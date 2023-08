L'échiquier de Jean-Philippe Toussaint

⭐ Informez-vous avec l'actu du jour

L’écrivain belge publie simultanément une nouvelle traduction du « Joueur d’échecs » et un récit autobiographique, "L'échiquier" que nous vous recommandons vivement.

En 64 chapitres, autant que de cases d’un échiquier, l’auteur de « La salle de bain » se lance dans une passionnante partie autobiographique, où son père occupe une place prédominante, en même temps qu’il livre une nouvelle traduction du « Joueur d’échecs », de Zweig.

"Je voulais que ce livre traite autant des ouvertures que des fins de partie, je voulais que ce livre me raconte, m’invente, me recrée, m’établisse et me prolonge. Je voulais dire ma jeunesse et mon adolescence dans ce livre, je voulais débobiner, depuis ses origines, mes relations avec le jeu d’échecs, je voulais faire du jeu d’échecs le fil d’Ariane de ce livre et remonter ce fil jusqu’aux temps les plus reculés de mon enfance, je voulais qu’il y ait soixante-quatre chapitres dans ce livre, comme les soixante-quatre cases d’un échiquier" - Jean-Philippe Toussaint

De quoi parle ce livre ?

Un jour, à Bruxelles, pendant le confinement, Jean-Philippe Toussaint pousse la porte de son ancienne école, et jette un coup d’œil dans le hall d’entrée : «Je ne suis pas entré dans l’école, je suis resté sur le pas de la porte. Je me tenais là, immobile au seuil de ce grand hall dallé de noir et de blanc, et ce qui apparut alors devant moi dans la lumière éblouissante du soleil de ce matin de mars, dans une sorte de réverbération visuelle issue des profondeurs du temps, […] c’est le carrelage en damier noir et blanc de grand hall d’entrée tel qu’il devait être au milieu des années 1960», etc.

Cela vaut bien la madeleine de Proust, et la phrase ouvre sur une partie où l’auteur, sautant de case en case et de fragment en fragment, conte des souvenirs, tient un journal de l’écriture du livre qu’on lit, de la pandémie qu’il vit et de la traduction qu’il effectue, parallèlement, du Joueur d’échecs, dernier texte de Stefan Zweig qu’il rebaptise Echecs, comme le premier livre que lui-même a écrit. Cette traduction est publiée, au même moment, chez Minuit.

L'avis de Jean-Paul Gavard-Perret

Les pions immobiles sur l’échiquier de la mémoire de Toussaint se mettent à bouger lorsque l'auteur perçoit un point apparemment anodin : "cela ne m’avait frappé auparavant que le sol du hall d’entrée de mon ancienne école avait des allures d’échiquier."

Et l'auteur y reste tout au long de ces pages : "c’est le présent de ce livre, c’est son présent infini." ajoute-t-il. Et à sa manière il reprend ce que Perec a usé dans "La Vie mode d’emploi" : un principe dérivé d’un vieux problème que connaissent bien des amateurs d’échecs : la " polygraphie du Cavalier', problème mathématico-logique, appelé aussi algorithme du Cavalier, fondés ses déplacements

Toussaint trouve là une nouvelle ouverture par le retour au biographique. En se racontant dans cet ouvrage non seulement il se livre mais se réinvente à sa main. Et l'auteur de préciser encore : "je voulais débobiner, depuis ses origines, mes relations avec le jeu d’échecs" pour faire de ce jeu un fil d’Ariane et une aire de recouvrement .

L'auteur

Jean-Philippe Toussaint est un écrivain et réalisateur belge né le 29 novembre 1957 à Bruxelles, diplômé de l'Institut d'études politiques de Paris (1978) et titulaire d'un DEA d'histoire contemporaine. Il est l'auteur de neufs romans, tous publiés aux éditions de Minuit, qui se caractérisent par un style et un récit minimalistes. Il a été en 1996 lauréat de la Villa Kujoyama et a obtenu le Prix Médicis du roman français en 2005 pour Fuir. Ses romans sont traduits dans une vingtaine de langues. Le « dépouillement souriant » de ses textes est poussé à l'extrême dans ses réalisations cinématographiques.