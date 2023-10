Carlsen et MVL à la coupe d'Europe des clubs d'échecs

⭐ Informez-vous avec l'actu du jour

La 38e édition de la Coupe d'Europe des clubs d'échecs et la 27e Coupe d'Europe des clubs féminines se tiendront à Durres, en Albanie, du 1er au 7 octobre 2023.

110 équipes, représentant des clubs d'échecs européens, s'affronteront pour un prix total de 45 000 Euros. 84 d’entre elles participent au tournoi mixte, tandis que 26 équipes participent à l’épreuve féminine. Parmi les joueurs de l'élite, citons Magnus Carlsen, Viswanathan Anand, Richard Rapport, Shakhriyar Mamedyarov, Vincent Keymer, Maxime Vachier-Lagrave. La France est bien représentée avec 27 Français et 6 Françaises.

Le site officiel - Suivre les parties en direct

Télécharger les parties du mixte - Les parties du féminin

Les favoris du tournoi d'échecs mixte sont le n°1 mondial, le quintuple champion du monde d'échecs Magnus Carlsen, un autre quintuple champion du monde d'échecs, qui en est maintenant à sa 5ème décennie de jeu d'échecs au plus haut niveau, Viswanathan Anand, le n°11 mondial Richard Rapport ou encore le Champion du Monde de Blitz 2021 Maxime Vachier-Lagrave aux côtés de nombreux autres joueurs d'échecs de renommée mondiale.

La liste des équipes féminines est également impressionnante et comprend un duo parfait composé de la championne du monde d'échecs féminine Mariya Muzychuk et de la triple championne du monde d'échecs rapides Anna Muzychuk, la dixième championne du monde d'échecs féminine Antoaneta Stefanova, la membre de l'équipe géorgienne médaillée d'or aux Olympiades féminines d'échecs en 2008, la championne d'Europe individuelle féminine Nana Dzagnidze et de nombreuses autres stars des échecs.

Composition des équipes mixtes - Les équipes Féminines

L'oganisation des deux tournois d'échecs

Les épreuves se joueront en 7 rondes, au système suisse, avec un contrôle de temps de 90 minutes pour 40 coups plus 30 minutes pour le reste de la partie avec un incrément de 30 secondes par coup, à partir du premier coup.

Les équipes mixtes (84) sont composées de six joueurs plus deux joueurs de réserve qui doivent tous être membres du club et avoir le droit de jouer pour le club dans le championnat par équipes nationales de la fédération, organisé dans l'année précédant le début de l'actuel championnat. Les équipes féminines (26) sont composées de quatre joueuses plus une joueuse de réserve.

En 2022, le tournoi mixte avait été remporté par Novy Bor, qui l'avait réalisé avec un score parfait de 14/14. Cete équipe d'échéquistes n'avait concédé que deux défaites individuelles sur 42 parties. Le club comptait les deux joueurs tchèques les mieux notés en terme d'Elo – David Navara et Thai Dai Van Nguyen – et six représentants internationaux. Les stars indiennes Pentala Harikrishna et Vidit Gujrathi ont joué sur les meilleurs échiquiers. Chez les femmes, l'ASVOe Pamhagen, une équipe représentant le pays hôte, l'Autriche, a remporté la victoire après avoir récolté cinq victoires et deux nuls tout au long de l'événement. Le club comprenait la star arménienne Elina Danielian, Aleksandra Maltsevskaya, Anna Ushenina et Yuliia Osmak.

Les équipes favorites des deux tournois d'échecs

Les têtes de série du tournoi mixte sont Superchess (Roumanie, Elo moyen 2711), Novy Bor (République tchèque, Elo moyen 2665), Anières – Le Grand Echiquier (France, Elo moyen 2657), Offerspill Sjakkubb (Norvège, Elo moyen 2650) et Schachclub Viernheim 1934 e.V. (Allemagne, Elo moyen 2649).

Monte Carlo (Monaco, Elo moyen 2496) est la tête de série du tournoi féminin. Suivent Superchess (Roumanie, Elo moyen 2454), Garuda Ajka BSK (Hongrie, Elo moyen 2432), SP Gaz Ukraine (Ukraine, Elo moyen 2388) et Tajfun SK Ljubljana (Slovénie, Elo moyen 2364) juste après Monaco.