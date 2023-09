La défense Benoni du maître Pierre Petitcunot

C'est l'ouverture parfaite pour les amateurs qui veulent prendre du plaisir en jouant aux échecs. La Benoni offre une grande place à la créativité et à l'imagination. Ce n'est pas pour rien que les champions du monde Tal, Kasparov et Fischer l'ont jouée avec succès !

La défense Benoni est un très bon mixte entre une ouverture dynamique et intéressante à jouer et une ouverture qui est rapidement assimilable.

C'est normal ! Les noirs ont souvent une position resserrée voire même passive contre le premier coup blanc d4. C'est assez courant d'avoir des difficultés sortir ses pièces sur des cases actives et à trouver du jeu et des idées.

En promotion pour le lancement jusqu'à dimanche 17 septembre 2023 à minuit : 49,90 euros => 29,95€ Attention, offre limitée dans le temps. Près de 5h de vidéo. Pierre expose les différents concepts avec un langage clair et une pédagogie adaptée aux débutants et amateurs.

⭐ Testez votre niveau en tactique

⭐ Trouvez 3 mats en 2, 3 et 4 coups

Les 3 exercices tactiques sont suivis des solutions

Échec et mat en 2 coups

Les Blancs jouent et matent en 2 coups

Firmansyah Farid vs Rune Djurhuus, Tromsoe, 2014

Les échecs aident à développer des compétences analytiques

A chaque partie, un joueur se retrouve face à des problèmes à résoudre et des défis à surmonter. Les échecs aident à anticiper, à ne pas se précipiter et à bien peser le pour et le contre de chaque décision. Comme dans la vie de tous les jours, où l'on essaie de prendre les meilleures décisions possibles pour obtenir des résultats positifs.

Échec et mat en 3 coups

Les Blancs jouent et matent en 3 coups

R S Kalugampitiya vs Mphungt Gerrard, Tromsoe, 2014

Les échecs apprennent à gérer la pression

C'est lors d'une partie d'échecs intense, dans laquelle on donne tout, que l'on apprend à rester calme malgré la pression. Prendre la décision critique en temps limité pour assurer la victoire nécessite une concentration totale et un calme profond, qui permet à votre cerveau de fonctionner au maximum de ses capacités. Toute notre vie, nous sommes confrontés à des dates-butoirs, à des défis difficiles, au trac des entretiens... Comme dans une partie d'échecs, il faut savoir rester confiant et calme malgré la pression pour réussir au mieux.

Échec et mat en 4 coups

Les Blancs jouent et matent en 4 coups

Silvia Sotomayo vs Nadya Al-Ramadan, Tromsoe, 2014

Les échecs favorisent la bonne santé du cerveau

Le jeu d'échecs stimule la croissance de dendrites, ces corps qui envoient des signaux aux cellules neuronales du cerveau. Avec plus de dendrites, la communication neurale dans le cerveau s'améliore et devient plus rapide. L'interaction et les activités avec d'autres personnes stimulent également la croissance de dendrites. Pratiquer régulièrement le jeu d'échecs en famille, avec des amis ou dans un club est ainsi une expérience idéale.

Les solutions des 3 exercices tactiques

Échec et mat en 2 coups : 1. Dh3+ Rxg5 (si 2 ...Rg7 alors 2. Dxh7#) 2. f4#

Échec et mat en 3 coups : 1. Dh8+ Rf7 2. Txf6+ Dxf6 3. Cd6# (ou 2. Cd6# Dxd6 3.Txf6#)

Échec et mat en 4 coups : 1. Fb5+ Rc8 2. Fa6 Ta8 (2... Dxa6 3. Dc6#) 3. Dc6+ Rb8 4. Dxb7#

Découvrez notre catalogue de cours vidéo 👉 jouer-aux-echecs.com

💡 Parce que la pratique jeu d'échecs développe les softskills appréciées du monde de l'entreprise : la vision, la stratégie, la résolution de problèmes, la gestion du stress, la capacité à prendre des décisions, la gestion du temps...

Nous vous proposons chaque jour 3 exercices d'échecs tirés de tournois internationaux pour progresser durablement. De difficulté progressive, mat en 2 coups en vert, mat en 3 coups en orange et mat en 4 coups en rouge, nous vous conseillons de vous concentrer pendant 5 minutes maximum sur chaque diagramme.

Si vous ne trouvez pas une solution dans le temps maximum imparti, pas de panique ni d'acharnement thérapeutique ! Revenez sur cet exercice un peu plus tard dans la journée. Enfin, comparez vos solutions avec celles qui sont données en fin d'article sur un échiquier dynamique. Une manière efficace de progresser est de chercher par soi-même avant de découvrir la solution 🔑

🏆 Pour aller plus loin, feuilletez notre catalogue de cours en vidéo pour apprendre simplement à jouer aux échecs et/ou vous perfectionner 🚀