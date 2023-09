Rentrée littéraire : l'échiquier de Jean-Philippe Toussaint

Le journaliste pour la revue Transfuge est déjà un fan de la première heure de l'auteur, ce récit intime l'a totalement subjugué, notamment dans la volonté d'exprimer sa propre ambition littéraire : "Je me souviens avoir acheté "La salle de bains" alors que je n'avais que 18 ans. C'est très intéressant parce que ce moment où il a publié son tout premier roman aux éditions de Minuit, c'est aussi le moment où des écrivains des Éditions de Minuit, connus pour être les têtes pensantes du Nouveau roman, à savoir Alain Robbe-Grillet, Nathalie Sarraute, publiaient des autobiographies à la stupéfaction générale et lui-même, arrivé à peu près au même âge, fait ce même mouvement vers l'autobiographie, avec une idée très haute de ce que doit être la littérature.

La journaliste culture de France Inter a eu comme l'impression d'entrer avec l'écrivain dans son atelier d'écriture : "Il nous explique comment il écrit. On est avec lui. Lui est perclus de douleurs, mais c'est toujours le jeune homme qui écrit. C'est une forme de journal de confinement loin d'être ennuyeux et très intelligent. C'est un livre qui se dévore".

Dans ses livres, j'en retiens toujours des images, et cette fois-ci celle de cet enfant qui perd tout le temps aux échecs contre son père et qui, le jour où il devient bon aux échecs, constate que son père ne veut plus jouer avec lui pour ne pas perdre. C'est très beau, et je pensais beaucoup à Patrick Modiano en le lisant, le point commun étant le pensionnat".

Le critique littéraire du Figaro-magazine a été extrêmement surpris et ému par cette nouvelle écriture de Jean-Philippe Toussaint. Le style autobiographique sied bien à l'auteur à ses yeux : "depuis "La salle de bains" en 1985, on pouvait qualifier Toussaint d'auteur un peu froid, avec une écriture assez clinique (sauf peut-être dans "Le Cycle de Marie" qui était aussi l'histoire d'une rupture amoureuse). Mais, là, c'est la première fois qu'il parle de lui à la première personne. C'est un livre très intime, de confession, ponctué par une structure originale qui justifie sa présence aux éditions de Minuit. C'est un livre de mémoires très émouvant.

Toussaint, qui est joueur d'échecs et se flatte d'avoir assisté aux deux parties légendaires opposant autrefois Karpov et Kasparov à la fin des années 1980, a composé son livre de souvenirs en 64 chapitres, comme les 64 cases de l'échiquier. Manière de jouer avec le temps et, à 65 ans, malgré une dégénérescence maculaire qu'on lui a diagnostiquée, de disputer une partie capitale avec sa mémoire. Il se rappelle les établissements, l'école bruxelloise, le pensionnat de Maisons-Laffitte où il a grandi, le besoin qu'il avait, à 15 ans, de faire l'adulte en buvant de l'alcool, en jouant aux courses. Et puis, surtout, il raconte le rôle qu'a joué son père, Yvon Toussaint, rédacteur en chef du Soir et auteur de polars dans sa vocation littéraire. Le lecteur a l'impression de jouer aux échecs avec l'auteur.

Dans cette chronique autobiographique de confinement, nommée dans la première sélection du prix Goncourt 2023, l'auteur se raconte depuis ses plus jeunes années, débobine son enfance en 64 chapitres en même temps qu'il déroule son rapport à l'écriture et ses réflexions sur le jeu d'échecs.

⭐ Testez votre niveau en tactique

⭐ Trouvez 3 mats en 2, 3 et 4 coups

Les 3 exercices tactiques sont suivis des solutions

Échec et mat en 2 coups

Les Blancs jouent et matent en 2 coups

Firmansyah Farid vs Muhammad Khuseinkhodzhaev, Tromsoe, 2014

Les échecs aident à développer des compétences analytiques

A chaque partie, un joueur se retrouve face à des problèmes à résoudre et des défis à surmonter. Les échecs aident à anticiper, à ne pas se précipiter et à bien peser le pour et le contre de chaque décision. Comme dans la vie de tous les jours, où l'on essaie de prendre les meilleures décisions possibles pour obtenir des résultats positifs.

Échec et mat en 3 coups

Les Blancs jouent et matent en 3 coups

Yuri Meshkov vs Waldyr Espirito Santo, Tromsoe, 2014

Les échecs apprennent à gérer la pression

C'est lors d'une partie d'échecs intense, dans laquelle on donne tout, que l'on apprend à rester calme malgré la pression. Prendre la décision critique en temps limité pour assurer la victoire nécessite une concentration totale et un calme profond, qui permet à votre cerveau de fonctionner au maximum de ses capacités. Toute notre vie, nous sommes confrontés à des dates-butoirs, à des défis difficiles, au trac des entretiens... Comme dans une partie d'échecs, il faut savoir rester confiant et calme malgré la pression pour réussir au mieux.

Échec et mat en 4 coups

Les Blancs jouent et matent en 4 coups

Minoo Asgarizadeh vs Annesha Smith, Tromsoe, 2014

Les échecs favorisent la bonne santé du cerveau

Le jeu d'échecs stimule la croissance de dendrites, ces corps qui envoient des signaux aux cellules neuronales du cerveau. Avec plus de dendrites, la communication neurale dans le cerveau s'améliore et devient plus rapide. L'interaction et les activités avec d'autres personnes stimulent également la croissance de dendrites. Pratiquer régulièrement le jeu d'échecs en famille, avec des amis ou dans un club est ainsi une expérience idéale.

Les solutions des 3 exercices tactiques

Échec et mat en 2 coups : 1. Cf7+ Rg8 2. Ch6#

Échec et mat en 3 coups : 1. De5+ f6 2. Fxf6+ Rf8 3. Fe7# ou 1. Ff6+ Rh6 2. g5+ Rh5 3. De2#

Échec et mat en 4 coups : 1. g4 h5 2. Tg8+ Rh6 3. h4 a5 4. hxg5#

