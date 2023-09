Jean-Philippe Toussaint, sa vie égrainée en 64 cases

⭐ Informez-vous avec l'actu du jour

Pourquoi vous allez dévorer «L’Echiquier», l'autobiographie de Jean-Philippe Toussaint

Le talentueux auteur de Fuir, prix Médicis 2005, vient de sortir une biographie singulière, écrite en 64 chapitres où il revient sur ses passions pour la littérature et les échecs.

Dans L’Echiquier, Jean-Philippe Toussaint reparcourt son enfance et remonte aux origines de sa passion pour le jeu d'échecs - Photo © Getty - Estersinhache fotografía

Bobby Fischer avait dit que «les échecs, c’est la vie». L’écrivain Jean-Philippe Toussaint pourrait proclamer à son tour, que «la vie est une partie d’échecs». Il vient d’écrire une biographie, à sa manière pleine de délicatesse, L’Échiquier qui, tel le parcours d’un cavalier dans le problème d’Euler, retrace en 64 cases le fil de son existence. Cet homme possède deux flèches imparables dans son carquois: il est à la fois romancier et joueur d’échecs.

En cela, il ressemble à Nabokov. Mais à la différence de celui-ci, ses problèmes d’échecs il les compose à partir des pensées qui avancent par saccades depuis son enfance. de case en case. Et cette grande partie qu’est sa vie fourmille de rebondissements. Bon samaritain, Toussaint a même donné la boussole de cette biographie qui saute obliquement comme le destrier des échecs: «je voulais que mon livre traite plus des ouvertures que des fins de parties, Je voulais que ce livre me raconte, m’invente, me recrée, m’établisse et me prolonge».

L’écrivain belge connaît le monde enchanté de la magie noire et blanche depuis ses jeunes années. Il a d’abord croisé le fer avec son père, un personnage certainement impressionnant, qui était le directeur du quotidien Le Soir. L’auteur raconte avec passion les joutes avec l’auteur de ses jours. Ce qui intéressait ce dernier, c’était surtout le fait de gagner. Toussaint, lui, a toujours préféré la face artistique du roi des jeux...

Avec bonheur, toutes les cases-chapitres, comme aux échecs, n’ont pas la même importance. On le sait e4 ne vaut pas h8... ou pas toujours. De temps en temps, à l’aide de digressions dont il possède le secret, il évoque sa grand-mère, sa mère et d’autres personnes qu’il a aimées et qu’il aime toujours. Dans ce labyrinthe, le lecteur, qu’il soit joueur d’échecs ou non, se retrouve. Le fil d’Ariane de Jean-Philippe, il le tisse avec son style inimitable de poète en prose. Il ne se perd jamais dans les méandres des variantes de sa vie.

Écrire sa vie en 64 chapitres ne suffisait pas à ce flamboyant stakhanoviste de la plume. Il devait s’attaquer à la traduction de l’allemand de la fameuse nouvelle de Stefan Zweig, Le joueur d’échecs. Perfectionniste en diable, il a voulu dans ce travail utiliser le vocabulaire échiquéen, inconnu ou mail maîtrisé des précédents traducteurs. Sa synthèse est saisissante. L’addiction de Monsieur B de Zweig n’aura jamais été aussi bien rendue. Avec ces deux livres, Toussaint a atteint une inaccessible 65e case.

L’analyse des parties favorites de Toussaint

Dans l’Échiquier, l’auteur livre une analyse aussi bien littéraire qu’échiquéenne des parties historiques Ivantchouk-Youssoupov de 1991 et Alekhine-Bogoljubov de 1922. Sa vision et son souci de la vérité ne pourront que réjouir le lecteur attentif. Elles sont analysées ci-dessous pour les remettre en perspective dans l’histoire des échecs.

Dans sa biographie il évoque aussi la mémoire du regretté Gilles Andruet, champion de France 1988, mort assassiné en 1995. Afin de rendre hommage à son talent, nous publions aussi, plus bas, la très positionnelle partie nulle qu’il arracha avec les noirs à Aldo Haïk, qui a été le chroniqueur d’échecs du Figaro durant plus de trois décennies.

