Peur et espoir pour la championne Mitra Hejazipour

Mitra Hejazipour, championne de France d'échecs et exilée iranienne : "Retourner en Iran ? Ce serait peut-être un aller-simple"

Elle vient d'être sacrée championne de France d’échecs. En 2019, Mitra Hejazipour fut renvoyée de l'équipe iranienne de cette discipline et contrainte de quitter son pays après avoir refusé de porter le voile en compétition. Aucune athlète officiellement représentante de l'Iran n'avait jusqu'alors oser ce geste de contestation, pour ses droits.

Désormais franco-iranienne, la joueuse virtuose observe depuis un an la résistance historique de ses sœurs avec fierté et espoir. Interview.

La joueuse d'échecs franco-iranienne Mitra Hejazipour à Paris, le 15 septembre 2023 - Photo © Joël Saget / AFP

C'était il y a un an. Pour quelques cheveux qui dépassaient de son voile, la police "des mœurs et de la vertu" iranienne embarquait Mahsa Amini, 22 ans, alors en vacances avec sa famille à Téhéran. Trois jours plus tard, le 16 septembre 2022, cette étudiante kurde iranienne était déclarée morte, après être tombée dans le coma au commissariat.

Sa disparition révoltante sonnait alors le début d'un soulèvement inédit en Iran, car mené par des femmes. En première ligne des manifestations contre le régime islamique et pour leurs droits, elles ont retiré leur hijab, qui leur ait imposé dans l'espace public, parfois l'ont brûlé... Ont défié la répression, au péril de leur vie.

Forcée à l'exil depuis 2019 et son refus de porter le voile lors d'une compétition d'échecs, Mitra Hejazipour, grand maître international féminin de la discipline, mesure le courage de ses concitoyennes. Elle observe, à son échelle, comme un basculement dans l'opinion en Iran : massivement injuriée et critiquée après s'être présentée cheveux découverts il y a quatre ans, elle reçoit aujourd'hui de nombreux messages de soutien.

Mais cet acte fort, aux prémices du soulèvement, lui a coûté sa place au sein de la fédération nationale d'échecs de son pays, qu'elle fut contrainte de quitter. À peine naturalisée française, Mitra Hejazipour, 30 ans, a remporté le championnat de France d'échecs féminin 2023, le 27 août dernier. Entre deux tournois, rencontre avec cette femme impressionnante de détermination devant l'échiquier comme dans sa lutte pour les droits des femmes.

🏆 Mitra Hejazipour bat Deimanté Daulyte-Cornette aux départages et gagne le titre de championne de France 2023 pour sa première participation.

Marie Claire : Que vous inspirent les Iraniennes en première ligne de ce soulèvement contre le régime ?

Mitra Hejazipour : Voilà un an que Mahsa Amini a été tuée par des "gardiens de la paix" et que la révolte gronde, mais cela fait des années que des femmes en Iran se battent pour leurs droits, la liberté. Des années de travail et d'efforts pour être entendues, créer un mouvement d'opposition au régime iranien islamique.

Les Iraniennes sont très courageuses, se fichent de la police, malgré les risques, la répression. Depuis un an, mes amies n'hésitent pas à participer aux manifestations et retirer leur foulard. Je suis fières d'elles. Nous, Iraniennes exilées en dehors de pays, tentons de porter leur voix, en organisant, par exemple, des événements pour informer sur la situation actuelle en Iran. Car certains pays oublient vite... Et parlent désormais de l'Iran et du sort des Iraniennes seulement de temps à autre.

Quels souvenirs gardez-vous de votre jeunesse en Iran ?

Enfant, je voyageais déjà beaucoup pour participer à des tournois d’échecs. Je me souviens de mes retours à l’école, des camarades qui fêtaient avec moi mes victoires. Ce sont de chouettes souvenirs.

Nos droits humains, les plus basiques, sont divisés par deux simplement parce que nous sommes des femmes.

Avez-vous été marquée par la différence de traitement et de droits entre les filles et les garçons ?

Je suis née dans une famille très traditionnelle et religieuse. On portait le hijab et jouait entre filles, avec ma petite-sœur. Nous étions séparés des garçons et des hommes. À cette époque, une fille n'avait même pas le droit de parler à un garçon, et ce, jusqu'à ses 18 ans. Je trouvais cela très étrange, horrible.

Il faut apprendre à vivre ensemble, connaître l'Autre, lorsqu'on est petit·e. Il y a d'ailleurs d'autres choses, très basiques, que nous aurions dû apprendre enfant, et que nous avons su trop tard, vers la vingtaine. Nous avons par exemple été privé·es d’un Internet libre. Nous n'avions accès qu'à très peu d’informations en ligne. J’aimerais pouvoir offrir cette liberté à tous les citoyens d'Iran... Même si aujourd'hui nous avons la connaissance pour utiliser un VPN ou Twitter [récemment renommé X, ndlr], le gouvernement use de multiples techniques pour restreindre notre utilisation d'Internet.

L'intégralité de cet article est à retrouver sur Marie Claire sous la plume experte de Juliette Hochberg.