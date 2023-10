Battu, Magnus Carlsen évoque à nouveau la triche

Cela s'est passé le 12 octobre à l'Open du Qatar Masters qui se déroule à Doha du 11 au 20 octobrer 2023 avec parmi les meilleurs joueurs d'échecs de la planète Carlsen, Nakamura, Giri, Gukesh, Abdusattorov, Erigaisi, Maghsoodloo, Jorden Van Foreest, Nihal Sarin...

Battu à la surprise générale dans la deuxième ronde par le Kazakh Alisher Suleymenov (2512), le Norvégien a avoué avoir été perturbé par la montre que portait son adversaire. Magnus Carlsen se plaint du manque de mesures de lutte contre la triche.

Magnus Carlsen sombrerait-il dans la paranoïa ? Après avoir subi une défaite totalement inattendue au Qatar Masters ce jeudi face au jeune GM kazakh Alisher Suleymenov qui lui rend plus de 300 points ELO, le numéro 1 mondial a expliqué sur X cette contre-performance par son incapacité à rester concentré face à un adversaire qui portait une montre.

« J'ai été complètement submergé dans ma partie aujourd'hui. Il ne s'agit pas d'accuser mon adversaire de quoi que ce soit. Il a très bien joué et a mérité de gagner mais, honnêtement, quand j'ai vu en début de partie qu'il portait une montre, j'ai perdu ma capacité à me concentrer. J'assume ma responsabilité dans cette incapacité à gérer ce genre de pensées mais c'est aussi incroyablement frustrant de voir des organisateurs qui continuent à ne pas prendre au sérieux les mesures anti-triches (pas de délai pour la retransmission et spectateurs se déplaçant dans la salle avec des smartphones) ».

Outre qu'elle démontre une certaine friabilité mentale du meilleur joueur du monde qu'on ne lui connaissait pas, cette déclaration, en dépit de ses précautions oratoires quant à la probité de Suleymanov, lui a déjà attiré les foudres d'une bonne partie du milieu échiquéen. Beaucoup avaient, il est vrai, peu goûté ses accusations sans preuves portées contre Hans Niemann il y a un peu plus d'un an.

