Marie Sebag, une vie tournée vers les échecs

Si vous étiez joueur d'échecs, quel serait votre profil psychologique ? Comment une championne prépare-t-elle une compétition à fort enjeu, ou n'importe quel moment important de la vie ? Et la visualisation, comme dans la série Le Jeu de la dame : bullshit ou vrai outil universel ?

Je nais le 15 octobre 1986 à Paris. Fille unique, je découvre les échecs avec mes parents, plus précisément grâce à ma mère. Institutrice de profession, elle aime beaucoup son métier. Particulièrement créative, elle n’a de cesse de chercher de nouvelles approches pédagogiques, notamment à travers le jeu, afin de susciter l’envie d’apprendre.

Sans pour autant être férue de compétition, ma mère a toujours aimé les échecs, en particulier pour les valeurs que ce jeu transmet. Son expérience lui permet d’observer ses bénéfices tangibles sur les enfants. À l’école, elle constate également que la présence d’un échiquier dans une salle de classe favorise les capacités d’entraide et tient un rôle non négligeable dans l’appréciation qu’ont les élèves de la vie scolaire. Le jeu les aide à s’apaiser, à apprendre à perdre et à respecter leurs adversaires.

Pour les enfants précoces, les échecs sont particulièrement intéressants. Ils posent les bases d’une meilleure sociabilité et leur permettent de pallier l’ennui, un sentiment qui leur est familier. Cela les aide à réfléchir simultanément à plusieurs idées, ce qui stimule leur intellect. Ma mère remarque également un apport considérable auprès des élèves qui ont des difficultés scolaires. Ces bénéfices, j’ai pu moi-même les observer et en faire l’expérience auprès des enfants que j’ai accompagnés.

En 2020, j’ai d’ailleurs consacré mon mémoire de deuxième année de master de psychologie à ce jeu. J’y ai étudié tous ses bienfaits pour les enfants en difficulté. En 2021, à la suite de mon stage de fin d’études, j’ai mis en place, en tant que psychologue, une activité « échecs thérapeutiques » avec l’aval d’une pédopsychiatre. Informaticien, mon père, lui aussi, aime les échecs. Il est un joueur confirmé de la Tour blanche, un des plus anciens clubs d’amateurs, créé en 1945, à Paris.

Régulièrement, nous recevons la visite de Jacques Baudrier, professeur qui vient donner des cours à un petit groupe d’adultes. À mon sujet, en plaisantant, il dira plus tard, à l’occasion de mon premier championnat de France adultes à Besançon, que j’ai été la seule personne à avoir profité de son enseignement. Mes parents se séparent lorsque j’ai trois ans. Bien sûr, il y a des jeux d’échecs à la maison, mais je ne m’y intéresse pas plus que ça. J’ai seulement le souvenir que, vers l’âge de quatre ans et demi, je jouais à la maîtresse avec les pions et les pièces du plateau…

Toutefois, si les activités de découpage et de coloriage m’ennuient prodigieusement, les échecs aiguisent ma curiosité et suscitent déjà mon intérêt. Quand j’atteins les cinq ans et demi, à l’occasion des vacances scolaires estivales, ma mère m’apprend à jouer. En un temps record, j’intègre les règles.

L’année suivante arrive le CP, tant attendu ! Je vais enfin pouvoir lire, ce que j’accomplis en l’espace de seulement trois mois. Au cours de cette année scolaire facile et agréable, je prends goût aux échecs. Ma mère m’inscrit même au Poumon pour Saint-Blaise, l’association du 20e arrondissement où elle dispense des cours bénévolement. Progressivement, mon jeu s’améliore et j’apprends à me confronter à d’autres enfants.

Même si je déteste perdre, je prends conscience d’une règle de vie transposable à tous les domaines de l’existence : les défaites sont inévitables. Je dois le reconnaître, cet enseignement se fait un peu dans la douleur. Sans m’investir particulièrement à l’école, je reste une bonne élève. Et comme ma mère souhaite que je combine une activité intellectuelle avec une discipline sportive, je m’essaie à plusieurs activités : judo, danse, karaté, natation… Aux échecs, je participe à plusieurs petites compétitions.

Mais comme je ne travaille pas beaucoup, je me rends compte que je n’obtiens pas les résultats escomptés. Ainsi, lors de mon premier tournoi à Gonesse, je perds toutes mes parties. En consolation, comme je suis la plus jeune, on m’offre une coupe remplie de bonbons ! Mes larmes sèchent vite. Et malgré la défaite, cette première expérience m’encourage à persévérer...

