Marc’Andria Maurizzi au Championnat du monde d'échecs

Marc’Andria Maurizzi, joueur du C’Chartres Échecs, est actuellement en tête du Championnat du monde au Mexique

Le jeune prodige du C’Chartres échecs est actuellement au Mexique, seul en tête du Championnat du monde junior d'échecs avec 4,5 points sur 5.

À Mexico, Marc’Andria Maurizzi fait beaucoup parler de lui. Rien d’étonnant car le joueur de 16 ans connaît depuis quelques années une ascension exceptionnelle au sein du C’Chartres Échecs - Photo © David Llada / Fide

En pleine compétition au Mexique pour le championnat du monde junior (des moins de 20 ans), il est, à ce jour, en tête du classement, avec quatre matchs remportés et un nul. "C’est un des championnats les plus exigeants et les joueurs sont obligés de passer par là pour devenir champion du monde", rappelle François Gilles, président du C’Chartres Echecs.

Encore six rondes à jouer

Environ 200 jeunes sont réunis dans cette compétition qui réunit les prodiges et espoirs mondiaux de cette discipline exigeante que sont les échecs. Commencée le 21 septembre, la compétition se poursuit jusqu’au 1er octobre 2023. Marc’Andria Maurizzi joue au sein de l’équipe de France (*) et au cinquième jour du championnat, il mène la danse avec 4,5 points. Une performance d’autant plus impressionnante pour l’instant que Marc’Andria Maurizzi n’a que 16 ans.

Mais la concentration doit rester essentielle : « Il doit encore jouer six rondes dans ce championnat, et à chaque fois victoire, il affronte le joueur le plus fort de la poule, poursuit le président du C’Chartres Échecs. Et plus on gagne, plus les adversaires en face sont forts. À ce stade, c’est vraiment très difficile de gagner des parties mais il est en confiance. Il y va pour être champion du monde. Mais s’il est sur le podium, ce sera déjà exceptionnel ! »

Les titres seront décernés à l’issue des 11 rondes, disputées à la cadence de 90 minutes pour 40 coups, puis 30 minutes pour le reste de la partie, avec un ajout de 30 secondes par coup.

L’excellent joueur américain Hans Niemann est aussi dans la course avec 4 points - Photo © David Llada / Fide

Avant de partir au Mexique, pendant plus d’un mois, le prodige s’est entraîné d’arrache-pied avec le club chartrain qui l’a recruté il y a trois ans. Il a travaillé avec ses entraîneurs en visio, dont Gata Kamsky, joueur du C’Chartres Échecs, qui a été vainqueur de la Coupe du monde en 2007.

« Marc’Andria Maurizzi a une faculté au niveau du mental et du calcul qui est impressionnante. Il continue à surprendre tout le monde, avec une concentration à toute épreuve. » FRANÇOIS GILLES

Joueur le plus précoce de France, Marc’Andria Maurizzi est devenu le plus jeune grand maître international français à douze ans puis grand maître international à quatorze ans. Il s’est également qualifié pour les championnats d’Europe adulte qui se déroulent prochainement, ce qui, à 16 ans, ce qui est, aussi, une très belle performance.

Autre joueuse du club chartrain, Élise Tomasi est aussi présente au championnat du monde, avec un très bon score de trois points. Une vraie satisfaction pour le club eurélien : "Nous sommes très contents de nos prodiges, avec qui ont a commencé le travail il y a trois ans,. On va aussi jouer prochainement la coupe d’Europe des clubs en Albanie le club chartrain s’étant qualifié en finissant 3e du Top 16".

Les représentantes françaises lors de ce grand rendez-vous mondial

Sarah DJIDJELI (2058 - Lyon Olympique Echecs)

Élise TOMASI (2021 - C'Chartres Echecs)

Élena DESTIC (1904 - Echiquier Agenais)

Margaux MORACCHINI (1897 - L'Echiquier Châlonnais)

Les représentants français à Mexico

Marc'Andria MAURIZZI (2555 - C'Chartres Echecs)

Joseph GIREL (2494 - Marseille-Echecs)

Mahel BOYER (2471 - L'Echiquier du Roy René)

Benjamin DEFROMONT (2418 - Cannes Echecs)

Le Sélectionneur National des jeunes et directeur de la performance Quentin Loiseau est chef de la délégation tricolore.

(*) Le jeune Corse a en effet été sélectionné dès l’âge de 12 ans, pour faire partie de l’équipe de France.

