Margaux Moracchini, reine des échecs

⭐ Informez-vous avec l'actu du jour

Margaux Moracchini pratique les échecs à Châlons-en-Champagne. Elle était présente à la Foire de Châlons-en-Champagne. Rencontre.

Une passion familiale : Margaux Moracchini n’a que 19 ans et la vie qui s’ouvre devant elle. Mais malgré son jeune âge, la native de Paris affiche un parcours déjà riche. Et ce sont notamment les échecs qui ont largement agrémenté son parcours. Une véritable passion pour Margaux Moracchini qui n’est pas survenue par hasard. Comme dans beaucoup de cas, c’est avant tout une histoire de famille, de transmission.

Margaux Moracchini, championne d'échecs - Photo © Kevin Petit / L'Union

« Mon père était entraîneur, raconte la joueuse d’échecs châlonnaise. J’ai baigné dans ce milieu depuis que je suis toute petite. » Margaux Moracchini semblait donc prédestinée à faire tomber la reine ou faire échec et mat. « Cela a toujours été un jeu qui m’a passionnée et j’aime particulièrement la combativité qui existe dans ce sport. J’ai appris les règles à 3 ans et commencé les compétitions à 8 ans », se remémore-t-elle tout en évoquant le lien particulier qui s’est tissé avec son paternel. « Mon père a toujours été là pour m’aider et j’ai des coachs en plus. C’est quelque chose de familial, je fais toujours des séances avec mon père et il me suit en compétition. »

Séance de Tac o tac avec Margaux Moracchini

Une ambition affirmée

Avec un père entraîneur et une passion inscrite dans ses gènes, il paraissait évident que la jeune Margaux allait briller dans sa discipline. Et son palmarès est bien garni avec un titre de championne de France benjamine en 2018 et un autre titre national cette année en moins de 20 ans, en blitz (partie rapide). Actuellement en préparation des prochains championnats du monde, la jeune femme ne compte pas s’arrêter là. « Je souhaite augmenter mon niveau le plus possible. Je souhaiterais devenir maître international », affirme celle qui est actuellement en classe préparatoire pour intégrer par la suite une école de commerce et éventuellement travailler dans le commerce international.

« Je voyage beaucoup avec les échecs, si je peux concilier les deux, ce serait top. » Un emploi du temps qui lui laisse assez de créneaux pour travailler et affiner son jeu. « On prépare des schémas, des ouvertures, on les étudie. On peut s’entraîner à calculer les coups à l’avance, préparer de la tactique, regarder des vidéos ».

Une joie de vivre communicative

Dans le local de l’Échiquier châlonnais, le sourire de Margaux Moracchini ne passe pas inaperçu. La Parisienne est une jeune femme pleine de vie. « Je peux être assez extravertie, confirme cette dernière. Pour autant, il y a des moments où j’aime être dans ma bulle pour me ressourcer. J’aime passer des moments avec mes amis et ma famille. »

De nature curieuse, la championne du club châlonnais peut également afficher son stress en se touchant les oreilles ou en jouant avec son collier. Passionnée de culture, notamment de cinéma, Margaux Moracchini aime l’aventure et veut voyager aux quatre coins du globe, elle qui est déjà allée en Ukraine, aux États-Unis ou encore au Mexique. Une personnalité qui s’est affinée avec le temps mais aussi grâce à son sport de prédilection. « Les échecs m’ont appris une certaine forme de patience, de rigueur et avoir un esprit critique car il faut prendre des décisions. Cela m’a beaucoup aidé à me construire », indique-t-elle.

En adéquation avec ses convictions

Connue pour ses exploits en compétition, Margaux Moracchini, comme de très nombreuses joueuses, s’est distinguée début août en signant une lettre ouverte pour dénoncer les violences sexistes ou sexuelles. La jeune femme et ses consœurs attendent du changement. « Je sais que la Fédération soutient complètement la lettre ouverte, c’est très important qu’elle le fasse. La lettre a été signée par énormément de monde, mais je pense qu’il y a encore beaucoup de choses à faire pour que ça s’améliore. C’est essentiel de faire passer le message. Cela fait partie de mes convictions », confie celle qui s’épanouit dans le club châlonnais, qui a fortement développé la pratique des échecs pour les femmes.

« L’Échiquier châlonnais est une association dans laquelle je me sens bien. Les personnes ici sont à l’écoute, bienveillantes. Tout est fait pour que l’on puisse progresser. C’est une famille et c’est un très bon club français. » En rejoignant Châlons, Margaux Moracchini a fait un coup de maître.

L'intégralité de cet article est à retrouver sur L'Union sous la plume de Kevin Petit.