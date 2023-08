Les femmes trans exclues des compétitions d’échecs

Dans une décision qui doit s’appliquer à compter du lundi 21 août, l’organisation internationale échiquéenne revoit ses règles concernant les joueurs et joueuses trans. Ces dernières verront leur participation aux tournois féminins de la FIDE suspendue. La presse anglo-saxonne réagit à cette exclusion prise sans avancer d’explications.

Tournoi d'échecs féminin à Chennai, en Inde, le 29 juillet 2022 - Photo © Sri Loganathan Velmurugan/Hans Lucas - AFP

À une liste toujours plus longue de sports mettant en place des barrières à l’inclusion des athlètes trans s’ajoute une discipline inattendue : les échecs. La décision de la FIDE de suspendre les joueuses trans des tournois féminins “a déconcerté certains membres de la communauté des échecs, qui se demandent quels avantages pourraient bien être liés à un sexe biologique pour ce jeu intellectuel”, rapporte The Times.

En raison du nombre croissant de demandes de reconnaissance de joueuses transgenres, la Fédération internationale des échecs a choisi ce lundi de leur interdire l’accès aux compétitions mondiales. En attendant une nouvelle règlementation dont l’élaboration pourrait durer deux ans.

Non-sens. La Fédération internationale des échecs (Fide) a publié lundi 14 août un communiqué dans lequel elle remet en cause la participation des joueurs d’échecs transgenres aux compétitions mondiales, et plus particulièrement des femmes. Selon la Fide, le nombre croissant de demandes de reconnaissance de joueurs transgenres pousserait la fédération à revoir sa réglementation. La Fide assure qu’elle «reconnaîtra l’identité de genre d’un individu si elle est cohérente avec l’identité qu’elle entretient dans sa vie en dehors des échecs, et qui a été confirmée par les autorités nationales lors d’un changement légal et formel».

La participation des femmes transgenres dépendra, elle, d’une analyse au cas par cas. «Dans le cas où le sexe a été changé d’homme à femme, la joueuse n’a pas le droit de participer aux épreuves pour femmes, jusqu’à ce qu’une nouvelle décision de la Fide soit prise», écrit noir sur blanc la fédération. Ce processus pourrait prendre jusqu’à deux ans. «Le changement de sexe est un changement qui a un impact significatif sur le statut d’un joueur et sur son éligibilité future aux tournois, il ne peut donc être effectué que si une preuve pertinente du changement est fournie», a déclaré la Fide. D’ici là, les femmes transgenres seront reléguées dans une catégorie ouverte. Cette décision a suscité de nombreuses critiques.

Dans un article paru sur le site The Mary Sue intitulé «Oh super, maintenant je ne peux plus jouer aux échecs car je suis trans», la journaliste trans et joueuse d’échecs Ana Valens dénonce l’annonce de la Fide. «Je ne pense pas être plus intelligente que la plupart des femmes cis et je ne pense pas non plus que mes années de pré-transition m’aient donné un avantage inné aux échecs», écrit-elle. Si la question de l’avantage physique fait polémique dans de nombreuses disciplines sportives, elle ne se pose pas dans le cas d’une compétition d’échecs, où seuls les muscles du cerveau sont sollicités. «Pourtant, la FIDE considère les femmes transgenres comme une sorte de menace pour l’intégrité des femmes cisgenres jouant aux échecs», interprète Ana Valens.

De son côté, la joueuse Yosha Iglesias s’est inquiétée dans un tweet sur sa participation aux prochaines compétitions : «Quelqu’un peut-il me dire ce qui est considéré comme un événement officiel de la FIDE ? Serai-je autorisée à jouer le Championnat de France dans 3 jours ? La Coupe d’Europe des clubs en septembre ?»

