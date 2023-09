Mitra Hejazipour : la liberté au bout de l’échiquier

En mars dernier, alors que la contestation s’essoufle en Iran face à la répression du régime, la joueuse obtient quant à elle la nationalité française après une rencontre avec la ministre française des Affaires étrangères, Catherine Colonna. Une naturalisation qui lui permettra (enfin) de participer aux 96èmes championnats de France d’échecs féminins et de les remporter dimanche dernier, à l’âge de 30 ans. Échec et mat.

En décembre, tout bascule. Toujours membre de l’équipe nationale iranienne, elle participe aux championnats du monde d’échecs rapides (blitz) à Moscou, où elle se rend sans passer par l’Iran. Peu de temps auparavant, elle avait manifesté son soutien aux femmes d’Enghelab sur son compte Instagram, considérant le voile comme une « limitation » et non une « protection » pour les femmes. Un post qu’elle a dû supprimer sous la pression du régime, raconte-t-elle dans un entretien à Euronews . Lors de la compétition, la joueuse décide néanmoins d’enlever son voile en signe de protestation contre les conditions des femmes iraniennes. Un mois plus tard, la sentence tombe : la joueuse est exclue de l’équipe nationale. Elle n’a plus le droit de rentrer sur le territoire national. La jeune femme explique dans une interview donnée à France Info que son geste a permis d’envoyer un message fort : « La liberté, c’est la chose la plus importante pour les femmes en Iran. »

Alors elle s’entraîne, sans cesse. Mitra Hejazipour se plonge dans les livres et perfectionne sa stratégie, jusqu’à devenir vice-championne du monde féminine des moins de 10 ans en 2003, puis championne féminine d’Iran en 2012. En 2015, elle atteint le titre rêvé de tout joueur d’échecs à l’occasion du championnat asiatique féminin : « grand maître ». Elle devient la deuxième joueuse d’échecs iranienne de l’histoire à obtenir le plus haut titre de cette discipline.

Dans la famille de Mitra Hejazipour, originaire de la ville conservatrice de Machhad, les échecs font partie du quotidien. Dès six ans, apprendre à jouer avec les pions est une évidence pour elle. Du haut de ses sept ans, elle gagne déjà des parties contre les adultes de sa famille. « Ils me disaient : il faut que tu continues, tu peux devenir une championne », confie-t-elle au média français Ouest-France.

