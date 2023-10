Découvrez notre nouveau site Echecs & Stratégie

⭐ Informez-vous avec l'actu du jour

Popularisés par la mini-série Netflix Le Jeu de la dame fin 2020, les échecs se sont construit une image attractive, bien loin des clichés d’antan. Le jeu de plateau est entré dans la culture populaire en l’espace de quelques années, bien aidé par une couverture médiatique grandissante.

En France, la mini-série n’est pas seule responsable de cet engouement. D’autres facteurs, plus locaux, ont permis à ce sport de devenir un phénomène de grande ampleur, à tel point que certains clubs doivent aujourd’hui refuser du monde.

Un concours de circonstances bienvenu

Longtemps restés dans l’ombre d’autres sports plus exposés, les échecs ont profité de la pandémie pour taper dans l’œil du grand public. Début 2020 et alors que les compétitions sportives s’annulent tour à tour, le jeu fait partie des derniers à être diffusés, ce qui ne manque pas d’éveiller la curiosité de Français, alors confinés.

“Pour nous, le public français, c’est extrêmement bien tombé. La dernière compétition sportive qui a eu lieu avant le confinement, c’était une compétition d’échecs. Et il se trouve que, dans ce tournoi, il y a eu un joueur français qui était leader“, nous explique Kevin Bordi, alias Blitzstream, l’influenceur numéro un des échecs en France.

Le joueur en question se nomme Maxime Vachier-Lagrave et représente aujourd’hui l’un des grands noms de ce sport. Surnommé MVL, ce Grand maître international réussit à placer la France sur la carte des échecs grâce à des performances remarquables, qui lui vaudront, en 2021, un titre de champion du monde. “Avant le confinement, j’étais à 200 et 300 personnes sur les lives le soir, ce qui était pas mal déjà, maintenant en 2023 on est sur des streams à 1500-2000 vues en direct, Maxime a vraiment changé beaucoup de choses.“

Pour Kevin Bordi, le succès de Maxime Vachier-Lagrave a attiré un public de non-initiés, notamment des jeunes, qui constituent aujourd’hui le noyau dur de sa communauté. Dans ses vidéos, le Cannois de 36 ans commente des parties d’échecs dans un esprit convivial, participant grandement à la démocratisation du jeu de plateau en France.

Un sport en phase avec son temps

Joués depuis plus d’un millénaire, les échecs traversent les époques en conservant toujours la même recette. “Le jeu est plaisant car c’est un parfait mélange entre des règles plutôt simples à apprendre et une profondeur quasi infinie“, explique le vidéaste.

Contrairement à d’autres jeux, les échecs ont su prendre le créneau d’internet pour rester dans le coup. Des plateformes comme Chess.com proposent en un clic de défier des joueurs du monde entier dans des parties de très courte durée. Un site moderne et accessible, à la limite du réseau social, qui recense aujourd’hui plus de cent millions de membres.

Conséquence de ce boom médiatique, les clubs d’échecs doivent s’adapter à une affluence grandissante. Dans plusieurs établissements français, les licenciés se multiplient. Souvent issus du jeu en ligne, ces nouveaux membres recherchent un environnement plus cadré que sur le Net. “La communication autour des échecs est plus importante aujourd’hui. Le jeu en ligne a ramené beaucoup de monde, c’est vrai“, confie Daniel Roos, président du Cercle d’échecs de Strasbourg.

Comme beaucoup de ses confrères, il a vu son nombre d’adhérents exploser en l’espace de trois ans. “On observe 15 à 20% de membres en plus chaque année depuis 2020. J’en ai qui ont fait la tête la dernière fois parce que je n’avais pas de place pour les accueillir. Je dois refuser du monde.“, raconte-t-il.

Preuve que les échecs sont dans l’air du temps, un championnat de France d’échecs en ligne va voir le jour en 2024. Si ce format avait fait son apparition durant le confinement, c’est la première fois que la Fédération organise une compétition dans ces conditions. L’objectif de la FFE est ainsi de pouvoir toucher les “quatre millions” de joueurs occasionnels d’échecs en ligne français, un chiffre qui a doublé depuis la pandémie.

L'intégralité de cet article est à retrouver sur France 3 Régions sous les plumes expertes de Thomas Boucheyras et Renaud Hartzer.