoin que d'un demi-point pour prendre la troisième place devant Fabiano Caruana, 2782 points Elo et 3ème au classement mondial. Caruana a remis les compteurs à zéro. Place aux départages demain.

Fabiano Caruana 1-0 Nijat Abasov, match pour la 3e place - partie 2

📺 La partie 2 de la finale du mixte et pour la 3ème place à 13h

L'Inde est sous le choc alors qu'un adolescent prodige des échecs se prépare à affronter Magnus Carlsen pour le titre de la Coupe du monde. Cela survient plus d'un an après que Praggnanandhaa ait choqué le monde des échecs en battant Carlsen dans un tournoi d'échecs rapides d'élite en ligne, devenant ainsi le plus jeune joueur à vaincre le Norvégien depuis qu'il est devenu champion du monde en 2013.

Praggnanandhaa R 1/2 Magnus Carlsen, finale aller

📺 Dans la première partie de la finale de la Coupe du Monde 2023, Magnus Carlsen et l'Indien de 18 ans Praggnanandhaa ont fait nulle. L'Azéri Nijat Abasov a remporté la première partie du match pour la troisième place face à l'Américain Fabiano Caruana sur une Catalane en 26 coups !

Revoir la partie aller de la finale du mixte et du match pour la 3e place

🎯 Magnus Carlsen est à la conquête du seul titre majeur de la Fédération Internationale des Echecs (FIDE) qu'il n'a jamais remporté dans son extraordinaire carrière de champion du monde depuis 2013, date à laquelle il est devenu champion du monde en battant Anand à Chennai.

Le Norvégien Magnus Carlsen à la recherche du dernier titre qui manque à son exceptionnel palmarès s'est qualifié pour la finale - Photo © Stev Bonhage

Le match pour la 3ème place

Nijat Abasov 1-0 Fabiano Caruana, match pour la 3ème place aller

Magnus Carlsen a annoncé qu'il ne jouerait pas le tournoi des candidats ce qui veut dire que les 3 autres qualifiés pour les demi-finales ont leurs billets en poche pour le tournoi des candidats à Toronto.

Magnus Carlsen sur X (anciennement Twitter) : "Progresser en Coupe du Monde est une chose... mais honnêtement depuis le premier jour je me demandais ce que je fais ici, pourquoi je passe tout ce temps à jouer aux échecs classiques que je trouve juste stressant et ennuyeux. Mais ce n'est pas un bon état d'esprit. Tout d'abord, vous devriez essayer de bien faire. Mais c'étaient mes pensées. Si je perdais, cela aurait été une nouvelle humiliation pour moi dans la Coupe du monde."

Présentation de la compétition

Pendant près d'un mois, le centre du monde des échecs se situe à Bakou, en Azerbaïdjan. Du 30 juillet au 24 août 2023, le pays du Caucase accueille l'élite des échecs pour les premières places qualificatives pour les tournois des Candidats 2024 ce tournoi en système de coupe. Avec un total des prix sans précédent de 2,5 millions de dollars américains, les enjeux sont plus élevés que jamais. Sont présents, Magnus Carlsen, Hikaru Nakamura et Fabiano Caruana qui figurent parmi les grands favoris de cette épreuve. Le Français Alireza Firouzja ainsi que le champion du monde Ding Liren sont absents.

L'événement est doté de prix sans précédent pour un montant global de 2,5 millions de dollars. Pour la première fois, les trois meilleures joueuses de l'Open et de la section féminine se qualifieront pour les tournois des candidats au championnat du monde. Huit Françaises et Français étaient engagés dans cette compétition.