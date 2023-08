Le superbe Open international d'échecs d'Aix

⭐ Informez-vous avec l'actu du jour

Open international d'échecs d'Aix : "c'est un sport extrêmement fatigant et très violent"

Pendant sept jours, 115 joueurs d'échecs de très haut niveau, âgés de 5 à 85 ans, venus de la France entière, mais aussi d'Espagne, d'Arménie ou d'Inde s'affrontent dans la salle polyvalente Arbois-Duranne, à Aix.

👉 Tournoi de Grand-Maîtres - Trophée Dole France (+2000 élo)

👉 Groupe A - Groupe B - Groupe C - Open -1500 Elo

L'Aixois Mahel Boyer, 19 ans, s'est incliné lundi face au prodige corse Marc'Andria Maurizzi, 16 ans - Photo © Denis Thaust

"J'ai appris les échecs à 8 ans avec mon père. Les premières années, je jouais comme il m'avait appris, avec les fous, les cavaliers, la dame et le roi inversés, s'amuse Yannick Gozzoli, directeur général du club l'Echiquier du Roy-René, club aixois qui compte aujourd'hui parmi les 15 plus gros clubs de France. Un jour je lisais ma revue d'échecs en classe et l'instituteur me l'a confisquée : c'était le président du club du coin. C'est là que j'ai appris le coup du berger. Je battais tout le temps mon père et mon frère avec cette tactique, je croyais que j'avais trouvé la solution aux échecs."

À 40 ans, le Marseillais d'origine qui se dit toujours aussi ému par "la beauté incroyable du sacrifice d'une dame contre un fou", a bien progressé : il est désormais Grand maître international (le plus haut titre aux échecs), classé dans le top 10 français depuis des années, ainsi que capitaine de l'équipe de France féminine et jeunes. Son club d'adoption organise jusqu'à dimanche le 1er tournoi international d'échecs d'Aix-en-Provence. Pendant sept jours, 115 joueurs âgés de 5 à 85 ans venus de la France entière, mais aussi d'Espagne, d'Angleterre, de Croatie, d'Ukraine, d'Arménie, d'Israël ou d'Inde s'affrontent dans la grande salle polyvalente Arbois-Duranne.

Il y a du très haut niveau, avec quatre formats de compétition : un tournoi qui réunit six grands maîtres internationaux (le champion d'Inde 2015-2016 Murali Karthikeyann, le champion d'Arménie 2015 Karen Grigorian...) et quatre maîtres internationaux prétendants au titre suprême, dont l'Aixois Mahel Boyer ; un Open international avec une quarantaine de très grosses pointures dont Maxime Lagarde, champion de France 2019 et actuel n°7 français ; trois tournois fermés pour les joueurs en club expérimentés ; ainsi qu'un Open pour les débutants.

"À jeu égal, c'est souvent la gestion des émotions qui fait la différence. Il faut rester silencieux et concentré même après une erreur commise au bout de plusieurs heures de jeu. Il faut canaliser, réussir à digérer rapidement."

"La moindre imprécision est fatale"

"Les qualités d'un grand joueur sont souvent ses défauts dans la vie de tous les jours : le sens du sacrifice au nom du travail et une très forte abnégation, souligne Yannick Gozzoli. Il faut aussi une très bonne structuration logique, de la patience, de la mémoire car il faut se tenir au courant de ce qui est joué au top niveau, et une bonne condition physique pour tenir la longueur. La moindre imprécision est fatale. C'est un sport, clairement, même si certains ont du mal avec cette idée, un sport extrêmement fatigant et très violent. À jeu égal, c'est souvent la gestion des émotions qui fait la différence. Il faut rester silencieux et concentré même après une erreur commise au bout de plusieurs heures de jeu. Il faut canaliser, réussir à digérer rapidement."

Il note un engouement populaire : "Sur chess.com, le site le plus fréquenté, le nombre de connexions quotidiennes est passé de 300 millions à 900 millions pendant le Covid. Les fabricants d'échiquiers étaient en rupture de stock. Il y a aussi eu la série Netflix 'Le jeu de la dame' et de nombreux streamers qui ont démocratisé le jeu." Le tournoi dispose de 30 000 € de budget (dont au moins 8 000 € de prix pour les joueurs), uniquement financé par les sponsors privés Imaweb et Dole France. Car malgré une popularité croissante, les échecs peinent encore à obtenir des aides publiques et le club du Roy-René ne dispose d'aucune salle permanente à la hauteur de ses ambitions...

Lundi après-midi, le jeune espoir aixois Mahel Boyer, 19 ans, en passe d'obtenir le titre de Grand maître, s'est malheureusement frotté au prodige corse Marc'Andria Maurizzi, 16 ans, que beaucoup, dont la légende Garry Kasparov, voient déjà devenir l'un des meilleurs joueurs du monde. L'Aixois s'est incliné après une partie intense : 4 heures et 57 coups...

Jusqu'au 13 août, ouvert au public, espace polyvalent Arbois-Duranne. Les parties du tournoi de Grands maîtres et de l'Open sont retransmises en direct sur le site de la FFE 👉 ICI

L'intégralité de cet article est à retrouver sur La Provence sous la plume de Malik Teffahi Richard.