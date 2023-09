Le duel Karpov - Kasparov et la prophylaxie aux échecs

⭐ Informez-vous avec l'actu du jour Revivez le duel épique entre Anatoli Karpov et Garry Kasparov et affinez votre art de la prophylaxie aux échecs Progresser aux échecs avec un documentaire de 52 minutes sur les matchs Karpov - Kasparov ainsi qu'un pack de vidéos pédagogiques sur la prophylaxie aux échecs. En promotion pour le lancement à -40%, soit au prix exceptionnel de 14,90 euros jusqu'à dimanche 1er octobre puis à 24,90€ ensuite. Le maître Pierre Petitcunot vous explique de façon limpide toutes les techniques qui permettent de contrôler le jeu de vos adversaires. Coups et plans prophylactiques, pensée double sens, probème de l'échange, principe de la pièce superflue font partie des techniques abordées par Pierre dans ce pack. Le but est petit à petit de vous montrer comment Karpov a utilisé la prophylaxie pour battre Kasparov. Jérôme Houdin vous conte merveilleusement l'histoire des matchs entre Anatoly Karpov et Garry Kasparov. Mêlant espionnage et rebondissements échiquéens, intérets politiques et amour du jeu d'échecs, ce duel est et restera légendaire. Grâce à un documentaire de 52 minutes, vous plongerez ou replongerez au cœur de ces matchs mythiques. Découvrez un documentaire de 52 mn sur les matchs Karpov - Kasparov ainsi qu'un pack de vidéos pédagogiques sur la prophylaxie.

Un duel historique mis en scène par Jérôme Houdin de Route 64

Garry Kasparov et Anatoly Karpov ont marqué à jamais l'histoire du jeu d'échecs. Entre 1984 et 1990, ils ont disputé 5 championnats du monde et seront restés plus de 600 heures face à face. L'histoire se souvient que Garry Kasparov l'a emporté, mais a sans doute oublié que ce fut de très peu. En effet, sur les 144 parties jouées pour le titre, il y eut 104 parties nulles, 21 victoires pour Kasparov et 19 pour Karpov. Ce duel qui a nourri toute une génération de joueurs d'échecs est digne des meilleurs scénarios hollywoodiens, avec ce qu'il faut de lutte, de détestation, d'espionnage, de complots, de malversations, d’ambition, de génie, de respect et de réconciliation. Je vous le raconte en trois épisodes rythmés et agrémentés d'images d'archives.

Ensuite, Pierre vous initie à l'univers de la prophylaxie aux échecs, cette manière subtile et indispensable pour progresser, d'éviter les problèmes avant qu'ils ne surgissent sur l'échiquier. Grâce à lui, vous goûterez le plaisir d'anéantir une attaque adverse, avant même qu'elle ne se déclenche ! Vous saurez identifier quelle est la pièce adverse la plus menaçante et comment réussir à l'échanger à votre profit et ôter tout venin au jeu de votre adversaire. Pour cela, il utilise les parties de l’inventeur du concept Aaron Nimzowitsch et celle d’Anatoly Karpov.

Ce que l'histoire du jeu d'échecs a de plus palpitant, associé aux explications limpides d'un aspect du jeu trop méconnu : on ne serait pas loin du pack vidéo idéal ?

L'art de la prophylaxie aux échecs par le maître Pierre Petitcunot

Le champion du monde Anatoly Karpov fait partie de mes joueurs préférés. Alors quand Route 64 nous a proposé de participer à un pack sur les matchs Karpov - Kasparov, je n'ai pas hésité longtemps et l'idée de vous montrer comment Karpov utilise la prophylaxie pour gagner aux échecs est venue immédiatement !

Dans ce pack, je commence par vous exposer ce que sont les coups prophylactiques et les plans prophylactiques. Puis j'aborde des notions comme la pièce superflue, la pensée double sens ou le Zugzwang. J'ai souhaité également rendre hommage à Aaron Nimzowitsch, le maître de la prophylaxie aux échecs. Enfin, je termine avec deux superbes parties de championnat du monde entre Karpov et Kasparov où la prophylaxie est le thème clé.

Pierre Petitcunot, Maître international

Ce que contient le pack

Module 1 : Le duel Karpov - Kasparov (3 chapitres - 52 minutes). Après avoir présenté les deux protagonistes et le contexte, Jérôme vous raconte avec de nombreux détails peu connus les matchs s'étalant de 1984 à 1990.

Module 2 : La prophylaxie aux échecs (4 chapitres - 2h15). Pierre vous expose de façon limpide toutes les techniques à votre disposition pour contrôler le jeu de vos adversaires pendant vos parties d'échecs.

Coups et plans prophylactiques.

Principe de la pièce superflue.

Problème de l'échange.

Pensée double sens.

Pierre rend aussi hommage à Aaron Nimzowitsch le maître de la prophylaxie aux échecs et montre comment Karpov a déstabilisé Kasparov grâce à la prophylaxie.