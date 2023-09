Max Notter, professeur d'échecs à Quimper

⭐ Informez-vous avec l'actu du jour

Quimper : Max Notter

Des centaines de jeunes et de scolaires ont appris les échecs grâce à lui, à Quimper et dans les environs. Max Notter a, lui, démarré à 13 ans.

Max Notter a débuté les échecs à 13 ans - Photo © Adèle Le Berre

Max Notter semble capable de convaincre n’importe qui de jouer aux échecs. Il faut dire que le professeur de l’Echiquier quimpérois (Finistère) a du métier et une passion communicative.

Les échecs, c’est bien plus qu’un jeu. Certes, il y a un côté ludique. Mais c’est aussi une activité qui revêt une dimension cognitive: on apprend à se repérer dans l’espace, à prendre des décisions, à anticiper, à ne pas se précipiter, à mémoriser selon Max Notter, professeur d’échecs

Le Finistérien de 48 ans s’est mis aux échecs après avoir vu les championnats du monde en 1987 et un certain match entre Garry Kasparov tenant du titre et Anatoli Karpov.

Plusieurs titres de champions de Bretagne

« J’avais 13 ans. Mon oncle venait un week-end sur deux m’apprendre. Puis, j’ai commencé à jouer avec des adultes à Fouesnant. Un an et demi plus tard, j’ai enfin gagné ma première partie », se rappelle-t-il. Il va très vite progresser et enchainer les compétitions, les titres de champion du Finistère et de Bretagne. Son meilleur classement ? 6e cadet au championnat de France.

Pendant l’été, Max Notter a animé des sessions d’initiation aux échecs à Créac’h Gwen - Photo © Adèle Le Berre

De plus en plus de jeunes

Les études supérieures, le travail, la famille l’éloignent des échiquiers. Un concours de circonstance l’y ramène. « J’ai eu l’opportunité en 2009 de créer mon autoentreprise dans le domaine des échecs. J’ai tout de suite commencé à intervenir auprès des écoles, des clubs du Sud Finistère et du Morbihan. Puis, j’ai donné des cours particuliers, organisé des stages… », liste-t-il.

Cette année, il va recentrer ses interventions sur les écoles de Quimper et du pays bigouden et sur l’Echiquier quimpérois. Celui-ci compte désormais plus de 160 adhérents dont une majorité de jeunes. « Leur nombre a beaucoup progressé grâce à une politique volontariste du club », apprécie Max Notter. Cette progression a d’ailleurs nécessité le recours à un deuxième entraineur : Andrew Baudon.

En 2024, Max Notter aimerait ouvrir des créneaux d’échecs dans toutes les MPT de Quimper. Actuellement, les cours se déroulent, en partie, à la MJC de Kerfeunteun. « Ce projet permettrait de faciliter l’accès de habitants de Quimper aux échecs avec un cours au plus près de chez eux. Et cela ouvrirait des créneaux supplémentaires pour nos adhérents », commente Max Notter.

Il reste des places dans les différents cours de l’Echiquier quimpérois. Contact : www.echiquierquimperois.fr

