Yannick Gozzoli, champion de France d'échecs 2023

👀 Place aux finales de la 96e édition du Championnat de France d’échecs, à l'Alpe d'Huez du 18 au 27 août 2023. Les départages de la finale féminine et des petites finales piour la 3e place débuteront ce dimanche à 12h.

Comme l'an dernier à Albi, la Fédération Française des Echecs a choisi d'organiser ce championnat en formule de coupe à élimination directe ce qui privilégie le spectacle sportif des départages en rapide et blitz et déjoue tous les pronostics. Et le spectacle est inconstestablement au rendez-vous !

Résultats des finales et match pour la 3e place: Dans le national mixte, Yannick Gozzoli l'emporte face à Romain Édouard dans la seconde partie en finale de Tours et remporte le titre sur le score de 1,5 à 0,5. Dans le tournoi féminin, Mitra Hejazipour et Deimanté Daulyte-Cornette se départagerons demain à 12h pour le titre. Idem pour les deux rencontres pour la 3ème place

🏆 Toutes nos félicitations au grand-maître Yannick Gozzoli, sacré champion de France d'échecs 2023 à l'Alpe d'Huez !

La partie du sacre : Yannick Gozzoli (2564) 1-0 Romain Édouard (2514)

Petite bio de Yannick Gozzoli

Yannick Gozzoli est né le 2 juin 1983 à Marseille. Il commence à jouer aux échecs à l'âge de 10 ans, et s'inscrit au club d'échecs de Vitrolles en septembre 1994. À 14 ans, il atteint 2225 points Elo en partie classique. Champion de France junior en 2002, Yannick Gozzoli a reçu le titre de maître international en 2003 et celui de grand maître international en 2012.

De 2004 à 2006, il joue pour le club d'échecs de Cannes. En 2005, il arrête ses études de lettres et de langues pour se consacrer aux échecs. Il est recruté en 2006 par le club Marseille Échecs, où il devient entraîneur et dont il devient ensuite le président. Il finit cinquième du championnat de France d'échecs en 2015 puis deuxième en août 2016 et 3e-4e en 2017. En août 2018, Yannick Gozzoli finit premier à égalité avec Romain Édouard et Tigran Gharamian, avant de perdre les départages et de terminer donc le championnat avec la médaille de bronze.

En novembre 2018, Yannick Gozzoli remporte le Grand Prix open du Cap d'Agde avec 7,5 points sur 9, devant Jules Moussard. En septembre 2022, il devient membre du club aixois l’Échiquier du Roy René et y rejoint l'équipe chargée de la formation, de la pédagogie et du développement du club.

Le héros de ces championnats de France, Romain Edouard, est venu à bout de Maxime Lagarde en demi-finale s'offrir un billet pour la finale du National mixte - Photo © FFE

Revoir les parties aller disputées le vendredi 25 août.

Finales des nationaux mixte et féminin et matchs pour la 3e place