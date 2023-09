Les parties ultra rapides sont-elles encore des échecs ?

⭐ Informez-vous avec l'actu du jour

Les parties disputées à un rythme ultra rapide sont-elles encore des échecs?

Les échecs n'ont jamais été aussi populaires qu'aujourd'hui, avec une prédominance des parties rapides qui interrogent sur l'avenir de la discipline. Laurent Sagalovitsch de Slate nous donne sa vision.

Après le succès de la série Le Jeu de la dame, les échecs ont le vent en poupe. Certes tout est moins rose qu'il n'y paraît, mais tout de même, d'une discipline jusque-là réservée à un public plus ou moins confidentiel, elle est devenue une pratique courante notamment auprès d'un jeune public friand de batailler sur les sites de jeu en ligne. Si bien que désormais, il n'est pas rare que je subisse la loi d'un adversaire qui doit avoir le dixième de mon âge.

C'est évidemment scandaleux mais c'est ainsi. Il faut dire que je suis aussi doué pour les échecs qu'un poulpe pour déchiffrer une grille de mots croisés. Immensément médiocre malgré tous mes efforts pour cesser de l'être, je plafonne à des niveaux dont je ne préfère pas révéler la teneur de peur, de perdre le peu de prestige qui me reste. Disons que si je ne suis pas en queue de peloton, je n'en suis pas loin, englué dans la vaste multitude des joueurs chez qui aucun coup d'éclat ne vient jamais illuminer la partie.

Cette médiocrité devient nullité dès lors qu'il s'agit de disputer des parties rapides voire très rapides. Comment dire cela sans me couvrir de honte? Disons que sitôt que la partie se déroule dans des laps de temps situés entre une et dix minutes avec des incréments minimes, je développe une agilité intellectuelle proche d'un cadavre sur le point d'être autopsié. Non seulement la course éperdue du chronomètre me fait perdre le peu de moyens dont je dispose, mais de surcroît, je rencontre de jeunes blancs-becs qui de leur courte existence n'ont jamais joué que ce genre de parties.

Ne connaissant absolument rien de la théorie ni du répertoire d'ouvertures, ils jouent systématiquement les mêmes coups en un déploiement de pièces qui ressemblent à une cavalcade de Cosaques en route pour un pogrom. Ils ne réfléchissent pas, ils poignardent. Face à ce déferlement inédit de violence, confronté à des émeutes échiquéennes jamais rencontrées dans les livres d'études, je sombre corps et âme, vaincu par cette fougue toute juvénile.

De fait, cette jeunesse, enfin une partie de la jeunesse, joue aux échecs comme s'il s'agissait d'un jeu vidéo dont le but ultime serait de provoquer un afflux d'adrénaline. Il n'y a la place ni pour la stratégie, encore moins pour la réflexion, si bien qu'après avoir joué des milliers de parties, ils demeurent aussi ignorants que le jour de leurs débuts. En quelque sorte, ils détournent l'essence même du jeu d'échecs pour en faire un objet de consommation dont ils usent et abusent sans même chercher à en comprendre les fondements. En fait, ils pratiquent les échecs comme ils jouent à Pac-man, à la va-vite.

On ne compte plus les vidéos YouTube où on promet d'abattre son adversaire en moins de dix coups. Ou de crucifier son opposant en deux minutes tapantes. J'ai eu le malheur d'en regarder quelques-unes; j'ai failli choper une crise cardiaque. Le type parlait si vite et avec une telle débauche d'énergie que j'avais l'impression d'assister à la retransmission d'un 100 mètres où les coureurs seraient des fous, des cavaliers, des tours, des pions, tous dopés à la coke.

J'avoue, ce genre d'attitude a le don de me faire dégoupiller. À la frustration de la défaite s'ajoute la désolation d'avoir été battu par un jouvenceau dont l'unique satisfaction est d'avoir triomphé mais sans gloire, puisque condamné à répéter jusqu'à la fin de ses jours les mêmes sempiternels mouvements. Ce détournement du jeu d'échecs pour une jouissance qu'on veut immédiate dit quelque chose de notre époque, de cette appétence pour tout ce qui est bref, court, instantané au détriment du temps long et des richesses qui l'accompagnent.

(Mais oui, papy!)

Ces jeunes joueurs en herbe me font souvent penser à d'apprentis footballeurs qui passeraient leurs journées à tirer des pénalties sans jamais disputer une vraie rencontre, sortes de singes savants assez doués pour savoir tirer au but mais néanmoins incapables de délivrer une passe dans les pieds ou d'enchaîner un dribble suivi d'un centre au cordeau.

À la longue, j'ai quasiment cessé de jouer des parties rapides. À quoi bon? D'abord je rentrais dans des rages impossibles. Ensuite, je pleurais sur l'humanité. À la fin, j'allais me coucher sans avoir mangé. On pourrait d'ailleurs se demander si les parties d'échecs jouées à un rythme très rapide, blitz ou blunder, c'est-à-dire à une cadence ne dépassant pas quelques minutes, restent encore des échecs ou si elles consistent à un dévoiement de la discipline dans la mesure où les qualités exigées, rapidité de compréhension et d'exécution, sont à l'opposé des valeurs de réflexion et d'élaboration traditionnelles du jeu d'échecs.

Sans forcément les hiérarchiser –les deux pratiques ont leurs mérites respectifs–, on pourrait penser à les nommer différemment tant elles empruntent des circuits de pensée qui, quelque part, se contredisent. Pour preuve, une partie d'échecs jouée à un rythme élevé comporte une part significative d'erreurs, là où les parties longues se jouent plutôt sur des détails.

Quant à moi, désormais, soit je résous des problèmes, soit je ne joue plus que des parties dites par correspondance, c'est-à-dire où le temps alloué est théoriquement d'un coup par jour. En pratique, c'est plus, mais pour les lents d'esprit de mon espèce qui n'ont pas forcément le temps de disputer chaque jour une vraie partie, c'est le meilleur moyen d'apprendre et d'apprécier ce jeu. Je n'y excelle pas, mais il m'arrive parfois de me surprendre en bien.

Ce qui, pour un perdant né comme moi, n'est au fond pas si mal!

P.S.: pour étudier dans la bonne humeur et apprendre sans trop se prendre la tête, je recommande ces vidéos savoureuses, éditées par un vrai pédagogue des échecs.

L'intégralité de cet article est à retrouver sur Slate sous la plume érudite de Laurent Sagalovitsch.